“Sa musique continue” – Hollywood Life

Crédit d’image : Amy Sancetta/AP/Shutterstock

Neil Young est en deuil après le décès de son ancien collaborateur de longue date David Croby, avec qui il est resté étranger jusqu’à sa mort. La légende de la musique, 77 ans, a partagé une déclaration après le décès de David le 19 janvier 2023. “David est parti, mais sa musique continue”, a écrit Neil sur son site Web, le Neil Young Archives, Le jour suivant. « L’âme de CSNY, la voix et l’énergie de David étaient au cœur de notre groupe. Ses excellentes chansons représentaient ce en quoi nous croyions, et c’était toujours amusant et excitant de jouer ensemble.

« Almost Cut My Hair », « Dejavu » et tant d’autres superbes chansons qu’il a écrites étaient merveilleuses à écouter, et Still et moi nous sommes éclatés alors qu’il nous faisait continuer encore et encore. Son chant avec Graham était si mémorable, leur duo a été le point culminant de tant de nos spectacles », a écrit Young. «Nous avons passé tellement de bons moments, surtout dans les premières années. Crosby était un ami qui m’a beaucoup soutenu au début de ma vie, car nous avons partagé de gros morceaux de notre expérience ensemble. David a été le catalyseur de beaucoup de choses.

“Mon cœur va à Jan et Django, sa femme et son fils”, a ajouté Young. “Beaucoup d’amour pour vous. Merci David, pour ton esprit et tes chansons. Je t’aime, mec. Je me souviens des meilleurs moments !

David, qui était surtout connu pour avoir fondé les groupes Byrds et Crosby, Stills & Nash (qui était aussi Crosby, Stills, Nash & Young, avec Neil), en plus de sa carrière solo, est décédé après une « longue maladie » sa femme Jan Danse confirmé dans un communiqué. “C’est avec une grande tristesse après une longue maladie que notre bien-aimé David (Croz) Crosby est décédé”, a déclaré Jan dans un communiqué à La variété. “Il était amoureusement entouré de sa femme et âme sœur Jan et de son fils Django. Bien qu’il ne soit plus ici avec nous, son humanité et sa gentillesse continueront de nous guider et de nous inspirer », a-t-elle également déclaré au média à propos du père de six enfants.

L’histoire de Neil et David est compliquée depuis que le chanteur d’origine canadienne a commencé à se produire en direct avec Crosby, Stills & Nash. Ces dernières années, David a clairement indiqué que le groupe en tant que quatuor ne se réunissait pas en raison de la réticence de Neil. “Crosby, Stills, Nash & Young a toujours été à la hauteur de Neil”, a déclaré David au San Diego Union-Tribune en 2018. « Neil est le gros poulet là-bas et c’est lui qui prend les décisions. S’il décide de recommencer, nous le ferons. Je ne pense pas qu’il le fera; Je ne pense pas qu’il en ait besoin. Mais, généralement, il appelle quand il a besoin de nous. Et je le ferais, heureusement, s’il le faisait. Je ne peux parler que pour moi », a-t-il déclaré.

Pour sa part, cependant, Neil a apparemment clairement indiqué qu’il aurait été disposé à jouer à nouveau avec David et le groupe. «Je pense que CSNY a toutes les chances de se réunir à nouveau. Je ne suis pas contre”, a-t-il déclaré en 2017. “Il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui se sont produites[ing] parmi nous, et beaucoup de choses doivent être réglées. Mais c’est ce que sont les frères et les familles. Nous allons voir ce qui se passe. Je suis ouvert. Je ne pense pas être un obstacle majeur.

En 2020, il a doublé sa déclaration – mais a dit que ce serait une « surprise » si la réunion avait lieu. « Crosby devrait écrire un livre introspectif : ‘Pourquoi les gens ne me parleront plus.’ Il a fait beaucoup de bonne musique pendant longtemps », a-t-il déclaré en 2020 à AARP magazine. « Je ne sais pas ce qui s’est passé avec David. Je n’ai rien à dire. J’aime Stéphane. J’aime Graham. Si une réunion se produit, ce serait une surprise. Je ne fermerai la porte à rien. Je peux garder rancune avec les meilleurs d’entre eux, mais seulement s’il y a une raison à cela.

