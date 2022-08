Sa passion pour le football a survécu 3 ans dans un camp de réfugiés. Maintenant, ce joueur de St. John’s pousse pour les pros

Felly Elonda est née au Congo, mais a commencé à jouer au soccer organisé à St. John’s. Il a mis ces compétences sur le terrain avec l’équipe des moins de 23 ans de HFX Wanderers. (Soumis par Felly Elonda)

Felly Elonda est sur le point d’atteindre le plus haut niveau du soccer canadien, mais l’amour du jeu du jeune joueur a commencé loin des terrains de St. John’s où il a perfectionné ses habiletés.

Elonda est née au Congo et a passé trois ans dans un camp de réfugiés au Zimbabwe avant de déménager à St. John’s à 10 ans.

“L’amour du football pour moi a toujours été là, même dans le camp de réfugiés. Chaque fois qu’il y avait un match, mes copains et moi allions tous chez quelqu’un qui avait une télévision pour regarder un match”, a-t-il déclaré.

“Si vous voyez quelque chose à la télévision comme Ronaldinho ou Robinho, [Didier] Drogba, vous les voyez faire ces choses folles sur le terrain. Donc après le match, vous sortez tous pieds nus… et essayez juste d’imiter ce qu’ils faisaient à la télé.”

Putain de merde, ce mec est vraiment, vraiment bon. – Ian Osmond

À St. John’s, Elonda a commencé à jouer au soccer au Leary’s Brook Junior High et a été repérée par Ian Osmond, un entraîneur de la Feildians Athletics Association.

“Je déposais mon fils à l’entraînement de football du collège et j’ai dit:” Je vais rester et regarder ça pendant cinq minutes “, a déclaré Osmond.

“J’ai vu ce gamin maigre sur le terrain, je ne l’avais jamais vu auparavant, et à la troisième touche de balle, putain de merde, ce gars est vraiment, vraiment bon.”

Osmond a ensuite entraîné Elonda avec Feildians pendant six ans, une période qui, selon le jeune joueur, l’a aidé à développer ses compétences sur le terrain.

“C’était nouveau pour moi car en grandissant, c’était très désorganisé, n’est-ce pas ? C’était juste moi et mes amis à l’extérieur en train de taper dans le ballon de football.… Il y avait toujours un ballon autour, ou sinon, mes amis et moi prenions toujours du plastique sacs, puis enroulez-les ensemble et faites-en un ballon de football et sortez et donnez un coup de pied », a déclaré Elonda.

“Quand j’ai eu l’opportunité de rejoindre Feildians, c’était complètement nouveau pour moi. Je n’avais pas vraiment l’habitude de jouer dans un sport organisé… mais avec le temps, je me suis habitué à cet environnement et cela a porté ses fruits.”

Elonda a obtenu une place dans la formation de départ avec l’équipe des moins de 23 ans de HFX Wanderers. (Soumis par Felly Elonda)

Cet environnement a aidé Elonda à atteindre un programme de développement des moins de 23 ans avec le HFX Wanderers FC de la Première Ligue canadienne.

Développer les jeunes talents

Le programme est une nouvelle initiative visant à offrir des opportunités de développement aux jeunes joueurs du Canada atlantique et à ouvrir la voie à la CPL, le plus haut niveau du soccer canadien et la seule ligue entièrement professionnelle du pays.

Elonda s’est jointe au premier camp d’entraînement du programme en novembre et a fait forte impression auprès du club, étant invitée à revenir aux séances d’entraînement et obtenant une place dans la formation de départ de l’équipe des moins de 23 ans pour une série de matchs.

“Ils ont vraiment aimé mon style de jeu. Ils ont aimé mon mouvement hors et sur le ballon et j’ai donc eu à nouveau l’opportunité d’être appelé pour ce camp final et de faire partie des U-23”, a-t-il déclaré.

Le jeune milieu de terrain a également eu un contact récent avec des talents européens, rejoignant une équipe de joueurs étoiles de l’université de l’Atlantique qui a battu l’équipe des moins de 23 ans du Sunderland AFC, qui joue dans le deuxième niveau du football anglais.

“J’étais comme, ‘Whoa, moi, Felly va jouer contre Sunderland, les joueurs européens.’ Ce sont les joueurs que nous allons regarder à la télévision dans les deux prochaines années”, a-t-il déclaré.

“Pour nous, obtenir un gros résultat comme une victoire 3-0 sur Sunderland, c’est énorme.”

Elonda a également joué avec une équipe de footballeurs universitaires canadiens qui a battu une équipe de moins de 23 ans du Sunderland AFC d’Angleterre. (Soumis par Felly Elonda)

Elonda est maintenant de retour à Terre-Neuve-et-Labrador pour préparer la saison avec les Sea-Hawks de l’Université Memorial et poursuivre ses efforts pour jouer professionnellement.

“Mon objectif a toujours été d’essayer d’atteindre ce niveau professionnel et d’essayer de me tester et d’être dans cet environnement où je peux m’épanouir en tant que joueur, en tant que personne”, a-t-il déclaré.

“Tout un voyage”

L’ancien entraîneur d’Elonda l’a appelé “un beau jeune homme” qui a la compétence pour poursuivre cet objectif de football professionnel.

“Tout un voyage. Tellement, tellement fier de lui et ça me rend fier en tant qu’entraîneur d’en faire partie”, a déclaré Osmond.

“Pour être honnête avec vous, non seulement il est son entraîneur, mais il fait aussi partie de ma famille. [I’ve] est devenu très proche de lui ces dernières années.”

Il y a une inspiration supplémentaire pour Elonda de voir un joueur vedette comme Alphonso Davies ramener l’équipe nationale masculine du Canada à une Coupe du monde pour la première fois depuis 1986

“Le Canada m’a accueilli, moi et ma famille, et nous a donné l’opportunité d’une vie meilleure”, a déclaré Alphonso Davies, vu en train de célébrer un but contre Curaçao lors d’un match de la Ligue des Nations de la CONCACAF en juin. (Darryl Dyck/La Presse Canadienne)

Davies, 21 ans, est né dans un camp de réfugiés ghanéen après que ses parents ont fui la guerre civile au Libéria. La famille est arrivée au Canada lorsque Davies avait cinq ans, pour finalement s’installer à Edmonton.

“Je regarde cela et je le vois comme une motivation. Je les regarde, je dis:” S’ils l’ont fait, s’ils le font, pourquoi je ne peux pas? Et donc chaque jour, je m’efforce d’être meilleur, en tant que personne et en tant que footballeur”, a-t-il déclaré.

“Surtout maintenant, étant dans cet environnement avec les Wanderers, vous voyez que, hé, ce nouveau niveau de football est accessible. Je peux le faire. Je ne suis pas loin derrière ces joueurs.”

