Sa famille kenyane tente de ramener son corps à la maison après sa mort alors qu’elle diffusait en direct dans une piscine

La famille d’une préposée aux services de soutien à la personne de 24 ans tente de recueillir des milliers de dollars pour ramener son corps au Kenya après qu’elle s’est noyée la semaine dernière alors qu’elle se diffusait en direct en train de nager dans une piscine du sud-ouest de l’Ontario.

“Vous pouvez voir ce qui s’est passé dans la vidéo”, a déclaré Alfonce Nyamwaya, un ami proche de la victime, Hellen Wendy.

“Cela vous laisse traumatisé.”

Wendy avait travaillé tôt le matin dans un foyer de soins de longue durée à Owen Sound, en Ontario, jeudi dernier. Il était 14 heures lorsqu’elle est revenue au motel où elle séjournait.

Peu de temps après, Wendy est allée nager dans la piscine du motel tout en s’enregistrant via Facebook Live.

Elle était dans l’eau depuis environ 10 minutes lorsque la tragédie a frappé. Une vidéo la montre criant à l’aide, incapable de nager dans le grand bain sans personne pour la sauver. Moins d’une minute plus tard, c’est le silence.

Une capture d’écran d’un enregistrement vidéo montre Wendy Hellen quelques instants avant de commencer à nager. (Facebook )

“Je ne peux pas dire ce que je ressens parce que c’est vraiment difficile”, a déclaré Nyamwaya à CBC Toronto.

“Tout ce que je peux dire, c’est que nous avons perdu une fille vraiment adorable, travailleuse et passionnée.”

Selon la vidéo, ce n’est que vers 17 heures qu’un autre client de l’hôtel a trouvé Wendy dans la piscine et a arrêté la diffusion en direct. La Police provinciale de l’Ontario a déclaré avoir été appelée sur les lieux juste avant 17 h 45, soit près de quatre heures après la mort de Wendy.

La famille de Wendy la décrit comme “pleine de vie… avec un sourire chaleureux et un cœur charmant”. (Hellen Wendy/Facebook)

“Une personne a été retirée de l’eau et déclarée décédée après l’échec des mesures de sauvetage”, selon un communiqué de la Police provinciale de l’Ontario publié vendredi dernier.

La police a déclaré qu’elle savait qu’une vidéo de l’incident avait fait surface sur les réseaux sociaux, ajoutant que “des mesures appropriées sont prises pour la supprimer”.

La famille a besoin de 50 000 $ pour rapatrier son corps

Wendy est arrivée au Canada de son Kenya natal en 2019 et s’est immédiatement inscrite à l’université pour devenir PSSP certifiée.

Wendy avait travaillé dans divers foyers de soins de longue durée pendant la pandémie de COVID-19, tout en étudiant pour devenir infirmière.

“C’était quelqu’un qui voulait vraiment servir les gens et aider les gens”, a déclaré Enock Nyabuto, l’un de ses cinq frères et sœurs plus jeunes.

Wendy est arrivée au Canada en 2019 en provenance du Kenya. Elle s’est immédiatement inscrite à l’université pour devenir préposée aux services de soutien à la personne certifiée. (Hellen Wendy/Facebook)

Nyabuto a déclaré que sa sœur l’avait exhorté à venir au Canada après y être arrivée elle-même. C’est grâce à ses conseils qu’il est également devenu PSSP certifié.

« Hellen était comme un modèle pour nous », a-t-il déclaré. “Le reste de la fratrie, nous l’admirions”

Tout en luttant toujours pour faire face à leur perte, la famille de Wendy a réorienté ses efforts pour ramener son corps à la capitale kenyane, Nairobi, qui coûte cher 50 000 dollars.

C’est pourquoi Nyabuto a aidé à lancer un GoFundMe dans l’espoir de donner à Wendy “un bon départ”.

“Vos généreuses contributions à cette cause sont très appréciées alors que nous traversons cette circonstance extrême de perdre un être cher”, lit-on sur GoFundMe.

Wendy, à droite, a travaillé dans des foyers de soins de longue durée en Ontario pendant la pandémie de COVID-19. (Soumis par Enock Nyabuto)

Mercredi matin, plus de 50 000 $ avaient été recueillis par les donateurs, dont beaucoup ont également partagé leurs condoléances.

“Je vous souhaite, à vous et à votre famille, paix et réconfort dans votre chagrin”, a écrit une personne.

Bien que la famille soit “dévastée”, Nyabuto espère que ramener son corps à la maison apportera une sorte de fermeture.

Ne jamais nager seul

La famille de Wendy dit qu’elle connaissait les techniques de base de la natation, mais qu’elle n’avait aucune expérience dans l’eau.

Une organisation affirme que cette tragédie est un rappel brutal de toujours nager avec quelqu’un d’autre.

“Même les nageurs incroyablement forts ne devraient jamais nager seuls, car quelque chose peut arriver de façon inattendue”, a déclaré Barbara Byers, agente de recherche principale à la Société de sauvetage.

Elle exhorte également les nageurs inexpérimentés à toujours porter un gilet de sauvetage, ajoutant que la noyade peut survenir très rapidement une fois que la tête de quelqu’un est sous l’eau.

“Souvent, la réponse est d’avoir un choc, d’avoir le souffle coupé. Lorsque vous haletez, vous ouvrez la bouche et lorsque vous ouvrez la bouche, vous prenez de l’eau”, a déclaré Byers.

“Tout d’un coup, vous êtes dans une situation très effrayante.”