« Sa tête est partie »: les fans pointent du doigt Pickford alors que l’Angleterre concède le premier but de l’Euro 2020 sur le coup franc de Damsgaard (VIDEO)

L’émerveillement danois Damsgaard a frappé à 25 mètres à la 30e minute du match pour ouvrir le score et faire taire la majorité des plus de 60 000 spectateurs d’un Wembley qui avait été bruyant quelques instants plus tôt.

QUELLE. A. BUT !🇩🇰 Damsgaard avec un coup franc brillant pour mettre le Danemark devant à Wembley ⚽️#EURO2020pic.twitter.com/7y1qVGALwh – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 7 juillet 2021

Le but était le premier que l’Angleterre avait concédé lors de son sixième match à l’Euro 2020 – mettant également fin à une course historique des Trois Lions pour Pickford qu’il avait fixée quelques minutes plus tôt.

La frappe de Damsgaard était son deuxième du tournoi et était le premier coup franc des Euros de cet été de n’importe quelle équipe.

721 – Jordan Pickford a établi un nouveau record pour un gardien anglais pour le plus grand nombre de minutes sans encaisser, dépassant les 720 minutes de Gordon Banks établies entre mai et juillet 1966. Incassable. #ENGDEN#EURO2020pic.twitter.com/Thlx5Um8oc – OptaJoe (@OptaJoe) 7 juillet 2021

La frappe a été fouettée avec du venin et une embardée, mais certains fans ont rapidement pointé le doigt sur Pickford, affirmant que son positionnement avait été tout faux.

N’aidant pas les choses, Pickford avait semblé nerveux tout au long des premières étapes, étant également relâché lors de l’envoi d’un lancer directement à un corps danois au bord de la surface et étant généralement errant dans sa distribution.

Pickford fait sans effort le centre du but ressembler au coin 😕#angleterrevdenmark#frapic.twitter.com/enr1lKvDsF – Gros Toasty (@FatToasty) 7 juillet 2021

La tête de Pickford est partie – Randonnée suisse (@SwissRamble) 7 juillet 2021

Pickford aurait dû sauver ce coup franc, qui n’aurait jamais dû entrer, ce n’était pas dans le coin et il est juste passé au-dessus de sa main. Mauvais gardien de but. – FutbolBible (@FutbolBible) 7 juillet 2021

Wow! Quel but. Je pense que la position de départ de Pickford aurait pu être un peu plus centrale… mais je pense que ce sera vraiment intéressant de voir comment l’Angleterre réagira, c’est la première fois que nous passons derrière ce tournoi. #FR#TANIÈRE -Olivia Buzaglo (@OliviaBuzaglo) 7 juillet 2021

C’est une balle bien frappée. C’est une balle bien frappée avec laquelle Pickford devrait faire mieux, je pense. – Ryan Conway, jouisseur de Gareth Southgate (@RJConway92) 7 juillet 2021

D’autres ont cependant défendu le gardien d’Everton, soulignant un coup de maître danois pour avoir obscurci sa vue et citant également l’écart et le plongeon menaçants que Damsgaard, 21 ans, avait ajoutés à sa frappe.

Alerte Master Set Piece Theatre ! Le mur danois glisse et bloque complètement la vue de Pickford juste au moment où Damsgaard commence son approche. -T pic.twitter.com/ybPXUgHdKD – Spectacle de football total (@TotalSoccerShow) 7 juillet 2021

1 – Mikkel Damsgaard a inscrit le premier but sur coup franc direct de la #EURO2020 . Opportun. pic.twitter.com/j3n834YoQS – OptaJean (@OptaJean) 7 juillet 2021

Pensez que la critique de Jordan Pickford serait dure. Cela s’est déplacé dans environ trois directions différentes avant de l’atteindre. – Seb Stafford-Bloor (@SebSB) 7 juillet 2021

Après avoir encaissé son premier but du tournoi, l’Angleterre a au moins bien réagi.

Raheem Sterling a réalisé un superbe arrêt de Kasper Schmeichel, avant que les hôtes n’obtiennent l’égalisation lorsqu’un bon travail sur la droite de Bukayo Saka a forcé le skipper danois Simon Kjaer à transformer le ballon dans son propre filet à la 39e minute.

Cela signifie que les équipes se sont dirigées vers la pause au niveau de Wembley alors qu’elles cherchaient une place pour la finale de dimanche contre l’Italie – dans ce qui serait une première finale majeure pour l’Angleterre depuis 1966, et une première pour le Danemark depuis qu’ils ont remporté ce tournoi en 1992.