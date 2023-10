Pour Pete Erickson, la nouvelle était terrible et déroutante : un dimanche matin, un intrus s’est introduit par effraction dans la maison de sa sœur, en banlieue du Minnesota. Il y a eu une lutte. Elle a été abattue.

Dans les jours qui ont suivi le meurtre d’Heidi Firkus, il y a plus de dix ans, ce choc s’est transformé en suspicion lorsque son mari, Nick, a révélé un fait alarmant : la maison du couple avait été saisie, et Heidi en était au courant depuis longtemps, a-t-il déclaré : même si elle n’avait jamais parlé de leurs problèmes financiers à sa famille.

« Cela a été un tournant, bien sûr, pour déterminer quelle partie de l’histoire a du sens et quelle partie n’a pas de sens », a déclaré Pete Erickson à l’émission NBC. Ligne de données » dans sa première interview sur l’affaire depuis la fusillade du 25 avril 2010.

« Je connais ma sœur », a déclaré Erickson, rappelant son incrédulité à l’idée qu’elle n’aurait pas partagé un événement aussi important avec sa famille. « Cela n’aurait tout simplement pas pu être vrai. »

Pour en savoir plus sur le mystère entourant la mort de Heidi Firkus, écoutez « 65 secondes sur « Dateline » à 9 HE/8 CT ce soir.

Nick Firkus a été condamné en avril à la prison à vie pour le meurtre de sa femme. Il a déclaré que sa famille était aux prises avec l’impensable : un homme avec qui ils avaient partagé des moments intimes – un mariage, des vacances – a été reconnu coupable d’une tromperie élaborée qui s’est soldée par un meurtre.

Une saisie et une effraction organisée

Selon les procureurs, il n’y a eu aucun intrus. Nick Firkus a fabriqué cette histoire après avoir tiré sur sa femme dans le dos avec un fusil de chasse à double canon et s’être blessé d’une balle dans la cuisse.

Firkus a rejeté ce récit. « Je maintiens, et je maintiendrai jusqu’à mon dernier souffle, mon innocence dans ce crime », a-t-il déclaré lors de sa condamnation.

Lors de son procès, les procureurs ont présenté la saisie comme motif central. Il avait tellement honte, a déclaré la procureure adjointe du comté de Ramsey, Elizabeth Lamin, aux jurés, qu’il a gardé le secret pour tout le monde, y compris sa femme. Mais alors que la réalité s’est « effondrée » – leur expulsion était prévue le lendemain de la fusillade – Nick Firkus a organisé un cambriolage et a appuyé sur la gâchette, a déclaré Lamin aux jurés dans sa déclaration d’ouverture.

Lamin a déclaré à « Dateline » que la saisie aurait révélé qui était réellement Firkus – un homme qui se présentait comme accompli, capable et pratiquant, mais qui était en réalité le « gars tranquille du coin » qui avait dilapidé l’argent du couple et perdu leur maison.

Une autre procureure chargée de l’affaire, Rachel Kraker, a déclaré : « Être exposé de cette manière, cela ne pouvait tout simplement pas arriver.

« S’il devait perdre Heidi, il allait tout perdre », a-t-elle déclaré.

Le savait-elle ?

Le couple s’est rencontré à l’église alors qu’elle était en première année au lycée et qu’il était en première année. Ils se sont mariés en 2005. Il travaillait pour l’entreprise de nettoyage de tapis de son père ; elle a occupé des postes de débutant et a finalement décroché un poste chez Securian, une société de services financiers.

« Il n’y avait aucune raison de penser que ce n’était pas un bon match », a déclaré Erickson.

Ils ont acheté leur maison en 2007, au plus fort de la bulle financière, mais se sont rapidement retrouvés sous l’eau, a déclaré Lamin dans la déclaration liminaire de l’accusation. Fin 2008, après que le couple ait contracté deux prêts hypothécaires, la banque a commencé à envoyer des avis de saisie. La maison a été vendue aux enchères du shérif l’été suivant.

L’un des avocats de Nick Firkus, Joe Friedberg, a déclaré à « Dateline » qu’il était impossible pour la famille de Heidi de savoir ce qu’elle savait – ou ne savait pas – à propos de la saisie. Mais la preuve était « accablante » qu’elle en était consciente, a-t-il déclaré.

« Il aurait fallu qu’elle soit une femme stupide ou naïve si elle ne le savait pas, car la maison était remplie de documents qui l’auraient révélé à n’importe qui », a déclaré Friedberg.

Un autre avocat, Robert Richman, a déclaré qu’il n’y avait eu aucune tromperie de la part de Nick Firkus : « Il n’y a aucune preuve qu’il cachait cela à Heidi. Et s’il ne le lui cachait pas activement, il aurait été impossible pour elle de ne pas le savoir. « .

Sa situation ne s’est pas améliorée après la mort de Heidi, a ajouté Richman.

« Cela n’a pas provoqué d’afflux d’argent pour Nick », a-t-il déclaré. « Cela n’a pas empêché la saisie. Il devait quand même quitter sa maison, mais maintenant, il n’avait plus de partenaire de vie avec qui le faire. »

Niki Sipes, le détective qui a enquêté sur le meurtre pour le compte du département de police de St. Paul, a déclaré que les preuves étayaient une conclusion différente. Elle a déclaré à « Dateline » qu’elle avait examiné les e-mails et les SMS du couple et n’avait trouvé aucune communication liée à la saisie ou au déménagement, à une unité de stockage ou à la détermination de l’endroit où ils dormiraient la nuit suivante.

