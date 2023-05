Sa bataille contre la maladie de Hashimoto expliquée – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kristina Bumphrey/Shutterstock

Gina Rodriguez, connue pour son temps sur Jeanne la Viergelutte contre la maladie de Hashimoto.

Elle s’occupe du problème de santé chronique depuis plus de 10 ans.

La starlette a rendu public son diagnostic de santé vers 2016, environ deux ans après la première de son émission télévisée à succès.

Jeanne la Vierge alun Gina Rodríguez, 38 ans, est une actrice nominée aux Emmy Awards et une personnalité de la télévision bien-aimée. Non seulement elle a percé sur la scène hollywoodienne avec l’émission à succès CW, mais elle est depuis devenue une favorite de l’industrie pour son travail sur Pas encore mort, Quelqu’un de bien, et plus. En plus de son travail, Gina est récemment devenue mère pour la première fois et a accueilli un fils avec son mari, Joe Lociceroen mars 2023.

Malgré son curriculum vitae grandissant, Gina a souffert d’une maladie chronique pendant plus d’une décennie de sa vie. Sa lutte contre la maladie de Hashimoto, une maladie dont elle a parlé publiquement, a affecté sa santé physique et son image corporelle. Continuez à lire pour en savoir plus sur la bataille de Gina contre la maladie de Hashimoto, ce qu’elle en a dit et comment elle va aujourd’hui.

Gina Rodriguez diagnostiquée avec la maladie de Hashimoto

La fière mère d’un enfant a été diagnostiquée pour la première fois avec la maladie de Hashimoto à l’âge de 26 ans, environ quatre ans après Jeanne la Vierge créée sur The CW. De plus, elle a reçu un diagnostic d’hypothyroïdie à l’âge de 19 ans, selon SOI magazine. Au moment de son diagnostic, Gina l’appelait «la malédiction d’une vie», car Hollywood met fortement l’accent sur l’apparence physique. Lorsqu’elle a découvert ses problèmes de santé pour la première fois, elle a voulu les nier plutôt que d’essayer de trouver de l’aide. « Au plus profond de mon être, je sais ce que c’est que de sentir qu’il n’y a aucun moyen de gagner ça, alors par où commencer », a-t-elle déclaré. SOI en 2018.

La maladie affecte son apparence physique, car elle empêche l’actrice de perdre du poids. Bien qu’elle ne prenne pas ses médicaments et ne mange pas d’aliments, elle a été déconseillée, selon le point de vente, elle a finalement choisi de faire passer sa santé en premier. « [Hashimoto’s] affecte tant d’aspects de votre vie. Je l’ai depuis tant d’années… cette rébellion de ne pas prendre soin de moi ne peut plus exister », a déclaré Gina.

Qu’est-ce que la maladie de Hashimoto ?

La maladie de Hashimoto est connue comme une maladie auto-immune qui affecte principalement la glande thyroïde, selon le site Web officiel de la Mayo Clinic. La glande thyroïde produit une variété d’hormones qui aident de nombreuses fonctions dans le corps, cependant, lorsqu’elle ne fonctionne pas correctement, elle peut faire des ravages sur le corps. La maladie de Hashimoto entraîne souvent « une baisse de la production d’hormones », qui peut entraîner une hypothyroïdie, selon l’organisme de santé.

La clinique Mayo a également noté que n’importe qui peut développer la maladie, cependant, elle est plus fréquente chez les femmes d’âge moyen. Bien qu’il n’y ait pas de remède, Hashimoto est souvent traité avec une hormonothérapie substitutive, des changements de régime alimentaire et d’autres thérapies alternatives. Certains symptômes de la maladie peuvent inclure la fatigue, la sensibilité au froid, la peau sèche, la dépression, la perte de cheveux, etc.

Depuis combien de temps Gina Rodriguez est-elle malade ?

Gina souffre d’hypothyroïdie depuis près de 10 ans, car elle a actuellement 38 ans. Quant à sa maladie de Hashimoto, elle lutte contre cela depuis environ 12 ans depuis qu’elle a été diagnostiquée à 26 ans. En 2016, elle a fait la couverture de Santé revue (via E ! Nouvelles) et a parlé de son hypothyroïdie. « Si je peux marcher au moins 20 minutes par jour, c’est extrêmement utile pour ma glande thyroïde. Courir, boxer, sauter à la corde et frapper le sac lourd sont mes constantes d’entraînement », expliquait Gina à l’époque.

Elle a également expliqué que la maladie auto-immune avait été difficile pour elle lorsqu’elle travaillait à Hollywood. « Ça a toujours été une bataille pour moi avec le poids. Garder du poids est très difficile parce que mon métabolisme est à peu près abattu, ce qui m’a semblé être une malédiction quand j’avais 19 ans. En tant qu’actrice, je dirais : ‘Sérieusement ? Dans un monde si vaniteux, je dois faire face à la maladie qui vous empêche de perdre du poids ? », avait-elle déclaré à l’époque. « Mais c’est en fait devenu une bénédiction parce que j’ai pu représenter non seulement les femmes et les Latinas, mais aussi les femmes qui sont aux prises avec cette maladie. Je suis sans gluten, ce qui est la chose la plus difficile au monde parce que, comme Oprah [Winfrey]j’aime le pain !

Comment va Gina Rodriguez aujourd’hui ?



Plus récemment, Gina a discuté de sa santé lors d’un épisode de juillet 2022 de Rachel Bilson et Olivia Allenle podcast de Idées larges. « J’ai la malédiction d’un acteur parce que cela affecte directement votre métabolisme, vous savez, vous ne produisez pas l’hormone dont votre corps a besoin », a déclaré le Mlle Bala star a expliqué sa maladie. « Alors vous, parfois, vous pouvez avoir l’impression d’avoir une perte de communication avec cette chose, cette combinaison spatiale dans laquelle vous êtes, et vous vous dites simplement: » Pourquoi n’ai-je pas la capacité de changer ce que ce physique être est ? »

La native de Chicago se donne maintenant des affirmations positives pour renforcer sa confiance en soi, selon Le Royaume-Uni indépendant. « Pendant que je me baigne, être comme, ‘Je t’aime. Je t’aime, coude. Je t’aime, tetas. Je t’aime, cou.’ Je viens de commencer à toucher mon corps de manière appréciative », a-t-elle expliqué lors du podcast. Gina a également expliqué que lorsqu’elle est capable de gérer son alimentation, cela affecte également son corps de manière positive. « Je ne devrais pas manger de gluten. Je devrais probablement me détendre sur les produits laitiers », a-t-elle dit à Rachel et Olivia.

Gina a également récemment accueilli son premier enfant, un fils, dans les premiers mois de 2023. Elle et Joe se sont mariés en 2019 et ont annoncé qu’elle était enceinte en juillet 2022. « Cet anniversaire est différent », a-t-elle légendé la vidéo d’annonce de grossesse à l’époque . Maintenant, elle est pleinement en mode maternité et a célébré sa première fête des mères le 14 mai 2023 (voir ici).

