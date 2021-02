Sa nouvelle vie a commencé par un vol à un premier rendez-vous

Plusieurs heures après leur rendez-vous, ne se souciant pas du fait qu’ils n’avaient rien à manger ou à boire alors que d’autres pique-niquaient autour d’eux, ils ont dérivé – elle dans ses bras – alors que le parc était encore plein de monde. Bien après minuit, ils se sont réveillés pour découvrir que le sac à main de Maisam avait été volé, et avec lui, sa carte d’identité, les 40 euros qu’elle devait durer jusqu’à la fin du mois et les clés de sa chambre à l’ancienne maison de retraite. qui hébergeait désormais des réfugiés comme elle. Ils ont cherché son sac jusqu’à ce que la pluie les oblige à se mettre à couvert sous un pont, où Maisam a pleuré et Marvin a essayé de la consoler.

Maisam, alors 20 ans, et Marvin, 21 ans, avaient regardé le coucher du soleil au Neckarwiese, un parc riverain avec vue sur la ville pittoresque et son château en ruine, discutant jusque dans la nuit. Pour Maisam, un Syrien arrivé en Allemagne seulement neuf mois auparavant, et Marvin, un Allemand de la ville voisine de Hoffenheim, l’anglais était leur langue commune. (Soucieuse de la sécurité de sa famille dans un nouveau pays et de la sécurité de ses proches en Syrie, Maisam a demandé à n’utiliser que des prénoms.)

Il s’agit de la quatrième dépêche d’un projet à la suite d’une mère et de ses quatre enfants qui ont fui la Syrie en 2015 et reconstruisent maintenant leur vie dans quatre villes européennes. Lire la suite sur le projet ici.

Bien que ce ne soit pas tout à fait ce qu’elle avait imaginé, Maisam dit qu’elle a appris à aimer sa vie accidentelle – en grande partie parce qu’elle est amoureuse. En regardant vers un avenir construit sur ces bases, elle a revisité les ambitions qu’elle avait avant de fuir la Syrie et les remodèle autour de ce qui est possible en Allemagne.

Quelques jours après leur premier rendez-vous, Maisam a déménagé officieusement dans la chambre lambrissée de Marvin dans la modeste maison en rangée où il vivait avec sa mère et ses frères et sœurs adultes. Maisam a préféré leur maison à l’isolement du camp, et ils l’ont fait se sentir la bienvenue, en particulier sa mère. Elle est avec Marvin et sa famille depuis; le couple a célébré son quatrième anniversaire en juin dernier. «Cela m’a aidé à côtoyer une famille aimante – en particulier Monja, elle a un cœur vraiment gentil», dit Maisam. «Ils savaient que c’était difficile pour moi d’être sans ma famille.»

Dans la cuisine le lendemain matin, elle a rencontré sa mère, Monja, qui préparait le petit déjeuner et a invité Maisam à manger avant qu’elle et Marvin ne partent pour signaler le crime. Plus tard, lorsque la police a demandé à Marvin si Maisam était sa petite amie, il a répondu: «Oui. Quand ils se tournèrent vers Maisam pour vérifier, elle hocha la tête.

Au poste de police de Heidelberg, on leur a dit qu’ils devraient signaler le crime à un poste de police plus proche de Waibstadt, où se trouvait le camp de réfugiés. Marvin proposa de ramener Maisam chez lui; épuisée et n’ayant nulle part où aller, elle accepta. C’était un sentiment instinctif, mais elle s’était sentie en sécurité avec lui depuis le début. Elle ne portait que des shorts, des sandales et un pull léger, alors il lui prêta quelques vêtements pour dormir et fit de la place dans son lit.

En tant que plus jeune fille, Maisam a rarement eu à supporter tout le poids des fardeaux de la famille, même si, dans les années précédant leur départ de Syrie, son pays et le mariage de ses parents se sont effondrés. Les deux catastrophes avaient entraîné de multiples déplacements, d’abord en Jordanie, puis dans des appartements de plus en plus petits à Damas, son père retirant tout soutien financier et les économies de sa mère et les revenus de ses sœurs diminuaient. À travers tout cela – les différentes écoles, villes et maisons – le lien de Maisam avec ses frères et sœurs et en particulier sa mère était inébranlable. «J’étais simplement heureuse d’avoir tout le monde», dit-elle. «Je ne me suis jamais senti seul.»

Au lieu de cela, 15 heures après avoir dit au revoir à leur mère et à leur frère et environ huit heures jusqu’à ce qu’ils rejoignent Souad, le plan s’est effondré. Ils étaient dans le train qui les transportait à travers l’Allemagne jusqu’aux Pays-Bas, lorsque les mêmes fausses pièces d’identité qui avaient si bien fonctionné en Grèce ont été détectées au poste de contrôle frontalier germano-suisse. La police allemande les avait maintenant en état d’arrestation. Assise au poste de police, Maisam s’est rendu compte que c’était fini, surtout quand elle a vu sa sœur Naela – qui l’avait gardée toute sa vie, de supporter le poids de la rage de leur père, de planifier l’évasion de leur mère du mariage, de les obtenir. jusqu’ici – tomber en morceaux.