« Je cherchais quelque chose d’aussi petit que ‘Pouvez-vous prendre du ruban adhésif et des marqueurs noirs ?' », a déclaré Sipes. « Nous cherchions même les plus petits indices pour dire, eh bien, savait-elle que quelque chose se passait ? Et nous ne pouvions tout simplement pas les trouver. »

Sipes a également interrogé les avocats qui ont géré la saisie et l’expulsion, et aucun d’eux n’a discuté de la question avec Heidi, a déclaré Sipes.

Un seul des couples – Nick Firkus – a assisté à une audience du tribunal pour l’expulsion environ un mois et demi avant le meurtre. Le détail est resté avec l’avocat du couple, a déclaré Sipes, car lors de l’audience, Nick Firkus a signé une quittance de propriété stipulant que tout ce qui restait pouvait être jeté ou détruit.

« L’avocat a fait une pause là-dessus, du genre, oh, j’espère que la femme ne reviendra pas et dira: ‘Eh bien, je n’ai pas signé ceci' », se souvient Sipes de l’avocat.

Les doutes s’installent

Erickson a déclaré qu’Heidi avait fait confiance à son mari pour gérer leurs finances et n’avait aucune influence sur la question – un point de vue que les autorités ont déclaré être soutenu dans leur recherche des communications du couple. Il était clair qu’Heidi savait que quelque chose n’allait pas avec les finances du couple, a déclaré Sipes, « mais nous pouvions aussi la voir lui demander de s’en occuper encore et encore. »

Erickson a attribué la distance de sa sœur par rapport à la question à une division du travail qui se produit souvent au sein des couples. Il s’occupait des finances; elle s’est chargée de l’hébergement et de l’organisation, a déclaré Erickson.

Et elle n’était tout simplement pas « programmée » pour cacher quelque chose d’aussi important qu’une saisie ou une expulsion de sa famille, a déclaré son frère.

« Nous n’avons jamais eu de raison de cacher des choses difficiles à nos parents », a-t-il déclaré. « Elle n’est pas du genre à porter ce genre de choses toute seule. »

Erickson a appris la saisie aux informations peu de temps après le meurtre de sa sœur. Il a décrit ce détail comme un coup de poing dans le ventre – une révélation qui l’a laissé encore plus secoué et traumatisé.

Alors qu’Erickson en vint à douter du récit de son beau-frère sur la mort d’Heidi – et commença à soupçonner qu’il en était responsable – leur relation se détériora. Cette relation a été complètement rompue lorsque, en 2012, Firkus s’est remarié, jurant de passer le reste de sa vie avec la sœur d’un ami proche d’Heidi.

Dans le même temps, l’enquête sur le meurtre traînait. Les autorités ont brièvement enquêté sur un homme qui correspondait à la description de l’intrus fournie par Nick Firkus à la police, mais l’enquête s’est arrêtée lorsque les enquêteurs ont déterminé qu’il était en prison au moment du meurtre.

Erickson a déclaré que chaque fois qu’il avait un « espace ouvert » en tête – lorsqu’il tondait la pelouse, par exemple – il se retrouvait à s’attarder sur le meurtre de sa sœur.

« Mes pensées se tournaient toujours vers ce qui est arrivé à Heidi et la frustration de savoir que cela avait été réalisé par Nick et qu’il était capable de continuer sa vie et l’injustice de cela », a-t-il déclaré. « Ces pensées ne feraient que resurgir. et encore dans ma tête dans ces moments-là. »

Nouvelle épouse, nouvelle forclusion

L’arrestation de Nick Firkus, 11 ans après le meurtre d’Heidi, a été aidée par une alliée inhabituelle : sa deuxième épouse, Rachel Firkus.

Après que Nick Firkus ait raconté à sa seconde épouse une série de « mensonges blancs », elle a découvert quelque chose de dramatique : une lettre cachée dans son tiroir à chaussettes montrant que leur maison risquait d’être saisie en raison d’un paiement d’impôt foncier manqué, a-t-elle déclaré à « Dateline ».

Alarmée, elle a confronté son mari à ce sujet – et à savoir si Heidi était au courant de leur saisie – dans des conversations qu’elle a secrètement enregistrées et fournies aux autorités.

« Je ne voulais pas me taire », a-t-elle déclaré à « Dateline ».

Les avocats de Nick Firkus ont rejeté son anxiété comme étant exagérée et ont déclaré que Rachel Firkus avait fait « des montagnes de taupinières ». Un juge a interdit aux procureurs de présenter son témoignage au procès, affirmant que cela serait trop préjudiciable pour le jury.

Pourtant, a déclaré Lamin, le procureur adjoint, Rachel Firkus était un témoin clé pour le grand jury qui a inculpé Nick Firkus pour meurtre au deuxième degré, plus tard reclassé au premier degré. Elle a également donné aux procureurs un « coup de pouce moral », a déclaré Lamin.

Erickson a également trouvé sa « bravoure » remarquable, affirmant qu’il ne pouvait pas imaginer le stress qu’elle devait ressentir.

Lorsque Nick Firkus a été arrêté en mai dernier, Erickson s’est retrouvé à nourrir une pensée inhabituelle : sa famille pourrait obtenir des réponses, a-t-il déclaré.

Et lorsque Firkus a été reconnu coupable deux ans plus tard, a déclaré Erickson, sa famille a finalement ressenti quelque chose à laquelle elle aspirait tant : « un sentiment de soulagement partagé ».

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com