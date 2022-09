Sa Majesté est au repos avec l’amour de sa vie, Philip, mais son esprit vivra en nous

La reine vit en nous tous

ELLE est au repos. Son dernier voyage est terminé. La longue et glorieuse ère de la reine Elizabeth II est bel et bien terminée.

Son corps repose à jamais à Windsor aux côtés de ceux de ses parents et de l’amour de sa vie, Philip.

Son esprit vivra en nous, dans le cœur de millions de personnes qui ont aimé notre monarque et qui, pour la plupart, n’ont connu personne d’autre

Dans tous ceux dont elle a touché personnellement la vie. Dans les causes qu’elle a défendues.

Dans nos souvenirs d’innombrables événements royaux, adresses télévisées, tournées à l’étranger, visites d’État, jubilés et cérémonies grandes et petites. . . tous les hauts joyeux et les bas déchirants d’une vie de service extraordinaire se sont déroulés en public.

Elle perpétue son empreinte indélébile sur les 20e et 21e siècles et l’histoire de notre vieux pays.

Dans la force et la stabilité qu’elle a fournies pendant 70 ans de tumulte et de vastes changements.

Et, oui, elle vit dans ses virages hilarants, auto-dépréciés et réinventant l’image avec 007 et Paddington Bear. Elle rigolerait pour qu’on se souvienne de ceux-là.

Maintenant, elle vit aussi dans les souvenirs de ceux, de tous âges, qui ont regardé les funérailles à couper le souffle d’hier.

Le spectacle a même dépassé nos attentes, de la beauté majestueuse des offices au faste chatoyant des cortèges.

La Grande-Bretagne est restée silencieuse, respectueuse mais aussi émerveillée alors que la famille royale et les régiments défilaient sous le soleil de septembre.

Beauté majestueuse

Nous avons été unifiés par la puissance émotionnelle écrasante de cet adieu communautaire magnifiquement chorégraphié à notre monarque qui a régné le plus longtemps en 1 200 ans.

Personne n’oubliera le jour où la Grande-Bretagne, avec l’aide admirable de dirigeants du monde entier, a enterré notre reine.

Nous félicitons tous ceux qui ont participé à sa planification et à son exécution.

La seule ride ? Harry se voit refuser son uniforme. Malgré tous ses ennuis, cela semblait injuste.

À la mort de George VI, Winston Churchill a déclaré que notre monarchie avait désormais « un sens incomparablement plus puissant que quiconque ne l’avait imaginé. Le lien mystérieux qui unit notre Commonwealth de nations, d’États et de races.

La reine Elizabeth est le monarque régnant le plus longtemps au Royaume-Uni et son plus aimé

Aujourd’hui le règne de Charles III commence véritablement Crédit : i-Images

Il n’aurait pu imaginer combien plus forte encore la fille du roi en sortirait.

Quel correctif hier pour ceux qui disent que la nôtre est une nation en déclin. C’était un jour de fierté d’être britannique.

La reine vivra surtout dans ses proches, en particulier le fils aîné qui a appris directement d’elle le devoir.

Aujourd’hui le règne de Charles III commence véritablement. Nous avons une grande confiance en lui.

Au revoir, notre reine. Que Dieu te bénisse.

Et que Dieu protège le roi.