"Sa mère n’est pas en vie pour le voir rentrer à la maison": Épouse du journaliste S Kappan

“J’ai eu du mal”, a déclaré le journaliste du Kerala Siddique Kappan quelques minutes après sa sortie de prison jeudi aux équipes de tournage, à une petite foule curieuse – et à sa femme et son fils adolescent, attendant patiemment, comme ils l’avaient fait pendant plus de deux ans. depuis qu’il a été emprisonné alors qu’il se rendait à Hathras.

Le soulagement était écrit en gros sur leurs visages, mais la douleur aussi. M. Kappan et trois autres personnes ont été arrêtés en octobre 2020 alors qu’ils se rendaient dans la ville de l’Uttar Pradesh où une femme dalit serait décédée après avoir été violée. Ils ont été accusés d’avoir tenté d’inciter à la violence suite à la mort de la femme Hathras.

“Je viens à Delhi. Je dois y rester pendant six semaines”, a déclaré Kappan à PTI.

“J’ai lutté plus”, a-t-il ri lorsqu’on lui a demandé comment la vie avait été en prison sans rien dire de plus. Au cours de ses deux ans et demi de prison, sa mère est décédée.

“Elle s’appelait Kadijah. Elle n’est pas là pour voir Kappan rentrer à la maison”, a déclaré la femme de M. Kappan, Raihana.

“La Cour suprême a accordé une libération sous caution dans l’affaire UAPA et son innocence a été révélée. Deux ans et demi, ce n’est pas court. Nous avons connu beaucoup de douleur et de souffrance. Mais je suis heureux que justice, bien que tardive, ait été rendue. “, a-t-elle déclaré à PTI.

“Je répète que Kappan est une personne médiatique”, a souligné Raihana.

Le couple a trois enfants — Muzammil (19), Zidhan (14) et Mehnaz (neuf).

“Nos enfants attendent de l’accueillir à la maison. Leur bonheur leur a été enlevé. Peuvent-ils oublier leur père ? Ils sont fiers de dire que Sidhique Kappan, journaliste, est leur père.” L’aîné Muzammil attendait dehors avec sa mère, qui a également répété que son père était journaliste.

“Quelle est la cause des graves souffrances de mon père depuis deux ans et demi ? Maintenant, nous attendons sa liberté. Nous sommes très heureux. Nous remercions tous ceux qui ont été avec nous.” Selon l’avocat de Kappan, Mohamed Dhanish KS, le journaliste avait été détenu dans les prisons du district de Mathura et de Lucknow et était sorti deux fois – une fois lorsqu’il a attrapé Covid et a été admis à AIIMS, Delhi, et la deuxième fois pour rencontrer sa mère malade.

La police a allégué que M. Kappan avait des liens avec le Front populaire indien (PFI), désormais interdit, et l’a inculpé en vertu de la loi sur les activités illégales (prévention) et d’articles du code pénal indien.

En septembre de l’année dernière, la Cour suprême lui a accordé une libération sous caution dans le cadre de cette affaire. Un banc dirigé par le juge en chef de l’époque, Uday Umesh Lalit, a ordonné à M. Kappan de rester à Delhi pendant six semaines après sa libération d’une prison de l’Uttar Pradesh.

Cependant, il est resté en prison en raison d’une affaire de blanchiment d’argent déposée par la Direction de l’exécution.