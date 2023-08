Sa course de 900 km pour sensibiliser au diabète a reçu le soutien d’un partenaire de course âgé de 71 ans.

Lorsque Kenya, la fille de Tamara Beardy, a reçu un diagnostic de diabète de type 1 à l’âge de 9 ans, ce diagnostic « effrayant » l’a amenée à chercher des informations sur la maladie.

« Je pensais que j’allais perdre ma fille. Je ne savais pas vraiment ce que signifiait le diagnostic », a déclaré Beardy, membre de la nation crie de Tataskweyak.

La famille vivait à Thompson, au Manitoba, et Beardy a déclaré qu’elle avait du mal à obtenir du soutien dans cette ville du nord.

« Comme je ne trouvais pas de ressources, j’ai dû prendre la décision de déménager toute ma famille à Winnipeg pour aller faire mes études. »

Beardy a dit qu’elle était reconnaissante qu’ils aient fait ce geste. Plus d’une décennie plus tard, le Kenya se porte bien et a sa propre fille.

Beardy et sa famille parcourent désormais 900 kilomètres depuis la Nation crie de Tataskweyak (Split Lake), à ​​environ 100 kilomètres à l’est de Thompson, jusqu’à Winnipeg pour sensibiliser la population au diabète et tenter d’aider les autres.

En chemin, ils ont trouvé un compagnon désireux de partager le fardeau.

Nelson Beardy, 71 ans – aucun lien de parenté – a entendu Tamara faire une interview à la radio et a décidé de se joindre à sa course à Thompson.

« C’est une telle bénédiction pour nous, car il nous aide à récupérer le bois, à tenir les choses… et surtout à courir et à marcher avec moi tous les jours », a-t-elle déclaré.

Nelson Beardy, un marathonien de 71 ans de la Première Nation de York Factory, a surpris Tamara Beardy après lui avoir annoncé qu’il se joindrait à sa course contre le diabète jusqu’à Winnipeg. (Soumis par Tamara Beardy)

Ils marchent et courent entre six et douze heures par jour et commencent et terminent toujours la journée ensemble, a-t-elle déclaré.

Durant les deux semaines qu’ils ont couru ensemble, ils ont eu plaisir à découvrir leurs points communs.

« Nous sommes tous les deux Cris. Nous aimons faire de la gigue. Nous aimons la course à pied et nous aimons l’humour », a déclaré Tamara.

Elle appelle Nelson une « aubaine » et Nelson lui a trouvé un surnom, Maran, parce qu’elle est « une maman et elle court ».

Nelson, membre de la Première Nation de York Factory, a déclaré que la course à pied est pour lui un mode de vie et que, même si la course de Tamara est longue, elle est plus facile que ses randonnées habituelles à travers la nature.

« Je reçois davantage de soutien de la part des gens qui nous donnent du Gatorade, de l’eau et tout le reste », a déclaré Nelson.

Plusieurs membres de la famille et amis se sont joints à la course de Tamara pour sensibiliser la population au diabète. (Soumis par Tamara Beardy)

Quant à courir près de 800 kilomètres à 71 ans, « c’est tout un état d’esprit », dit-il.

« Je ne pense même pas à mon âge. Je ne pense même pas aux kilomètres que je vais parcourir. Je pense aux bonnes choses de la vie. Je pense que je suis jeune. »

Courir avec un but

Tamara a quitté Tataskweyak le 13 août et prévoit arriver à Winnipeg d’ici le 2 septembre.

En cours de route, elle espère inciter d’autres personnes à se mettre à la marche et à la course, et elle tente de recueillir 1 500 $ pour créer un sentier pédestre à Tataskweyak.

À Winnipeg, Tamara est devenue infirmière auxiliaire. Elle travaille maintenant à l’Université du Manitoba en tant que coordonnatrice de recherche sur la prévention du diabète chez les jeunes.

« Je suis simplement très chanceuse et honorée de faire ce travail et de travailler pour mon propre peuple », a-t-elle déclaré.

Environ 17 pour cent des membres des Premières Nations vivant dans les réserves souffrent de diabète de type 1 ou de type 2, contre environ 5 pour cent des personnes non autochtones, selon un rapport de 2011 du Agence de la santé publique du Canada.

Tamara connaît sa prévalence – plusieurs membres de la famille sont diabétiques et son cousin est décédé il y a environ six mois après avoir été sous dialyse en raison de son diabète – mais a déclaré que certaines personnes ont encore du mal à accéder aux informations appropriées.

Nelson Beardy s’est joint à la course à Thompson, au Manitoba, et a promis à Tamara Beardy qu’il courrait avec elle jusqu’à Winnipeg. (Soumis par Tamara Beardy)

Grâce à cette course, elle espère que les gens apprendront « à se sentir importants » et à mieux gérer leur diabète.

« Bien souvent, nos membres des Premières Nations se cachent derrière la maladie ou la cachent et les complications surviennent plus rapidement qu’ils ne le devraient », a-t-elle déclaré.

Mais encourager les communautés à être proactives n’est qu’une partie de la solution.

« Nos systèmes nous font défaut. Il y avait un manque de ressources lorsque ma fille a été diagnostiquée à neuf ans, et c’était il y a 11 ans. Dans quelle mesure nous sommes-nous améliorés ? Je ne pense pas que nous nous soyons autant améliorés », a-t-elle déclaré, ajoutant elle aimerait consulter un endocrinologue basé à Thompson.

Elle a également déclaré qu’il serait bien de voir une meilleure éducation sur une alimentation saine, mais, plus important encore, des aliments sains plus abordables dans les communautés du Nord.