Le lendemain matin, elle et Naela se sont séparées dès que le taxi les a déposées à l’aéroport. Ils ont fait semblant de ne pas se connaître et n’ont jamais établi de contact visuel. Si l’un était pris, l’autre continuerait. Maisam était nerveuse à propos de la tromperie – elle n’était jamais allée seule à un aéroport – mais a imité le comportement des autres. Bien que les deux sœurs aient pu embarquer, elles ne se sont reconnues que dans la salle de bain de l’aéroport de Zurich, où elles se sont étreintes et se sont changées en vêtements plus chauds. Le plus dur, pensaient-ils, était maintenant derrière eux.

Contrairement à la plupart des Syriens qui cet été-là ont voyagé par ferry des îles vers le continent grec, puis par voie terrestre à travers les Balkans vers le nord de l’Europe, la famille de Maisam a échangé sur leur apparence – ils peuvent passer pour des Européens. Pendant leur séjour à Kos, ils ont obtenu de fausses pièces d’identité d’un passeur qui leur a attribué la nationalité tchèque et leur a dit de voyager séparément, car il ne les avait pas rendus parents. Ils ont réservé les premiers vols possibles vers n’importe où à l’intérieur des frontières de l’espace Schengen. Maisam et Naela ont trouvé des billets pour Zurich. Leur mère et Yousef partiraient le lendemain après eux pour Bruxelles.

À l’été 2015, Maisam pensait qu’elle commencerait bientôt sa deuxième année à l’École des Beaux-Arts de l’Université de Damas. Mais ensuite, sa sœur Souad, qu’elle n’avait pas vue depuis un an, a appelé avec une nouvelle surprenante: elle n’était plus en Turquie mais à Amsterdam, demandant l’asile. Elle a encouragé leur mère, Suhair, à suivre avec Maisam, sa sœur aînée Naela et leur frère, Yousef.

Dans ce poste de police à la frontière allemande, elle a commencé à comprendre qu’elle n’aurait plus tout le monde. Maisam et Naela n’avaient plus d’autre choix que de demander l’asile en Allemagne. Pendant l’interrogatoire de la police, Maisam s’est assise silencieusement, écoutant sa sœur répondre, entre sanglots, aux questions des policiers. La police a été si secouée par les pleurs hystériques de Naela qu’elle a demandé à plusieurs reprises si elle pouvait offrir quelque chose aux femmes. Maisam a demandé un oreiller.

Au cours des 10 mois suivants en Allemagne, les sœurs ont été déplacées entre différents centres d’hébergement pour réfugiés – y compris une ancienne base de l’armée américaine près de Heidelberg et un ancien hôtel dans la Forêt-Noire – avec peu à faire mais attendre. Maisam a cherché comment elle pourrait continuer l’école d’art, réalisant rapidement que cela n’arriverait pas facilement ou bientôt. Et sans matériel, elle ne faisait pratiquement aucun art, même si elle dessinait sur les murs du camp pour les enfants.

En décembre 2015, ils ont de nouveau été transférés, cette fois dans l’ancienne maison de retraite médicalisée de Waibstadt. En raison de son âge, Maisam a pu suivre des cours d’allemand, mais Naela était trop âgée pour être éligible. Leurs vies ont commencé à diverger, Naela se portant volontaire pour une page Facebook féministe en arabe et développant également une nouvelle relation avec un Allemand qui vivait à près de 160 km.

Maisam a commencé à faire tout ce qu’elle n’avait jamais fait pour elle-même auparavant – de l’épicerie à la lessive en passant par la cuisine, la budgétisation et le simple fait de parler aux adultes. «J’ai dû grandir si soudainement», dit-elle. Une amie syrienne du camp de réfugiés a remarqué à quel point Maisam était solitaire et a suggéré une application de rencontre, mais elle était tellement inondée de propositions obscènes qu’elle était sur le point de la supprimer lorsque Marvin a envoyé ce qu’elle appelle «le premier message normal, non sexuel».

Construit sur de nombreuses autres premières, ainsi qu’une passion partagée pour les jeux vidéo et la restauration rapide, leur relation a donné à chacun d’eux une stabilité. Leurs deux pères ne sont pas dans leur vie, et le couple est tous deux attachés à leur famille – la constante quotidienne dans la vie de Marvin, comme celle de Maisam l’avait été dans la sienne. Une autre jeune de 20 ans aurait peut-être été découragée en emménageant avec la mère, le frère et la sœur de son nouveau (et premier) petit ami, mais pour Maisam, c’était le bienvenu. «Ils sont plus chaleureux, plus ouverts» que les Allemands qu’elle avait rencontrés jusqu’à présent, dit-elle. « Je les aime beaucoup. » Lorsque Monja a décidé de déménager sa famille dans une location plus agréable, Maisam a déménagé avec eux et a commencé à contribuer au loyer.

Même si elle reconnaît qu’être entourée d’une famille l’a aidée émotionnellement parce qu’elle est familière à son ancienne vie, la douleur n’est pas partie. «C’est encore difficile à ce jour», dit-elle.

C’était presque un an avant que Maisam et Naela revoient enfin leur mère et leur frère. Suhair et Yousef ont reçu leur permis de séjour temporaire plus tôt et ont pu voyager depuis les Pays-Bas en août 2016 pour ces retrouvailles tant attendues. Plus tard dans l’année, les mères de Maisam et Marvin se sont rencontrées.