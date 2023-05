Sa perte auditive expliquée et mises à jour – Hollywood Life

Crédit d’image : Kristin Callahan/Everett Collection

Paul Simon est un auteur-compositeur-interprète légendaire dont la carrière a commencé au sein du duo Simon & Garfunkel

‘Graceland’ de 1986 est devenu le plus grand album solo de Simon avec le single à succès ‘You Can Call Me Al’

Il a révélé qu’il avait perdu la majeure partie de son audition dans son oreille gauche en 2023

Paul Simon a sorti son dernier effort en studio, Sept Psaumes, en avril 2023 à l’âge de 81 ans. L’emblématique chanteur/compositeur, dont la carrière s’étend sur plus de six décennies, a eu une nouvelle choquante pour accompagner l’album : il a subi une grave perte auditive lors de sa création. « Tout à coup, j’ai perdu la majeure partie de l’ouïe de mon oreille gauche, et personne n’a d’explication », a déclaré Paul. Les temps. « Alors tout est devenu plus difficile. Ma réaction à cela a été de la frustration et de l’agacement; pas encore tout à fait de la colère, parce que je pensais que ça passerait, que ça se réparerait tout seul.

Les dégâts ne se sont pas réparés, malheureusement. Le hitmaker « You Can Call Me Al », qui a taquiné le nouvel album sur son Instagram, a déclaré qu’il envisageait maintenant de jouer en public en raison de la perte auditive, selon le point de vente. Apprenons-en plus sur les problèmes de santé de Paul, ci-dessous.

Paul Simon a reçu un diagnostic de perte auditive

Le diagnostic de perte auditive de Paul est survenu peu de temps après avoir subi un rude épisode de Covid-19 en 2022, que le Fois a dit « l’a laissé physiquement fragile ». Le chanteur a accepté, ajoutant: « Garçon, ai-je été battu ces deux dernières années. »

Qu’est-ce que la perte auditive ?

La perte auditive, tout comme son apparence, affecte la capacité d’entendre normalement, qui est classée comme un seuil auditif de 20 dB ou mieux dans les deux oreilles, selon le Organisation Mondiale de la Santé. « La prévalence de la perte auditive augmente avec l’âge, parmi les plus de 60 ans, plus de 25% sont touchés par une perte auditive invalidante », affirme l’OMS.

Il existe trois types de perte auditive, selon le Clinique Mayo. Ils sont Conducteurqui implique l’oreille externe ou moyenne, neurosensorielqui implique l’oreille interne et Mixtequi est une combinaison des deux.

Depuis combien de temps Paul Simon est-il malade ?

Comme mentionné, Paul a été diagnostiqué avec sa perte auditive lors de l’enregistrement de son dernier album Sept Psaumes, qui est sorti en avril 2023. Bien qu’il n’ait pas précisé combien de temps il y travaillait, il a déclaré au Times que l’idée de l’album lui était venue dans un rêve en 2019.

Comment va Paul Simon aujourd’hui ?

Bien que Paul ne retrouvera probablement jamais l’ouïe de son oreille gauche, il a trouvé une doublure argentée dans le diagnostic. Le musicien légendaire a montré son humour d’autodérision et a admis que cela lui permettait d’arrêter de jouer des chansons qui ne l’intéressaient pas trop.

« Les chansons que je ne veux pas chanter en direct, je ne les chante pas », a déclaré Paul Les temps. « Parfois, il y a des chansons que j’aime et puis à un certain moment d’une tournée, je dis: ‘Qu’est-ce que tu fous, Paul?’ Très souvent, cela se produisait pendant « You Can Call Me Al ». Je penserais : ‘Qu’est-ce que tu fais ? Vous êtes comme un groupe de reprises de Paul Simon. Vous devriez quitter la route, rentrer chez vous.

