Sa bataille contre le cancer, son passé d’accident vasculaire cérébral et plus encore expliqués – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

La première urgence médicale de la légende de la musique Tina Turner est survenue en 2013 lorsqu’elle a subi un accident vasculaire cérébral

Dans les années qui ont précédé sa mort, elle a lutté contre le cancer, l’insuffisance rénale, etc.

Tina est décédée à l’âge de 83 ans le 24 mai 2023 après « une longue maladie », a annoncé sa famille

« La reine du rock’n’roll » Tina Turner est décédée le 24 mai 2023 à l’âge de 83 ans. Bien que la nouvelle de sa mort ait choqué les fans et ses collègues célébrités, Tina luttait tranquillement contre sa santé depuis un certain temps, ce à quoi sa famille a fait allusion dans leur annonce de décès. « Tina Turner, la » reine du rock’n roll « est décédée paisiblement aujourd’hui à l’âge de 83 ans après une longue maladie dans sa maison de Küsnacht près de Zurich, en Suisse », indique le communiqué. « Avec elle, le monde perd une légende de la musique et un modèle. »

Au cours des dernières années de sa vie, Tina aurait souffert d’un accident vasculaire cérébral et lutté contre une maladie rénale et d’autres maladies, selon Le New York Times. Elle a également reçu un diagnostic de cancer de l’intestin en 2016. Lisez la suite pour en savoir plus sur la santé de la légende de la musique Tina Turner avant sa mort.

Tina Turner diagnostiquée d’un accident vasculaire cérébral, d’un cancer, puis d’une maladie rénale

Accident vasculaire cérébral

La chanteuse primée aux Grammy Awards a rappelé son expérience d’avoir eu un accident vasculaire cérébral dans ses mémoires de 2018 intitulées Mon histoire d’amour. La situation effrayante s’est produite en octobre 2013, quelques semaines seulement après son mariage avec son partenaire de longue date, un directeur musical allemand. Erwin Bach. « Je me suis réveillé soudainement et en panique. Un éclair a frappé ma tête et ma jambe droite – du moins c’est ce que j’ai ressenti – et j’ai eu une drôle de sensation dans la bouche qui m’a rendu difficile d’appeler Erwin à l’aide », a-t-elle écrit. « Je soupçonnais que ce n’était pas bon, mais c’était pire que ce que j’avais imaginé. J’étais en train de faire un AVC. »

Tina a perdu sa capacité à marcher à la suite de son accident vasculaire cérébral, qu’elle a qualifié de moment mortifiant de sa vie. « J’étais trop gêné pour appeler à l’aide. Des jambes pendant des jours et des muscles d’acier à force de danser, mais je n’avais pas la force de me lever. Terrifiée, je me suis traînée jusqu’à un canapé, tout en pensant que je ne pouvais pas imaginer Tina Turner paralysée », se souvient-elle vivement. « Je doutais de pouvoir à nouveau porter des talons hauts, et encore moins danser avec. » Tina a retrouvé sa mobilité après son séjour de 10 jours à l’hôpital.

Cancer

Tina a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin en 2016, trois ans après son AVC. Elle a subi une intervention chirurgicale pour retirer des polypes cancéreux de son intestin, et l’opération a réussi. Malheureusement, ce n’était pas la fin de ses problèmes de santé.

Insuffisance rénale et greffe

Tina a décidé de traiter son cancer sans aide médicale traditionnelle, mais cela n’a fait qu’empirer sa santé : elle s’est retrouvée avec un rein défaillant. « Les conséquences de mon ignorance ont fini par être une question de vie ou de mort », a-t-elle écrit sans ambages dans Mon histoire d’amour. Cependant, elle a noté qu’elle avait une lumière brillante tout au long de ses luttes : son mari.

