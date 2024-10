Sa réponse à son procès

Photo : Jason Kempin/Getty Images

Depuis leur mariage en 2005, Garth Brooks et Trisha Yearwood sont l’image éclatante d’un couple de musique country. Les hitmakers ont joué et enregistré ensemble, collaboré sur un album de Noël et passé leur temps libre. volontariat pour Habitat pour l’humanité; Brooks même inspiré Le pivot de Yearwood vers les livres de cuisine. Mais cette image s’est brisée la semaine dernière, lorsque l’ancien coiffeur et maquilleur de Brooks l’a poursuivi en justice pour agression sexuelle et coups et blessures. La femme anonyme a déclaré qu’elle avait commencé à travailler pour Brooks en 2017 après avoir travaillé pour Yearwood depuis 1999. Elle a affirmé que Brooks l’avait violée en 2019, entre autres allégations, notamment qu’il suggérerait à plusieurs reprises « de faire un plan à trois » avec Yearwood. Brooks a tenté de faire taire les accusations avant même que la femme n’engage sa plainte, déposant sa propre action préventive de manière anonyme à la mi-septembre. Depuis lors, il a nié ses allégations, affirmant : « Je fais confiance au système, je n’ai pas peur de la vérité et je ne suis pas l’homme qu’ils m’ont décrit. »

Mais qu’en est-il de Yearwood : est-elle toujours aux côtés de son homme au milieu de ces allégations ? Yearwood n’a pas répondu publiquement au procès ni même posté sur les réseaux sociaux depuis son dépôt. Cependant, une source dit Nous chaque semaine que même si Yearwood est « choquée », elle soutient toujours Brooks. « Tout le monde autour de lui, y compris Trisha et ses filles, pense qu’il dit la vérité », a déclaré la source, qui aurait récemment travaillé avec Brooks.

Les actions de Yearwood semblent dire la même chose. Pendant que Brooks attendait que le procès soit intenté, lui et Yearwood ont publiquement fait front commun. Il dit Les États-Unis aujourd’hui dans un article publié le 13 septembre (le jour où il a déposé sa plainte) selon lequel, une fois sa résidence à Las Vegas terminée en mars prochain, il prévoyait « d’être le plus un » de Yearwood. La semaine dernière, avant que le procès contre lui ne soit intenté, Brooks et Yearwood se sont portés volontaires ensemble pour le projet annuel Carter Work d’Habitat pour l’humanité, posant main dans la main sur le chantier. Ils aussi a parlé à Personnes le 1er octobre, à l’occasion de leur bénévolat et du 100e anniversaire du président Jimmy Carter. « Ce que je préfère dans le fait de devenir le partenaire de Mme Yearwood, ce sont les bons moments, mais aussi le fait de traverser les mauvais moments ensemble parce que cela fait de vous un et cela met votre courage à l’épreuve », a déclaré Brooks, tandis que Yearwood a ajouté qu’ils étaient « les meilleurs amis ».

Yearwood semble s’être préparé à faire face aux allégations de Brooks dans les coulisses. La veille du dépôt du procès contre Brooks, Yearwood a vendu sa maison à Nashville. Elle avait acheté la propriété en 2000, peu après son deuxième divorce, mais n’y avait pas vécu à plein temps depuis qu’elle avait déménagé en Oklahoma avec Brooks. dit Personnes. Yearwood a inscrit la maison pour 4,5 millions de dollars en mai 2023, selon Realtor.com, après avoir déjà tenté de la vendre en 2014. Elle a baissé le prix à 3,95 millions de dollars en avril, avant de le ramener à 3,8 millions de dollars le 11 septembre, deux jours avant Brooks. a déposé son premier procès – anticipant potentiellement les mauvaises relations publiques à venir. Et Yearwood s’est toujours contenté d’un prix inférieur au prix demandé, se vendant pour 3,34 millions de dollars. Bien qu’il ne soit pas clair si le moment de la vente est lié aux allégations contre Brooks, il est assez facile de relier ces points.