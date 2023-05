Sa bataille contre le lupus expliquée et mises à jour – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AFF-États-Unis/Shutterstock

Selena Gomez a reçu un diagnostic de lupus

La pop star vit avec la maladie auto-immune depuis 2014

L’une des meilleures amies de Selena lui a fait don d’un rein

Selena Gomez a parlé de sa bataille pour la santé pour un épisode récent de la série Apple TV + Cher. Dans ce document, la pop star / actrice a partagé que son diagnostic de lupus de 2014 était accompagné d’un avertissement d’AVC et que les médicaments utilisés pour le traiter faisaient fluctuer son poids.

« Donc, entendre un médecin, ‘Vous auriez pu avoir un accident vasculaire cérébral sur scène, vous auriez pu mourir’ – c’était beaucoup. Mais je ne lui ai pas permis de s’enfoncer; Je ne voulais pas le traiter », le Seuls les meurtres dans le bâtiment le vétérinaire a expliqué dans l’émission. Elle a ajouté: «Mon poids fluctuait constamment parce que je prenais certains médicaments et, évidemment, les gens couraient avec. J’avais honte d’avoir pris du poids à cause de mon lupus.

Le hitmaker « Good for You » a même admis qu’elle avait « menti » sur le fait que la négativité n’avait pas d’effet sur elle. « Je publiais ces choses en disant que cela ne me dérangeait pas parce que je ne voulais pas que cela dérange d’autres personnes qui vivent la même chose », a-t-elle ajouté. «Je pense juste que c’est tellement injuste; Je ne pense pas que quiconque mérite de se sentir moins que.

Alors que Selena semble avoir une nouvelle perspective sur sa bataille contre le lupus, apprenons-en plus à ce sujet. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les problèmes de santé de Selena, comment elle va aujourd’hui, et plus encore.

Selena Gomez a reçu un diagnostic de lupus

En janvier 2014, Selena a fait la une des journaux pour avoir secrètement effectué un séjour de deux semaines dans un centre de réadaptation en Arizona. Alors que les réseaux sociaux se sont déchaînés avec des rumeurs, la star n’a pas tardé à faire savoir à ses fans que le séjour était loin d’être scandaleux. « J’ai reçu un diagnostic de lupus et j’ai subi une chimiothérapie. C’était vraiment le but de ma pause », a-t-elle révélé à Panneau d’affichage à l’époque.

Quant à la presse négative entourant la visite de l’établissement de traitement, elle a ajouté: «Je voulais tellement dire:« Vous n’en avez aucune idée. Je suis en chimiothérapie. Vous êtes un******.’ Je me suis enfermé jusqu’à ce que je sois à nouveau confiant et à l’aise.

Qu’est-ce que le lupus ?

Le lupus est une maladie auto-immune qui provoque une inflammation chronique dans de nombreuses parties du corps, comme la peau, les articulations, le cœur, les reins, les poumons, etc. Clinique Mayo. Cela conduit à un éventail de symptômes et de complications possibles, comme une douleur persistante, une fatigue accablante, des éruptions cutanées, des fièvres fréquentes, des lésions rénales, des problèmes cardiaques et des troubles de santé mentale comme la dépression, entre autres.

Depuis combien de temps Selena est-elle malade ?

Comme mentionné, Selena a reçu le diagnostic en 2014 et le combat depuis. En septembre 2017, Selena s’est rendue sur son Instagram pour faire savoir aux fans à quel point la maladie était devenue grave. « J’ai donc découvert que j’avais besoin d’une greffe de rein à cause de mon lupus et j’étais en convalescence. C’était ce que je devais faire pour ma santé globale. Dans le même post, elle a remercié l’un de ses besties, France Raisapour le don d’un rein.

Récemment, dans l’émission Apple TV +, Selena a jailli encore plus à propos de Francia, affirmant qu’elle « ne sera jamais, jamais plus endettée envers une personne que Francia », et a ajouté que « l’idée que quelqu’un ne devine même pas être un le donateur était incroyablement écrasant.

Comment va Selena aujourd’hui ?

Bien que Selena ait reçu une greffe de rein réussie, cela ne signifie pas qu’elle est en sécurité. « La greffe de rein ne fait qu’inverser le problème créé par le lupus dans les reins. Il peut contrôler le lupus, mais ne peut pas le guérir », rhumatologue de Beverly Hills Dr David S. Hallegua dit HollywoodLife.com EXCLUSIVEMENT. « Le lupus n’est pas complètement guéri, il est toujours présent avec elle tout au long de sa vie. Selena devra encore prendre ses médicaments et suivre un traitement pour le supprimer », a-t-il ajouté.

Selena Gomez passe en direct sur TikTok pour répondre aux commentaires sur son corps. Elle parle de sa santé, des médicaments contre le lupus et de la façon dont ils affectent son corps. pic.twitter.com/JL3hIArShB — Selena Gomez News 🎥 (@OfficialSGnews) 16 février 2023

Vivre avec le lupus, ainsi que des problèmes de santé mentale et l’attention constante du public – voir n’importe lequel de ses drames Bieber – n’a cependant pas ralenti Selena. « Mon lupus, ma greffe de rein, ma chimiothérapie, ma maladie mentale, mes chagrins d’amour très publics – ce sont toutes des choses qui, honnêtement, auraient dû me faire tomber », a-t-elle déclaré. Elle en août 2021. Se dire qu’elle peut « aider les gens » avec son diagnostic a été un tournant. « C’est vraiment ce qui m’a permis de continuer. Il aurait pu y avoir un moment où je n’étais pas assez fort et j’aurais fait quelque chose pour me blesser. Maintenant, il semble que Selena soit plus forte que jamais.