« A ce terrible moment de culpabilité et d’auto-récrimination, j’ai appris quelque chose de merveilleux sur Erwin. Il ne m’a jamais reproché mon erreur », se souvient-elle avec bonheur. « Au lieu de cela, il était loyal, gentil et compréhensif – et déterminé à m’aider à traverser tout cela en vie. »

Erwin a fini par donner son rein à l’icône de la musique, mais dans ses mémoires, elle a admis qu’elle était nerveuse que le geste salvateur ne suffise pas à montrer qu’ils étaient vraiment ensemble par amour. « Incroyablement, compte tenu du temps que nous étions ensemble, il y avait encore des gens qui voulaient croire qu’Erwin m’avait épousée pour mon argent et ma renommée », a-t-elle déclaré. « Qu’est-ce qu’un homme plus jeune voudrait d’autre avec une femme plus âgée ? Erwin a toujours ignoré les rumeurs. Erwin et Tina étaient ensemble depuis 1985, et c’était essentiellement le coup de foudre.

Tina a subi sa greffe de rein en 2017, bien qu’elle ait présenté certains symptômes à la suite, tels que « des étourdissements, des oublis, de l’anxiété et des épisodes occasionnels de diarrhée insensée », dont elle a parlé dans son livre. Elle a également eu des épisodes de vertige intenses, qu’elle a décrits comme un trouble « énervant et effrayant ».

Tina a encouragé les autres à prendre soin de leurs reins dans une publication Instagram de mars 2023. « Mes reins sont victimes du fait que je ne réalise pas que mon hypertension aurait dû être traitée avec la médecine conventionnelle. Je me suis mis en grand danger en refusant d’affronter la réalité que j’ai besoin d’une thérapie quotidienne, à vie, avec des médicaments. Pendant trop longtemps, j’ai cru que mon corps était un bastion intouchable et indestructible », a-t-elle écrit lors de la Journée mondiale du rein, comme on le voit ici. « Montrons un peu d’amour à nos reins ! » conclut-elle.

Luttes de santé mentale

Comme tant d’autres, Tina a eu des problèmes de santé mentale – en particulier lors de son premier mariage violent avec Ike Turner. Avant de pouvoir se libérer de la relation, Tina a même tenté de se suicider. « J’ai choisi la mort, et je l’ai choisie honnêtement », a-t-elle écrit avec franchise. « J’étais malheureux quand je me suis réveillé. Mais je n’ai jamais réessayé parce que j’ai fait une prise de conscience importante, qui a changé le cours de ma vie. Je suis sorti des ténèbres en croyant que j’étais destiné à survivre. J’étais ici pour une raison.

Qu’est-ce que le cancer de l’intestin et l’insuffisance rénale ?

Le cancer de l’intestin est une forme rare de cancer de l’intestin grêle, par Très bien santé. Les symptômes comprennent, mais sans s’y limiter, des crampes abdominales sévères, des selles sanglantes, une grosseur dans l’abdomen et une perte de poids soudaine. Tina révélée dans Mon histoire d’amour que son cancer a été découvert après avoir eu la diarrhée pendant des mois.

L’insuffisance rénale survient lorsqu’un ou les deux reins d’une personne ne peuvent plus fonctionner seuls. Le diabète, l’hypertension artérielle et les lésions rénales aiguës peuvent provoquer une insuffisance rénale, selon la Cleveland Clinic. Les personnes souffrant d’insuffisance rénale peuvent souffrir de fatigue, de nausées et de vomissements, de problèmes de mémoire, etc.

Un accident vasculaire cérébral survient lorsque « l’apport sanguin à une partie du cerveau est interrompu ou réduit, empêchant le tissu cérébral d’obtenir de l’oxygène et des nutriments », selon la Mayo Clinic.

Combien de temps Tina a-t-elle été malade ?

Tina avait été aux prises avec une multitude de problèmes de santé pendant une décennie avant sa mort. Dans ses mémoires, la chanteuse a déclaré que même si elle avait surmonté un cancer et une insuffisance rénale, elle savait qu’elle n’était pas complètement en sécurité. « Je sais que mon aventure médicale est loin d’être terminée. Mais je suis toujours là – nous sommes toujours là, plus près que nous ne l’aurions jamais imaginé », a écrit Tina, parlant d’elle et de son bien-aimé Erwin. « Je peux regarder en arrière et comprendre pourquoi mon karma était comme ça. Le bien est sorti du mal. La joie est sortie de la douleur. Et je n’ai jamais été aussi heureux qu’aujourd’hui.

