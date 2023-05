Sa bataille contre la toxicomanie expliquée et mises à jour – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Matthew Perry a joué dans Amis pendant une décennie, mais sa bataille contre la drogue et l’alcool a failli lui coûter la vie.

Il lutte contre sa dépendance depuis plus de 25 ans.

On a dit un jour au beau gosse d’Hollywood qu’il avait 2% de chances de survie en raison de sa consommation de drogue.

Matthew a parlé de ses luttes avec les opioïdes et l’alcool dans ses mémoires, Amis, amants et la grande chose terribleen novembre 2022.

Bien que beaucoup sachent Matthieu Perry53 ans, de son travail sur Amis, Les imbéciles se précipitent, et plus encore, l’idole d’Hollywood n’a pas eu une vie parfaite. Près de deux décennies après la fin de son rôle de Chandler dans la sitcom à succès, l’acteur né dans le Massachusetts a écrit un mémoire révélateur intitulé, Amis, amants et la grande chose terrible, sur ses luttes continues avec l’abus de drogues et d’alcool tout au long de sa vie.

Maintenant qu’il a rendu public son combat contre la dépendance, Matthew a admis qu’il était allé en cure de désintoxication plus d’une douzaine de fois après plusieurs expériences de mort imminente. Continuez à lire pour en savoir plus sur son abus de drogue et d’alcool, son parcours de rétablissement et comment Matthew va aujourd’hui.

Matthew Perry révèle sa toxicomanie

Il y a près de trois décennies, en 1997, Matthew a souffert d’un accident de jet-ski et est rapidement devenu accro au Vicodin, un stupéfiant connu pour traiter la douleur. Après l’accident, sa dépendance au Vicodin l’a conduit à abuser de l’alcool, par Hebdomadaire américain, et il s’est inscrit en cure de désintoxication dans le Minnesota cette année-là. Malgré ses tentatives pour devenir sobre, Matthew n’a pu rester sobre que pendant une courte période avant de rechuter.

Trois ans après être allé en cure de désintoxication pour la première fois, Matthew a été hospitalisé en 2000 pour une pancréatite liée à l’alcool, selon le même média. Après ses deux semaines d’hospitalisation, Matthew a ensuite commencé une « désintoxication » sur le tournage de Amisavec une apparence physique particulièrement différente dans les saisons 6 et 7. La star de la télévision populaire finirait par briser sa sobriété plusieurs fois et irait en cure de désintoxication plus de 15 fois tout au long de son voyage.

Qu’a-t-il dit à propos de sa guérison ?

Ce n’est qu’en 2002 qu’il s’adresse à Le New York Times de son combat et a admis qu’il avait besoin d’aide. « Quand [fame] arrive, c’est un peu comme Disneyland pendant un moment. Pour moi, ça a duré environ huit mois, ce sentiment de ‘J’ai réussi, je suis ravi, il n’y a aucun problème au monde.’ Et puis vous vous rendez compte que cela n’accomplit rien, cela ne comble certainement aucun vide dans votre vie », a déclaré Matthew au point de vente, un an après être redevenu sobre. « Je ne suis pas devenu sobre parce que j’en avais envie. Je suis devenu sobre parce que j’avais peur de mourir le lendemain.

Matthew lutterait également contre l’abus d’alcool tout au long de sa vie et a admis qu’il se présenterait plusieurs fois au travail avec la gueule de bois. « J’avais cette étrange règle selon laquelle je ne boirais jamais sur un plateau », a déclaré le 17 encore dit l’étoile. «Mais je suis allé travailler dans des cas extrêmes de gueule de bois. C’est tellement horrible de se sentir comme ça et de devoir travailler et être drôle en plus de ça. En 2011, Matthew se retrouverait en cure de désintoxication.

Il a publié une déclaration à PERSONNES à l’époque, déclarant qu’il s’absenterait du travail pour se concentrer sur sa santé. « Je prévois de m’absenter pendant un mois pour me concentrer sur ma sobriété et continuer ma vie en convalescence », lit-on dans sa déclaration. « S’il vous plaît, amusez-vous à vous moquer de moi sur le World Wide Web. » Deux ans plus tard, l’artiste à succès a ouvert un centre de vie sobre à Malibu appelé Perry House, selon Page 6.

Depuis combien de temps Matthew Perry est-il sobre ?

Le rétablissement de l’homme de 53 ans a été continu. Il est devenu sobre pour la dernière fois en 2021, selon Divertissement ce soirquelques mois seulement avant qu’il ne filme le virus Réunion d’amis Spécial HBO Max. Quelques années auparavant, en 2018, Matthew avait été hospitalisé pendant trois mois pour une perforation gastro-intestinale. Il a pris à Twitter au moment d’annoncer le moment difficile avec humour. « Trois mois dans un lit d’hôpital. Vérifiez », écrivait-il à l’époque.

Comment va Matthew Perry aujourd’hui ?

Plus récemment, en 2022, Matthew a publié ses mémoires révélatrices dans lesquelles il a écrit sur sa dépendance, son rétablissement et ses moments sur Amis. En novembre 2022, il est apparu sur La vue et a dit au co-animateur Whoopi Goldberg qu’il « va très bien » aujourd’hui. « Je vais très bien. Les choses vont très bien dans ma vie », avait-il déclaré à l’époque au comédien. « J’ai écrit un livre, c’est pourquoi je porte des lunettes parce que je suis auteur. » Dans les mémoires, Matthew a révélé qu’il avait commencé à boire de l’alcool à 14 ans et qu’il avait rapidement commencé à boire « tous les jours » à 18 ans, par ABC Nouvelles.

À peu près à la même époque, Matthew est apparu dans une interview franche avec Diane Sawyer et lui a tout raconté sur ses difficultés lors de la promotion des mémoires. Il a précisé qu’il prenait autrefois 55 comprimés de Vicodin par jour, dans le coma pendant deux semaines, et qu’il avait subi plus de 14 interventions chirurgicales. « L’une des choses auxquelles je dois faire face, c’est que ma famille s’est précipitée à l’hôpital et on m’a dit que j’avais 2% de chances de passer la nuit », a-t-il déclaré au journaliste à l’époque. « Et, tu sais, ma mère a entendu ça, et mon père a entendu ça. » Matthew a ajouté qu’il était maintenant du côté des « gagnants » dans son parcours de rétablissement. « J’ai cédé, mais du côté des gagnants, pas des perdants », a-t-il écrit dans le livre, via ABC Nouvelles. « Je ne suis plus embourbé dans une bataille impossible contre la drogue et l’alcool. »

