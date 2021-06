SA : Samsung et vivo sont les fournisseurs de smartphones 5G à la croissance la plus rapide au premier trimestre 2021

Le dernier rapport de Analyse stratégique donne plus d’informations sur les ventes de téléphones 5G pour la période janvier-mars. Samsung (17 millions d’expéditions) et vivo (19,4 millions) ont enregistré les gains les plus importants par trimestre, avec une croissance respective de 79 % et 62 % par rapport au quatrième trimestre 2020. Apple détient toujours la tête avec des expéditions totales de 40,4 millions, mais il a perdu un terrain considérable par rapport aux 52,2 millions d’expéditions du trimestre précédent. Oppo avec 21,5 millions et Xiaomi avec 16,6 millions complètent la liste des quatre premiers fabricants.

Vendeur Expéditions T4 2020 (millions) Part de marché T4 2020 Livraisons T1 2021 (millions) Part de marché T1 2021 Croissance trimestrielle Pomme 52,2 40,7% 40,4 29,8% -23% Oppo 13,9 10,9% 21,5 15,8% 55% vive 12,0 9,4% 19.4 14,3% 62% Samsung 9.5 7,4% 17,0 12,5% 79% Xiaomi 11.8 9,2% 16,6 12,2% 41% Autres 28,7 22,4% 20,8 15,3% -28% Le total 128,1 100,00 % 135,7 100,00 % 6% Source : Strategy Analytics, expéditions mondiales des fournisseurs de smartphones 5G, T1 2021

La montée en puissance de Samsung a été poussée par une forte demande pour la série Galaxy S21 en Corée du Sud, aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe. D’autre part, vivo a enregistré de fortes ventes en Chine et en Europe. Xiaomi et Oppo ont également rapporté de solides volumes de ventes en Chine et en Europe. Apple n’a pas pu reproduire le succès qu’il a connu pendant la période des Fêtes du dernier trimestre.

Dans l’ensemble, le marché des smartphones 5G a augmenté de 6 % par trimestre, atteignant 135,7 millions d’expéditions au total. La demande d’appareils 5G gagne naturellement du terrain dans toutes les régions, la Chine, les États-Unis et l’Europe occidentale étant les principaux marchés moteurs. Strategy Analytics prévoit 624 millions de livraisons de smartphones 5G d’ici la fin de l’année.

La source