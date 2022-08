Sa fille de 21 ans “a poignardé à mort sa mère qui dînait avant de filmer les conséquences sanglantes”

Une JEUNE femme aurait assassiné sa propre mère avant de filmer les suites de l’attaque, a déclaré un tribunal aujourd’hui.

Hannaa Bennis, 21 ans, est accusée d’avoir poignardé Aziza Bennis, 58 ans, plus de 30 fois.

Des voisins ont appelé la police lorsqu’ils ont entendu des cris dans l’immeuble où la mère de deux enfants, Aziza, vivait près de la station de métro Acton Town.

Les flics et les ambulanciers se sont précipités à l’adresse dans l’ouest de Londres juste après 15 h 35 lundi après-midi.

Ils ont forcé l’entrée de la propriété à Boddington Gardens, Ealing et ont trouvé Aziza sur le sol du salon. Elle n’a pas pu être sauvée.

Bennis, la fille aînée d’Aziza et mère d’un enfant, est apparue aujourd’hui à Old Bailey via un lien avec la prison du HMP Bronzefield.

Vêtue d’un haut sombre avec les cheveux attachés en arrière, elle n’a parlé que pour confirmer son nom, sa date de naissance et son adresse.

Joel Smith, poursuivant, a allégué que la police a trouvé une vidéo sur son téléphone portable montrant la scène après le meurtre.

“Elle fait un panoramique de la caméra autour du salon montrant sa mère couverte de sang”, a-t-il affirmé.

Une audience de plaidoyer a été fixée au 4 novembre, avec un procès provisoire de deux semaines à partir du 31 juillet de l’année prochaine.

L’accusé, d’Ealing, a été placé en garde à vue.

Lors d’une comparution devant des magistrats à Uxbridge plus tôt cette semaine, les procureurs ont allégué que Bennis et Aziza avaient été entendus se disputer avant la tragédie.

Des hommages ont été rendus à Aziza, qui avait travaillé pendant plusieurs années comme dîneruse à l’Ark Acton Academy.

Le directeur Oli Knight a déclaré: “C’est une nouvelle dévastatrice et nos pensées vont à la famille d’Aziza en cette période difficile.

“Elle était un membre du personnel de longue date et elle nous manquera.

“Nous offrirons un soutien au personnel et aux élèves et espérons trouver un moyen approprié de nous souvenir d’Aziza à notre retour à l’école.”

“TELLEMENT MANQUÉ”

Un examen post mortem a révélé qu’Aziza était décédée de plusieurs coups de couteau.

La blessure mortelle a été infligée à sa cuisse.

Ses proches ont été informés et sont soutenus par des agents spécialement formés.

Des habitants vivant à proximité des lieux ont fait part de leur « horreur ».

Steven Dineen, 58 ans, a déclaré : “Ça a été un vrai choc.

“Il y a eu des gardes de police à l’extérieur et des médecins légistes partout.

Aziza était vraiment gentille et très sympathique… Je ne peux que décrire mon horreur Steven Dineen

“C’est effrayant d’être si proche. Je ne peux que décrire mon horreur.”

Il a dit qu’il “s’entendait” avec Aziza.

“Elle était vraiment gentille et très amicale”, a-t-il ajouté.

”Elle vivait seule et je pense qu’elle a loué l’appartement pour Airbnb.

”Elle avait l’habitude de faire des allers-retours en Afrique du Nord. Pas plus tard que la semaine dernière, elle m’a proposé un taxi. Elle était vraiment sympathique.”

Bennis, d’Ealing, dans l’ouest de Londres, a été placé en garde à vue avant la prochaine audience.

Un homme de 21 ans a également été arrêté sur les lieux, soupçonné de meurtre et de tentative de meurtre.

Il a été libéré sans autre suite après avoir été emmené dans un poste de police de l’ouest de Londres.