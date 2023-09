Sa bataille contre le cancer expliquée et mises à jour – Hollywood Life

Crédit d’image : Julian Makey/Shutterstock

Dame Maggie Smith est une actrice surtout connue pour son rôle de Minerva McGonagall dans les films « Harry Potter ». On lui a diagnostiqué un cancer du sein.

L’actrice a révélé qu’elle avait combattu la maladie en 2009.

Elle a combattu le cancer alors qu’elle travaillait sur les films « Harry Potter ».

Dame Maggie Smith a inspiré tant de gens avec son rôle de professeur McGonagall dans le Harry Potter films, mais certains fans pourraient être surpris d’apprendre qu’elle a lutté contre le cancer du sein alors qu’elle travaillait sur les films. L’actrice britannique bien-aimée, 88 ans, semble s’être complètement rétablie et elle continue d’agir encore aujourd’hui. Apprenez-en davantage sur le combat de Maggie contre le cancer et sur son état actuel ici.

Maggie Smith diagnostiquée avec un cancer du sein

Maggie a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer en 2009 dans une interview avec Le Daily Telegraph. Même si elle n’a pas dit grand-chose sur son diagnostic, elle a admis qu’après avoir subi une chimiothérapie, elle était anxieuse à l’idée de retourner au théâtre. «Je ne suis pas sûre de pouvoir retourner au théâtre, même si le cinéma est plus fatiguant », a-t-elle déclaré. « J’ai peur de travailler dans le théâtre maintenant. Je me sens très incertain. Je ne l’ai pas fait depuis un moment.

Elle a admis que découvrir qu’elle avait un cancer à 70 ans « vous mettait de côté ». Elle a révélé qu’elle avait été très effrayée en apprenant. «Cela vous coupe en quelque sorte le souffle, et je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, voire quoi que ce soit. Je ne pense pas qu’il y en ait beaucoup, à cause de mon âge – ce n’est tout simplement pas le cas. Tout est fini. Je n’ai aucune idée de ce qu’il y aura », a-t-elle déclaré.

Qu’est-ce que le cancer du sein ?

Le cancer du sein est l’une des formes de cancer les plus courantes chez les femmes, mais il peut apparaître chez les deux sexes. La sensibilisation au cancer du sein a bénéficié d’un grand soutien, ce qui a conduit à des tonnes de campagnes dédiées à la détection et au traitement précoces, selon La clinique Mayo. Certains symptômes comprennent une grosseur dans le sein, des changements dans l’apparence du sein (y compris un mamelon inversé) et une desquamation de la peau sur le sein. Le cancer du sein peut être hérité par les gènes, et d’autres facteurs tels que l’âge, la consommation d’alcool, etc., peuvent augmenter la probabilité d’en être diagnostiqué. Il existe également des interventions chirurgicales préventives et des médicaments pour les personnes présentant un risque élevé de cancer du sein.

Depuis combien de temps Maggie Smith est-elle malade ?

Maggie a révélé qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du sein après avoir découvert une grosseur en 2008. « J’avais ressenti un peu de rhum. Je ne pensais pas que c’était grave parce qu’il y a des années, j’avais senti une grosseur et c’était bénin », a-t-elle déclaré dans l’interview susmentionnée. Elle a également déclaré qu’il lui fallait « plus de temps pour récupérer ».

Maggie a révélé qu’elle avait été malade pendant le tournage Harry Potter et le prince de sang mêlé. Elle a dit qu’elle était glabre et qu’elle se sentait « horriblement malade » à cause de la chimiothérapie. À l’époque, elle avait juré de continuer à travailler pendant les deux prochaines années. Harry Potter films qui arrivaient.

Comment va Maggie Smith aujourd’hui ?

Malgré le fait d’avoir « chancelé » Harry Potter, Maggie semble aller beaucoup mieux 15 ans plus tard. En 2009, il avait été rapporté qu’elle s’était complètement rétablie. Aujourd’hui âgée de 88 ans, Maggie a ralenti en termes de nombre de rôles qu’elle a assumé, mais elle a continué à travailler au fil des ans. Peu de temps après le dernier versement dans le Harry Potter saga, elle a également joué dans Le meilleur hôtel exotique Marigold. Elle a également été acclamée par la critique pour son rôle de Violet Crawley dans Downton Abbey, et elle a repris son rôle pour les films 2019 et 2022. Plus récemment, elle a joué dans le film de 2023 Le Club des Miracles.