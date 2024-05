Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche pour assister aux funérailles de Michel Nisenbaum, grand-père de six enfants tué par des terroristes le 7 octobre et dont le corps a ensuite été enlevé dans la bande de Gaza lors de l’attaque dévastatrice menée par le Hamas contre le pays.

Nisenbaum, 59 ans, dont le corps a été retrouvé la semaine dernière par les Forces de défense israéliennes, a été enterré à Ashkelon.

« Nous avons tout fait pour que tout le monde vous connaisse. Désolé, nous n’avons pas pu vous ramener », a déclaré sa fille Chen dans son éloge funèbre.

« Dès l’instant où les terroristes ont répondu à votre téléphone portable, j’ai su que la vie ne serait plus la même », a-t-elle déclaré.

« Les enfants grandiront et se rappelleront à quel point vous étiez un grand-père héroïque, qui n’avait pas peur des terroristes et qui sauvait les gens en chemin. Grâce à vous, ils sont là. Je t’aime et tu me manque. Maintenant tu es à la maison », dit-elle.

« Pardonnez-moi de ne pas avoir réussi à vous aider, de ne pas avoir réussi à vous ramener plus tôt », a déclaré Chen. « Au cours des sept derniers mois, nous avons tout fait pour vous ramener. »

Michel Nisenbaum. (Courtoisie)

« Je tiens à remercier Michel pour la merveilleuse famille que nous avons bâtie ensemble », a déclaré son ex-femme Morelia, évoquant leurs deux filles. « Merci pour les six petits-enfants et un de plus en route, qui étaient votre monde entier et le mien. Le soutien sans fin, pour faire partie de ma vie. Vous serez toujours dans mon coeur. »

Ayala, la nièce de Nisenbaum, s’exprimant lors des funérailles, a appelé le gouvernement à ramener les otages « dès que possible ».

« J’ai prié pour qu’ils vous kidnappent vivant, j’espérais que vous me diriez que vous n’aviez pas souffert », a-t-elle déclaré. « Tu étais comme un grand frère pour moi, et aussi pour mes enfants. »

Nisenbaum, originaire de Niterói, dans l’État de Rio de Janeiro, au Brésil, a déménagé en Israël en 1988.

Après que son corps ait été retrouvé à Gaza, le Forum des otages et des familles disparues a déclaré dans un communiqué que Nisenbaum « était un homme aux multiples talents qui, parallèlement à son travail, s’est également porté volontaire pour le Magen David Adom et la police des frontières ».

Le 7 octobre, alors que l’attaque terroriste massive du Hamas contre Israël commençait par un barrage de milliers de missiles, Nisenbaum a quitté son domicile de Sderot pour récupérer sa petite-fille qui était avec son père officier à la base militaire de Re’im. À ce moment-là, les milliers de terroristes qui ont fait irruption à travers la frontière avec Gaza sous le couvert des roquettes avaient commencé à se déchaîner de manière meurtrière dans le sud d’Israël.

Selon sa famille, après que Nisenbaum ait quitté son domicile à Sderot, il a réussi à aider d’autres personnes à se mettre en sécurité, leur sauvant ainsi la vie. Les terroristes ont envahi la ville frontalière, tuant plus de 50 civils et plus de 20 policiers. Nisenbaum a poursuivi son voyage vers la base militaire et, selon une évaluation de Tsahal, a été tué près de Mefalsim et son corps a été transporté à Gaza.

L’attaque du Hamas a tué 1 200 personnes, pour la plupart des civils. Les terroristes ont également enlevé 252 personnes de tous âges pour les envoyer en captivité, mortes ou vivantes, à Gaza.

Chen et Michelle, filles de Michel Nisenbaum qui a été kidnappé dans la bande de Gaza, posent pour une photo le 27 février 2024. (Yossi Aloni/Flash90)

Le corps de Nisenbaum a été ramené en Israël lors d’une opération militaire, avec ceux de Hanan Yablonka, 42 ans, et d’Orión Hernández Radoux, 30 ans.

Les funérailles de Yablonka auront lieu dimanche soir à Tel Aviv. Radoux sera apparemment transporté par avion vers son pays d’origine, le Mexique, a rapporté la Treizième chaîne. Ses parents vivent en France et au Chili.

Nisenbaum, Yablonka et Radoux ont été kidnappés dans une zone où, selon Tsahal, des terroristes du Hamas ont assassiné et enlevé quatre autres otages dont les corps ont été retrouvés la semaine dernière dans un tunnel à Jabaliya.

L’armée israélienne a déclaré que les corps des trois otages avaient été retrouvés lors d’une opération conjointe de l’armée et de l’agence de sécurité du Shin Bet à Jabaliya, suite à l’analyse de « renseignements précis » obtenus ces derniers jours à Gaza.

Radoux, un ressortissant franco-mexicain, était le petit ami de Shani Louk, l’un des quatre otages dont les corps ont été retrouvés à Jabaliya la semaine dernière. Radoux et Yablonka – ainsi que Louk et deux autres otages dont les corps ont été retrouvés la semaine dernière – se trouvaient au festival de musique Supernova près de la communauté frontalière de Re’im lorsqu’il a été attaqué par des terroristes du Hamas.