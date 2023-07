Sa bataille contre le cancer expliquée et mises à jour – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Colorsport/Shutterstock

Christine Marie Evert était la joueuse de tennis n ° 1 au monde et compte 18 titres en simple du Grand Chelem à son actif

Christine, ou ‘Chris’, comme elle passe, a reçu un diagnostic de cancer en décembre 2021, environ deux ans après avoir perdu sa sœur des suites d’un cancer

Chris a partagé son histoire afin que les gens connaissent leurs options sur la façon dont ils peuvent se protéger

Né à Fort Lauderdale, en Floride, Christine Marie Evert(qui s’appelle « Chris »), a grandi pour devenir l’une des meilleures joueuses de tennis à avoir jamais existé avec un total de 18 titres du Grand Chelem à son nom lorsqu’elle a pris sa retraite professionnelle après sa victoire en Fed Cup en 1989. fonder une famille avec son ex-mari, ancien skieur alpin Moulin Andy. Ils partagent trois fils.

Bien que Chris soit une personne généralement privée, elle a été ouverte sur sa vie avec le cancer après son diagnostic de 2021. Elle a appris en décembre 2021 qu’elle avait un cancer de l’ovaire de stade 1C et a annoncé son diagnostic en janvier 2022 juste avant de se lancer dans six cycles de chimiothérapie. Lisez la suite pour en savoir plus sur le diagnostic de cancer de Chris Evert et sur la façon dont elle se porte aujourd’hui.

Chris Evert a reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire de stade 1C

Les médecins de Chris ont découvert une tumeur maligne dans sa trompe de Fallope en décembre 2021, et elle a commencé ses traitements de chimiothérapie la même semaine où elle a révélé son diagnostic en janvier 2022. Elle a annoncé qu’elle avait un cancer via une interview avec ESPN et un tweeter en lien avec son histoire. Le cancer a été découvert lors d’une hystérectomie préventive et a heureusement été détecté à un stade précoce et n’avait pas été détecté dans d’autres parties de son corps. « J’ai vécu une vie très enchantée. Maintenant, j’ai des défis devant moi. Mais, je suis rassuré de savoir que la chimiothérapie sert à garantir que le cancer ne revienne pas », a déclaré Chris. ESPN juste avant de commencer son traitement.

Malgré l’approche gracieuse de son avenir incertain, Chris a admis qu’elle luttait contre le manque de pouvoir dont elle disposait. « En tant que personne qui a toujours eu le contrôle sur ma vie, je n’ai aucune idée de la façon dont je réagirai à la chimiothérapie », a-t-elle déclaré avec candeur. « Je dois céder à quelque chose de plus élevé. »

Le diagnostic de cancer de l’ovaire de Chris est survenu moins de deux ans après sa sœur cadette, Jeanne Evert Dubin, est mort de la maladie. Elle a qualifié le fait de voir sa sœur subir une radiothérapie de «dévastatrice et traumatisante», mais a déclaré que le souvenir de sa sœur lui avait donné la force d’avancer la tête haute. « Quand je vais en chimio, elle est mon inspiration », a déclaré Chris. « Je penserai à elle. Et elle m’aidera à m’en sortir.

Qu’est-ce que le cancer de l’ovaire ?

Le cancer de l’ovaire, semble-t-il, est un cancer qui se forme dans les ovaires, par Clinique Mayo. Il n’est pas facilement détecté chez les femmes et se trouve généralement une fois qu’il s’est développé à un stade plus avancé. « 70 à 80% des cancers de l’ovaire sont diagnostiqués au stade 3 ou 4 », Dr Joël Cardenas du département de gynécologie / oncologie de la Cleveland Clinic Florida et du chirurgien de Chris, a déclaré ESPN. « Dans trois mois environ, [Chris would] être le stade 3 ou 4. Si rien n’est fait, il atteint l’abdomen.

Le cancer de l’ovaire ne provoque généralement aucun symptôme à ses débuts, mais une fois qu’il se développe davantage, il peut entraîner une perte de poids, de la fatigue, une gêne dans la région pelvienne et le bas du dos, des changements dans les habitudes intestinales et alimentaires, etc. Clinique Mayo. Chris n’a jamais montré de signes de cancer lors de ses examens annuels, y compris un test destiné à mesurer la quantité de protéine de l’antigène 125 du cancer dans son sang. Malheureusement, sa sœur Jeanne n’a découvert son cancer que lorsqu’elle a eu des accès de fatigue.

Depuis combien de temps Chris Evert est-il malade ?

Chris n’avait probablement pas de cancer bien avant qu’il ne soit découvert dans ses ovaires en décembre 2021, étant donné qu’il en était à un stade précoce. Elle a commencé six cycles de chimiothérapie en janvier 2022 et, en janvier 2023, a annoncé qu’elle n’avait plus de cancer.

Chris a dit qu’elle avait décidé de partager son diagnostic pour aider les autres.

Comment va Chris Evert aujourd’hui ?

Chris a écrit un essai pour ESPN un an après avoir annoncé son diagnostic et déclaré qu’elle était « sans cancer et qu’il y a 90 % de chances que le cancer de l’ovaire ne revienne jamais ».

« Je partage mon histoire parce que mon voyage n’est pas terminé », a poursuivi Chris. « J’avais besoin de temps pour récupérer de la chimio et reconstruire mes forces, mais il me restait encore une montagne à gravir. Le risque pour moi était plus grand que le cancer de l’ovaire seul. Les mutations BRCA sont associées à un risque allant jusqu’à 75 % de développer un cancer du sein, ainsi qu’à un risque accru de cancer de la prostate et du pancréas.

Chris a révélé que pour réduire son risque de cancer du sein, elle est passée sous le bistouri une fois de plus. « Le 1er décembre 2022, un an jour pour jour après mon hystérectomie, j’ai subi une double mastectomie. J’ai retenu mon souffle en attendant les résultats de ma pathologie. Heureusement, le rapport est revenu propre et clair, et mon risque de développer un cancer du sein a été réduit de plus de 90 % », a-t-elle déclaré. « Grâce au Dr Elisa Port, mon oncologue chirurgical, et au Dr Mark Sultan, mon chirurgien reconstructeur au Mont Sinaï, je suis sur la bonne voie pour me rétablir. »

La championne de tennis a ensuite exhorté les gens à se faire tester pour des mutations qui pourraient les exposer à un risque plus élevé de certains cancers, car elle pense qu’il est plus effrayant de ne pas savoir que de savoir. « Ma sœur, comme beaucoup de gens, était tellement occupée à s’occuper de tout le monde qu’elle a ignoré ce que son corps essayait de lui dire. Mon conseil est le suivant : faites confiance à votre instinct, connaissez vos antécédents familiaux, renseignez-vous sur les tests génétiques et soyez votre propre défenseur », a-t-elle partagé. « Des médecins du monde entier travaillent sur de meilleures options pour les porteurs de la mutation BRCA ; en attendant, assumez votre voyage et faites passer le mot.

« Il me reste une autre intervention chirurgicale pour terminer la reconstruction. Ils disent que cette partie est facile, mais je peux vous assurer que les cinq dernières années ne l’ont pas été », a admis Chris. « Aussi soulagé que je sois d’arriver de l’autre côté, j’aurai toujours le cœur lourd. Je ne guérirai jamais de la perte de Jeanne, et je ne prendrai jamais pour acquis le cadeau qu’elle m’a fait dans le processus. Le voyage de ma sœur m’a sauvé la vie, et j’espère qu’en partageant la mienne, je pourrais sauver celle de quelqu’un d’autre.

