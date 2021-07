« Sa situation était problématique »: la star du football américain est transférée quelques mois seulement après son accord « parce qu’il ne voulait pas du vaccin Covid-19 »

L’ancien international junior américain Erik Hurtado n’a rejoint le CF Montréal qu’en février, signant un contrat d’un an avec l’option d’une prolongation après son départ du Sporting Kansas City.

Le joueur de 30 ans a maintenant brusquement quitté le club après n’avoir fait que sept apparitions pour la Major League Soccer (MLS), le directeur général Olivier Renard expliquant pourquoi il avait été échangé à Columbus Crew pour 200 000 $.

« Parce qu’il n’est pas vacciné contre le Covid-19, sa situation était problématique et nous avons commencé à envisager un échange lorsque nous avons eu la confirmation que l’équipe pouvait retourner à Montréal. Renard a déclaré, décrivant comment le statut de vaccination de Hurtado pourrait être compliqué si le club retournait au Canada depuis sa base actuelle en Floride.

#Équipage96 acquiert F Erik Hurtado de #CFMTL pour 200 000 $ en GAM. Le directeur général montréalais Olivier Renard explique que parce que Hurtado n’était pas à l’aise de prendre le #COVID-19[FEMININE vaccin, et rendait ainsi problématique les voyages vers et depuis le Canada, le joueur ferait mieux de passer à une équipe basée aux États-Unis. pic.twitter.com/rsUPDPfFbE – Jeff Carlisle (@JeffreyCarlisle) 8 juillet 2021

« Avant de continuer, Erik a également confirmé qu’il n’était pas à l’aise de prendre le vaccin, nous avons donc conclu cet accord, qui nous a semblé très satisfaisant. »

Hurtado aurait pu rencontrer des problèmes pour voyager vers et depuis le Canada parce qu’il n’était pas vacciné.

En neuf campagnes dans l’élite nord-américaine, il a inscrit 19 buts et 11 passes décisives en 140 matchs et 60 départs.

« Erik est un attaquant polyvalent et puissant qui possède une expérience précieuse dans notre ligue et nous offre une autre option en attaque, » a déclaré le président et directeur général de Columbus Crew, Tim Bezbatchenko.

« Son ajout à notre alignement garantira que nous aurons un autre buteur éprouvé de la MLS à appeler en cas de besoin, surtout pendant cette saison particulièrement encombrée. »