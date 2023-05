Sa bataille contre l’épilepsie expliquée et mises à jour – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Earl Gibson III/Shutterstock

Lil Wayne est un rappeur qui a reçu un diagnostic d’épilepsie.

Il a commencé à souffrir de convulsions dans son enfance.

En 2013, ses problèmes de santé sont devenus publics lorsqu’il a dû passer une semaine à l’hôpital suite à une crise.

Lil Wayne, 40 ans, est l’un des rappeurs les plus populaires au monde, mais dans les coulisses, il a dû faire face à une bataille d’épilepsie. Le talentueux musicien a commencé à avoir des crises d’épilepsie, provoquées par le trouble, alors qu’il n’était qu’un enfant. Bien qu’il ait été privé de la maladie au début de sa renommée, il l’a rendue publique lorsqu’il a été contraint de passer une semaine à l’hôpital en raison des crises effrayantes qu’il a eues.

Après son séjour à l’hôpital qui a fait la une des journaux, Lil Wayne a commencé à parler de sa santé dans diverses interviews. Il aurait également dû annuler certains concerts et / ou faire rediriger des vols privés en raison de nouvelles crises. Il a essayé de gérer les changements de style de vie qui peuvent éventuellement prévenir la gravité de la maladie et a inspiré de nombreuses autres personnes vivant avec la maladie.

En savoir plus sur l’épilepsie de Lil Wayne et le trouble lui-même ci-dessous.

Lil Wayne diagnostiqué épileptique

Lil Wayne souffre d’épilepsie depuis qu’il est enfant, mais a admis qu’il n’avait pas été officiellement diagnostiqué à l’époque « en raison d’un manque de connaissances », lors d’une interview en 2013. Il a également déclaré qu’un de ses proches cousins ​​avait déjà souffert de convulsions et avait malheureusement fini par en mourir. Son propre séjour à l’hôpital à la suite de crises l’a aidé à mieux comprendre le trouble et la meilleure façon de le prévenir quand il le peut.

Qu’est-ce que l’épilepsie ?

L’épilepsie est « un trouble cérébral qui provoque des crises récurrentes et non provoquées », selon le site Web de la Epilepsy Foundation. Un diagnostic peut être posé par un médecin si une personne a «deux crises non provoquées ou une crise non provoquée avec un risque élevé de plus». Si les crises ne sont pas causées par l’épilepsie, elles peuvent être causées par « une lésion cérébrale ou un trait familial », indique le site Web. Parfois, une cause peut également être inconnue.

L’Epilepsy Foundation définit les crises comme « des poussées soudaines d’activité électrique anormale et excessive dans votre cerveau » qui « peuvent affecter votre apparence ou votre comportement ». Il existe également différents types de crises et, selon celle dont une personne souffre, cela peut entraîner de graves dommages. Une crise d’apparition focale peut commencer dans une zone ou un groupe de cellules du cerveau et lorsqu’elle est étiquetée comme crise consciente d’apparition focale, cela signifie que la personne est consciente que cela se produit. Les crises de conscience avec facultés affaiblies à début focal se produisent lorsqu’une personne est confuse ou que sa conscience est affectée. Lorsque le début d’une crise n’est pas connu, on parle de crise à début inconnu.

Les causes de l’épilepsie peuvent varier. Ils comprennent les infections, les problèmes auto-immuns, la génétique, les problèmes métaboliques et les causes structurelles. Les nouveau-nés peuvent même avoir des convulsions s’il y a un manque d’oxygène au cerveau ou d’autres problèmes à un moment donné.

En ce qui concerne le traitement, il n’y a pas de remède contre l’épilepsie, mais certaines choses peuvent aider et essayer d’éviter ou de contrôler la gravité des crises. Certains traitements comprennent certains médicaments, comme un médicament antiépileptique (DEA). Les appareils, les thérapies diététiques ou la chirurgie peuvent également aider à les contrôler, confirme The Epilepsy Foundation. Si elles sont traitées correctement, les personnes atteintes d’épilepsie peuvent vivre longtemps et en bonne santé.

Depuis combien de temps Lil Wayne est-il malade ?

Il a eu sa première crise lorsqu’il était enfant, mais a continué à en avoir à l’âge adulte. Il a admis une fois qu’il avait eu trois crises d’affilée et que cela avait réduit son rythme cardiaque à 30% de son activité normale. «En gros, j’aurais pu mourir bientôt. C’est pourquoi c’était si grave », a-t-il déclaré dans une interview, selon Nouvelles de la SCB. Il a en outre expliqué que bon nombre des crises étaient causées par certains facteurs, comme le stress, dans sa vie. « La raison des crises est tout simplement le stress, le manque de repos et le surmenage. C’est typique de moi, cependant », a-t-il déclaré.

Comment va Lil Wayne aujourd’hui ?

En 2012, Lil Wayne aurait fait deux atterrissages d’urgence en raison de problèmes de santé, y compris une crise, et après son séjour à l’hôpital en 2013, il a continué à avoir des crises intermittentes au fil des ans. En 2022, il a fait la une des journaux alors qu’il était « dans un état stable et de bonne humeur » après avoir subi deux crises « mineures » à bord d’un vol qui devait ensuite effectuer un atterrissage d’urgence à Omaha, Nebraska, Divertissement hebdomadaire signalé. Après la première crise, le jet a atterri, mais Lil Wayne aurait refusé le traitement, alors il a décollé une fois de plus, jusqu’à ce qu’il subisse une deuxième crise, provoquant un autre atterrissage d’urgence. Il a ensuite été envoyé à l’hôpital.

« Sous la direction de ses propres médecins, il est maintenant dans un état stable et de bonne humeur », ont déclaré ses représentants à l’époque. « Il remercie ses fans pour leur soutien éternel, leurs prières et leurs vœux. » Depuis 2023, Lil Wayne a continué à travailler sur la musique et les tournées. Sa tournée la plus récente a été La tournée Bienvenue à la Carta, qui a eu lieu en avril et mai. Il a fini par mettre fin brusquement au dernier spectacle, à Los Angeles, en Californie, peu de temps après avoir senti que les fans ne soutenaient pas suffisamment les actes de soutien, selon Nouveau hip-hop chaud.

