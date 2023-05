Sa bataille contre l’endométriose expliquée et mises à jour – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Michael Germana/Everett Collection

Bindi Irwin, la célèbre fille de Steve Irwin, a révélé son diagnostic d’endométriose en 2023

Bindi a souffert de symptômes pendant environ 10 ans avant d’être diagnostiqué et de subir une chirurgie corrective

L’endométriose peut causer l’infertilité, et Bindi a déclaré que sa fille, Grace, se sentait comme le « miracle de sa famille »

Bindi Irwin s’est mariée avec l’amour de sa vie, Chandler Powell, en 2020 après sept ans de fréquentation. Les fans étaient encore plus ravis pour l’aîné des enfants de feu « Crocodile Hunter » Steve Irwin quand elle a annoncé sa grossesse quelques mois plus tard en août 2020. En mars suivant, Bindi, alors âgée de 22 ans, et Chandler, 23 ans, ont accueilli leur premier enfant, une fille nommée Grâce Guerrier Irwin Powelldans le monde.

De l’extérieur, il peut sembler que Bindi est une jeune fille de 24 ans en parfaite santé qui n’a eu aucun problème à concevoir. Cependant, lorsque Bindi est tombée enceinte, elle souffrait déjà de symptômes d’endométriose, un trouble douloureux qui survient lorsque des tissus similaires aux tissus qui tapissent l’intérieur de l’utérus se développent à l’extérieur de l’utérus, selon la clinique Mayo. Bindi a révélé son diagnostic le 7 mars 2023 et a été ouverte sur sa santé depuis. Lisez la suite pour en savoir plus sur le diagnostic de Bindi, comment cela a affecté sa santé, et plus encore.

Bindi Irwin a reçu un diagnostic d’endométriose

Bindi Irwin a révélé qu’elle avait subi une intervention chirurgicale pour son endométriose dans une publication Instagram du 7 mars 2023 et a déclaré qu’elle souffrait de symptômes de son endométriose non diagnostiquée depuis une décennie à ce moment-là. « Je me suis longtemps battu pour me demander si je devais partager ce voyage avec vous dans un tel espace public. Il s’agissait de la responsabilité que je ressens de partager mon histoire avec d’autres femmes qui ont besoin d’aide », a-t-elle commencé dans son message honnête, que vous pouvez voir ci-dessous. « Pendant 10 ans, j’ai lutté contre une fatigue insurmontable, des douleurs et des nausées. Essayer de rester une personne positive et cacher la douleur a été un très long chemin. Ces 10 dernières années ont inclus de nombreux tests, visites chez le médecin, scanners, etc.

« Un médecin m’a dit que c’était simplement quelque chose que vous devez gérer en tant que femme et j’ai complètement abandonné, essayant de fonctionner malgré la douleur. Je n’ai pas trouvé de réponses jusqu’à ce qu’un ami @lesliemosier m’aide à me mettre sur la voie de retrouver ma vie. J’ai décidé de subir une intervention chirurgicale pour l’endométriose », a-t-elle poursuivi. « C’était effrayant d’aller me faire opérer, mais je savais que je ne pouvais pas vivre comme avant. Chaque partie de ma vie était déchirée à cause de la douleur. Pour faire court, ils ont trouvé 37 lésions, certaines très profondes et difficiles à enlever, et un kyste en chocolat.

Bindi a ensuite remercié ceux qui l’ont crue et ses inquiétudes concernant sa douleur intense. « La validation pour des années de douleur est indescriptible », a-t-elle noté. « Je suis sur la voie du rétablissement et la gratitude que je ressens est écrasante. À ceux qui remettent en question les plans annulés, les messages sans réponse et l’absence – j’avais versé chaque once d’énergie qu’il me restait dans notre fille et notre famille.

Elle a conclu son article en avertissant les autres que paraître en bonne santé à l’extérieur ne signifie pas que tout est parfait à l’intérieur et a encouragé les autres à ne pas perdre espoir s’ils ressentent une douleur similaire. «Les choses peuvent sembler bien de l’extérieur en regardant par la fenêtre de la vie de quelqu’un, cependant, ce n’est pas toujours le cas. S’il vous plaît soyez gentil et faites une pause avant de me demander (ou à n’importe quelle femme) quand nous aurons plus d’enfants », a-t-elle suggéré. « Après tout ce que mon corps a traversé, je suis extrêmement reconnaissant que nous ayons notre magnifique fille. Elle se sent comme le miracle de notre famille.

Elle a ajouté : « Je connais des millions de femmes aux prises avec une histoire similaire. Il y a de la stigmatisation autour de cette terrible maladie. Je partage mon histoire pour tous ceux qui lisent ceci et qui font face tranquillement à la douleur et à l’absence de réponses. Que ce soit votre validation que votre douleur est réelle et que vous méritez de l’aide. Continuez à chercher des réponses. http://www.endofound.org.

Qu’est-ce que l’endométriose ?

Comme mentionné ci-dessus, l’endométriose implique la croissance de tissus supplémentaires à l’extérieur de l’utérus et peut provoquer des cycles menstruels indescriptiblement douloureux. Parce que le tissu se développe à l’extérieur de l’utérus, il n’a nulle part où aller une fois qu’il perd chaque mois. Cela peut entraîner la formation de kystes, de tissus cicatriciels et d’adhérences, comme Bindi en a fait l’expérience. Cela peut également entraîner des problèmes de fertilité selon la clinique Mayo.

Bindi n’est pas la première star à parler de vivre avec l’endométriose. Chrissy Teigen, Olivia Culpo, Halseyet Savane Chrisley ont également parlé de leurs expériences.

Depuis combien de temps Bindi Irwin est-elle malade ?

Bindi a traité les symptômes de l’endométriose pendant environ 10 ans avant de recevoir un diagnostic. Bien que l’on ne sache pas exactement quand elle a été officiellement diagnostiquée, c’était quelque temps avant son opération de mars 2023.

Comment va Bindi Irwin aujourd’hui ?

L’opération semble avoir fait des merveilles pour Bindi, comme lors d’une interview du 8 mai 2023 avec E ! Nouvelles lors du dîner de gala de Steve Irwin à Los Angeles le 6 mai, elle a dit qu’elle avait l’impression d’avoir « une seconde chance dans la vie ». Elle a expliqué: «Je ne pense pas que vous réalisez à quel point vous souffrez de douleur chronique jusqu’à ce que cela vous soit enlevé. Il y a des moments où c’était atroce, puis des moments où c’était une bataille constante. Maintenant, recevoir ce cadeau, c’est comme une seconde chance dans la vie. Je suis si reconnaissant. ”

Elle a également remercié sa famille de l’avoir soutenue tout au long du processus et de ne pas l’avoir laissée abandonner malgré le rejet de ses préoccupations par les médecins. « Ils sont la raison pour laquelle je suis debout ici et non au lit », a-t-elle déclaré. « J’espère que les gens qui entendront parler de cette histoire seront encouragés à se battre pour leur propre santé. »

Elle a également fait écho au sentiment de sa publication Instagram de mars qui exhortait les gens à ne pas juger les autres au premier coup d’œil. « Vous ne connaissez jamais le parcours de quelqu’un et vous n’avez aucune idée de ce qu’il a vécu à huis clos », a-t-elle expliqué. « Nous sommes très reconnaissants d’avoir Grace, elle est notre petit miracle. Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Mais pour l’instant, je suis tellement reconnaissant que nous ayons Grace. Chaque jour, je me réveille en remerciant ma bonne étoile que le monde l’ait amenée dans nos vies.

