Sa bataille contre l’anévrisme cérébral expliquée et mises à jour – Hollywood Life

Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Emila Clarke est une actrice britannique connue pour avoir joué Daenerys Targaryen dans « Game of Thrones ».

La star a subi son premier de deux anévrismes cérébraux en 2011

Après sa première opération au cerveau, Emilia a déclaré qu’elle « voulait débrancher la prise »

Emilia Clarke travaillait dans un musée lorsqu’elle a reçu un appel pour auditionner pour HBO Game of Thrones en 2010. La beauté britannique, alors âgée de 23 ans, a décroché le rôle de Daenerys, la reine Targaryen et « Mère des dragons », et est rapidement devenue un nom familier. Maintenant, Stans se lèche les babines pour la voir dans le prochain projet de télévision Marvel appelé Invasion secrète, où Emilia joue un hybride humain / extraterrestre avec des pouvoirs de pyrokinésie.

Malgré tout son succès, Emilia souffrait en silence après la fin de la première saison Game of Thrones en 2011, alors qu’elle combattait son premier de deux anévrismes cérébraux. « Quand tous mes rêves d’enfant semblaient s’être réalisés, j’ai failli perdre la tête, puis la vie », a-t-elle déclaré. Le new yorker en mars 2019. « J’avais eu un anévrisme, une rupture artérielle. Si je devais vivre et éviter de terribles déficits, je devrais subir une intervention chirurgicale urgente. Et, même alors, il n’y avait aucune garantie.

Emilia est également très ouverte sur les anévrismes sur son Instagram. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ses problèmes de santé, comment elle va aujourd’hui, et plus encore.

Emilia Clarke diagnostiquée avec un anévrisme cérébral

Emilia a déclaré qu’elle s’entraînait dans une salle de sport à Londres en février 2011 lorsqu’elle a ressenti une sensation douloureuse dans son cerveau. « Mon entraîneur m’a fait mettre en position de planche et j’ai immédiatement eu l’impression qu’un élastique me serrait le cerveau », a-t-elle écrit pour Le new yorker. «D’une manière ou d’une autre, presque en rampant, je suis arrivé au vestiaire. J’ai atteint les toilettes, je suis tombé à genoux et j’ai commencé à être violemment, volumineux. Pendant ce temps, la douleur – lancinante, poignardante, constrictive – empirait. À un certain niveau, je savais ce qui se passait – mon cerveau était endommagé.

Après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital, Emilia a reçu un diagnostic d’hémorragie sous-arachnoïdienne et a subi une intervention chirurgicale d’urgence de trois heures. Par la suite, à l’hôpital, elle a souffert d’aphasie, une condition dans laquelle des dommages au cerveau affectent la capacité d’une personne à parler et à écrire. « Dans mes pires moments, je voulais débrancher la prise », a-t-elle expliqué. « J’ai demandé au personnel médical de me laisser mourir. »

Deux ans plus tard, une scintigraphie cérébrale a révélé qu’une croissance plus petite dans son cerveau avait doublé de taille depuis la dernière intervention chirurgicale. Le deuxième anévrisme cérébral serait une chirurgie et une récupération beaucoup plus difficiles. « La procédure avait échoué. J’ai eu une hémorragie massive et les médecins m’ont clairement fait comprendre que mes chances de survie étaient précaires s’ils ne m’opéraient pas à nouveau. Cette fois, ils avaient besoin d’accéder à mon cerveau à l’ancienne, à travers mon crâne.

Qu’est-ce qu’un anévrisme cérébral?

Un anévrisme cérébral est un renflement dans la paroi d’une artère qui peut provoquer des saignements potentiellement mortels s’il se développe et éclate, selon les National Institutes of Health. Aussi appelés anévrismes cérébraux, les anévrismes cérébraux touchent 3 à 5 % de la population. Selon la clinique Mayo, un anévrisme cérébral rompu peut provoquer un type d’accident vasculaire cérébral appelé hémorragie sous-arachnoïdienne, ce que Emilia a subi.

Depuis combien de temps Emilia Clarke est-elle malade ?

Bien qu’elle n’ait pas parlé de son problème de santé avant 2019 et, à ce moment-là, a révélé que le premier anévrisme s’était produit en 2011, Emilia a également affirmé qu’elle avait des signes possibles d’un problème à l’adolescence. « Quand j’avais quatorze ans, j’ai eu une migraine qui m’a tenue au lit pendant quelques jours, et à l’école d’art dramatique, je m’effondrais de temps en temps », a-t-elle déclaré. Le new yorker. «Mais tout cela semblait gérable, une partie du stress d’être acteur et de la vie en général. Maintenant, je pense que j’ai peut-être ressenti des signes avant-coureurs de ce qui allait arriver.

Comment va Emilia Clarke aujourd’hui ?

Plus tard, l’actrice révélera à quel point elle a eu de la chance de survivre à l’épreuve. « La quantité de mon cerveau qui n’est plus utilisable – il est remarquable que je sois capable de parler, parfois de manière articulée, et de vivre ma vie complètement normalement sans aucune répercussion », a déclaré Clarke dans une interview publiée par Métro. « Je fais partie de la très, très, très petite minorité de personnes qui peuvent survivre à cela », a-t-elle ajouté.

Elle a également affirmé qu’elle était complètement rétablie dans son essai avec Le new yorker. « Dans les années qui ont suivi ma deuxième opération, j’ai guéri au-delà de mes espoirs les plus déraisonnables, je suis maintenant à cent pour cent. »

