SA devient la première équipe à réaliser un exploit sensationnel dans l’histoire de la Coupe du monde

Aiden Markram a fracassé le siècle le plus rapide de la Coupe du monde avec seulement 49 ballons, tandis que Quinton De Kock et Rassie van der Dussen ont également réussi à punir des centaines alors que l’Afrique du Sud a sonné l’alerte avec un mammouth 428/5 contre le Sri Lanka lors de son match de Coupe du monde samedi. Il s’agissait du troisième total de plus de 400 réalisé par l’Afrique du Sud dans l’histoire de la Coupe du monde de cricket, devenant ainsi la première équipe à réaliser cet exploit. De Kock (100 sur 84 balles), Dussen (108 sur 110 balles) et Markram (106 sur 54 balles) se sont déchaînés pour propulser l’Afrique du Sud au-delà du total le plus élevé jamais enregistré en Coupe du monde – le 417/7 de l’Australie contre l’Afghanistan lors de l’édition 2015. .

Total d’équipes le plus élevé lors de la Coupe du monde de cricket ODI

428/5 – SA contre SL, Delhi 2023*

417/6 – AUS contre AFG, Perth 2015

413/5 – IND contre BER, Port d’Espagne 2007

411/4 – SA contre IRE, Canberra 2015

408/5 – SA contre WI, Sydney, 2015

Après que De Kock et Van der Dussen aient préparé la plate-forme pour un score massif avec leur deuxième guichet avec 204 points, Markram a appliqué un coup de grâce brutal pour pulvériser le Sri Lanka.

Les trois centurions sud-africains – De Kock, Van der Dussen et Markram – ont également enregistré leur première centaine en Coupe du monde.

Un total de 39 quatre et huit six sont venus collectivement du trio Proteas.

Heinrich Klaasen a frappé trois autres quatre et un six pour son 32 de 20 balles et David Miller a frappé trois quatre et deux six pour son 39 de 21 balles invaincu.

Tirant le meilleur parti d’un terrain favorable contre une formation de bowling sri-lankaise épuisée et errante, les frappeurs sud-africains ont continué à un taux de score élevé au milieu pour prendre le contrôle.

Un premier coup dur a été porté lorsque Dilshan Madushanka a épinglé Temba Bavuma (8) devant le guichet, mais ce fut le seul moment de joie pour les Sri Lankais.

De Kock et Van der Dussen, réunis à peine 10 balles dans la compétition, n’ont été séparés qu’après avoir placé leur équipe dans une position dominante avec le quatrième partenariat le plus élevé jamais enregistré pour un guichet pour l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde.

De Kock, sur le point de se retirer des ODI après le tournoi, était dans ses éléments pour en obtenir une centaine.

D’un autre côté, Van der Dussen a célébré son 50e ODI avec une cinquième tonne de carrière, réalisant 13 quatre et deux six dans le processus. Markram a commencé avec deux drives consécutifs pour quatre contre Madushanka et a fait ressortir tous les coups conventionnels de son livre pour battre le record établi par l’Irlandais Kevin O’Brien (50 balles pour 100) en 2011.

Van der Dussen a survécu à une chance serrée à la 65e lorsqu’un coup mal synchronisé est tombé très près de Sadeera Samarawickrama, qui, placée au milieu du guichet court, a répondu un peu tard et a raté la capture.

Sans virage ni prise pour les spinners SL, les frappeurs sud-africains ont capitalisé avec le ballon glissant sur le bâton au milieu des overs. En fait, 85 points se sont déroulés en overs entre 19 et 29, avec 11 quatre et deux six.

Dunith Wellalage a lancé cinq points consécutifs au droitier Van der Dussen à la 26e, ce qui a forcé le frappeur à essayer de briser la tendance.

Une tentative de balayage inversé a envoyé le ballon près de Pathum Nissanka, qui a effectué un plongeon sur sa droite, mais son effort à une main a fait sortir le ballon de sa main.

À la 29e, une autre chance de rompre le partenariat s’est présentée lorsqu’une confusion entre De Kock et Van der Dussen a laissé les deux frappeurs vulnérables à un run-out. Mais un lancer du mauvais côté – qui a également raté les moignons – a gardé la paire intacte.

Cependant, De Kock est tombé juste après avoir franchi le cap, obtenant un avantage sur un ballon court de Pathirana à la 31e et Van der Dussen n’a pas non plus beaucoup poussé après son siècle.