Il y a une scène dans le nouveau drame «Two of Us» dans laquelle une femme plus âgée jouée par Barbara Sukowa est si en colère, si désespérée – et si déterminée – qu’après que quelqu’un a mis fin à une conversation en lui fermant une porte, elle brise une fenêtre Faire une déclaration.

«Elle ne voulait pas simplement laisser la porte se fermer: elle va faire quelque chose», se souvient le réalisateur, Filippo Meneghetti.

Il a peaufiné le scénario sur le plateau pour l’adapter au tempérament de sa star, et vous pouvez voir pourquoi: Sukowa, 71 ans, a joué beaucoup de femmes entêtées au cours de ses 40 ans de carrière, à commencer par une chanteuse ambitieuse et d’escalade sociale. sa percée, la satire mordante de Rainer Werner Fassbinder «Lola» (1982). Certaines des pièces de signature de l’actrice allemande ont inclus une sorte de trilogie sur des intellectuels passionnés de la vie réelle: l’activiste socialiste et théoricienne Rosa Luxemburg dans le film du même nom, la religieuse polymathique du XIIe siècle Hildegard von Bingen dans «Vision», et le formidable philosophe politique titulaire dans «Hannah Arendt» (tous de la réalisatrice Margarethe von Trotta).