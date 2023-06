Sa bataille contre le cancer expliquée et mises à jour – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tous tournés en direct/Action Plus/Shutterstock

Martina Navratilova est une ancienne joueuse de tennis professionnelle, qui a notamment remporté 18 Grands Chelems au cours de sa carrière.

L’ancienne athlète a reçu un diagnostic de deux types de cancer en novembre 2022, mais elle ne l’a révélé au public qu’en janvier 2023.

Martina s’est rendue sur Twitter le 19 juin 2023 pour annoncer qu’elle était officiellement sans cancer et « tout va bien ».

Ancien joueur de tennis professionnel Martina Navratilova, 66 ans, a récemment fait la une des journaux pour son combat continu contre le cancer. L’homme de 66 ans, marié à Les vraies femmes au foyer de Miami étoile Julia Lemigovaa récemment pris Twitter pour informer ses fans de son état de santé et a été heureuse d’annoncer qu’elle était « toute guérie » d’un cancer. Au milieu des nouvelles positives sur la santé de Martina, vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur les combats contre le cancer de l’athlète américaine d’origine tchèque et sur son état actuel.

Martina Navratilova a reçu un diagnostic de cancer

Début janvier 2023, Martina a dit TENNIS.com qu’elle a reçu un diagnostic de cancer de la gorge et du sein en novembre 2022. Elle a découvert un ganglion lymphatique élargi dans son cou et a demandé des tests médicaux pour confirmer qu’il s’agissait bien d’un cancer. Les résultats ont révélé que la beauté blonde avait un cancer de la gorge de stade 1 en plus du cancer du sein. « Ce double coup dur est sérieux mais toujours réparable, et j’espère une issue favorable », a-t-elle déclaré au média sportif le 2 janvier 2023. « Ça va puer pendant un moment, mais je me battrai avec tous J’ai eu. »

Plus Nouvelles des célébrités

Ce n’est pas la première fois que Martina reçoit un diagnostic de cancer, car elle a reçu un diagnostic de cancer du sein (carcinome canalaire in situ, ou CCIS) en 2010. Six mois après son diagnostic initial il y a plus de dix ans, on lui a dit qu’elle était sans cancer. . Martina a subi une tumorectomie et six semaines de radiothérapie afin de traiter son premier cancer du sein.

Qu’est-ce que le cancer de la gorge et du sein ?

Le cancer de la gorge est un type de cancer qui survient dans le pharynx ou la boîte vocale (larynx), selon le site Web de la Mayo Clinic. Lorsqu’il se trouve dans la gorge, il s’agit d’un cancer du pharynx, mais lorsqu’il se trouve dans la boîte vocale, il s’agit d’un cancer du larynx. Certains des symptômes répertoriés sur le site Web de la clinique comprennent des maux de gorge, une toux, des changements dans la voix lorsque vous parlez, une grosseur ou une douleur, etc. Quelques options de traitement comprennent la radiothérapie ou la chirurgie.

Le cancer du sein, que Martina a eu deux fois, est un cancer qui se forme « dans les cellules des seins », selon la clinique Mayo. Bien que le cancer de la peau soit connu pour être le diagnostic de cancer le plus courant chez les femmes aux États-Unis, le cancer du sein vient en deuxième position. Le cancer peut survenir chez les hommes et les femmes, mais il est plus fréquent chez les femmes. Quelques symptômes comprennent des grumeaux mammaires, un changement de taille, de forme ou d’apparence du sein, des rougeurs, etc. Le traitement du cancer du sein varie mais peut inclure une radiothérapie ou une intervention chirurgicale. Le diagnostic du cancer du sein peut impliquer une mammographie, une IRM, des scintigraphies osseuses, des tests sanguins, etc.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Depuis combien de temps Martina Navratilova est-elle malade ?

L’épouse de Julia a reçu un diagnostic de cancer du sein pour la première fois en 2010 et une fois de plus à la fin de 2022. Avant son état de rémission, elle a été malade pendant six mois en 2010. « Je n’ai vraiment pas beaucoup parlé du cancer du sein avant de l’avoir, » elle a dit PERSONNES en 2023. « Maintenant, je suis approchée par des femmes et nous partageons nos histoires. C’est encourageant de voir qu’il y a une vie après le cancer.

En mars 2023, Julia lui a dit RHOM co-stars qu’elle et Martina voulaient adopter un enfant, cependant, cela avait été suspendu en raison de ses problèmes de santé. «Lorsque vous adoptez un enfant, il doit s’agir de l’enfant. Et en ce moment, tout tourne autour de Martina et de sa santé. Nous le mettons en attente », a déclaré le quinquagénaire, via PERSONNES.

Lien connexe En rapport: La santé de Blythe Danner : son combat contre le cancer et comment elle va maintenant

Comment va Martina Navratilova aujourd’hui ?

Après une journée pleine de tests chez Sloan Kettering, j’ai eu le feu vert ! Merci à tous les médecins, infirmières, magiciens des protons et des radiations, etc. – quel soulagement 🙂#byebyecancer 🙂 et oui, #fuckcancer !!! — Martina Navratilova (@Martina) 19 juin 2023

Martina a annoncé à plusieurs reprises en 2023 qu’elle était sans cancer, y compris lors d’une interview de mars 2023 sur Piers Morgan non censuré sur TalkTV. « Pour autant qu’ils sachent que je suis sans cancer », a-t-elle révélé à l’époque. Martina a expliqué qu’elle avait reçu une radiothérapie préventive mais qu’elle « devrait être prête à partir ». Plus récemment, elle s’est rendue sur Twitter le 19 juin 2023 pour annoncer qu’elle avait effectué d’autres analyses avec de bonnes nouvelles supplémentaires. « Après une journée pleine de tests à Sloan Kettering, j’ai obtenu le feu vert ! Merci à tous les médecins, infirmières, magiciens des protons et des radiations, etc. – quel soulagement 🙂 #byebyecancer 🙂 et oui, #f *** cancer !!! », a-t-elle écrit.

Avant son état de rémission, Martina a dit Piers Morgan qu’elle craignait de ne pas voir les vacances. « J’étais dans une panique totale pendant trois jours en pensant que je ne verrais peut-être pas Noël prochain », a-t-elle déclaré. Au moment de ses soucis de santé, elle savait ce qu’elle voulait faire pour sa liste de choses à faire. « La liste de choses à faire m’est venue à l’esprit », a expliqué Martina. « Et cela peut sembler vraiment superficiel, mais je me disais, d’accord, ‘Quelle voiture kick-a ** est-ce que je veux vraiment conduire si je vis comme un an?' »

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.