Sa bataille contre la maladie de Crohn expliquée et mises à jour – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jojo Korsh/BFA.com/Shutterstock

Pete Davidson est un comédien connu pour son temps sur Saturday Night Livecependant, il a également été transparent sur sa maladie de Crohn et ses problèmes de santé mentale ces dernières années.

L’idole lutte contre la maladie de Crohn depuis son adolescence.

Pete a parlé publiquement de sa bataille contre la maladie de Crohn et les problèmes de santé mentale ces dernières années, se moquant souvent d’eux à travers son travail.

Saturday Night Live alun et comédien Pete Davidson est devenu un nom connu depuis sa première apparition dans l’émission de sketchs comiques à succès en 2014. Non seulement il est apparu sur certains des sketchs les plus viraux de l’émission, mais il s’est depuis diversifié et a eu un certain nombre de spéciaux de stand-up. Le joueur de 29 ans a même joué dans son propre film, Le roi de Staten Island, en 2020, qui est une comédie semi-autobiographique sur Pete. Plus récemment, il a célébré la première de sa série, Bupkisqui a atterri sur Peacock le 4 mai 2023.

Outre son travail réussi dans le domaine du divertissement, Pete a parlé de son combat contre la maladie de Crohn quelques années après avoir été diagnostiqué. Il a même présenté la conversation sur sa maladie dans son film de 2020, Le roi de Staten Island. Plus encore, le natif de New York a rendu publics ses problèmes personnels de santé mentale en 2017 après avoir révélé qu’il avait reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite (TPL). Continuez à lire pour en savoir plus sur la maladie auto-immune persistante de Pete, ses problèmes de santé mentale et son état actuel.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Pete Davidson atteint de la maladie de Crohn

Bien avant que tout le monde ne sache qui était Pete et avant qu’il ne soit lié aux reines de la culture pop Ariana Grande et Kim Kardashian, le comédien était un adolescent qui avait été diagnostiqué avec la maladie de Crohn. Lors d’une interview en octobre 2016 avec Temps forts, Pete a expliqué qu’il avait la maladie et comment il avait consommé du cannabis pour atténuer ses symptômes. « J’ai attrapé la maladie de Crohn quand j’avais 17 ou 18 ans », a-t-il déclaré lors de la conversation franche. « Et j’ai découvert que les médicaments que les médecins me prescrivaient et que je voyais tous ces médecins et essayaient de nouvelles choses… l’herbe serait la seule chose qui m’aiderait à manger. »

Il a crédité le cannabis comme un moyen d’aider à soulager ses douleurs à l’estomac. « J’aurais mal au ventre toute la journée et je ne pourrais pas manger, mais ensuite je fumerais et je pourrais manger et faire mes spectacles », a expliqué le jeune homme de 22 ans. « Je ne pourrais pas faire SNL si je ne fumais pas d’herbe. Je ne pourrais vraiment rien faire. Ma performance pas élevée est devenue horrible. C’est affreux pour moi parce que je ne me sens pas bien. Au cours de l’interview, Pete a révélé qu’il était souvent « offensé » lorsque les gens se référaient simplement à lui comme un « pothead » car il « avait besoin » d’herbe pour l’aider à faire face à la maladie de Crohn. « Je travaille vraiment dur ****** et je prends soin de mon s *** et j’ai besoin d’herbe pour faire ça », a-t-il ajouté. « Je suis malade, j’ai la maladie de Crohn… alors ça craint. »

Qu’est-ce que la maladie de Crohn ?

La maladie de Crohn est connue sous le nom de maladie inflammatoire de l’intestin (MII), selon le responsable Clinique Mayo site Internet. La condition provoque une « inflammation chronique » du tube digestif commençant à l’estomac jusqu’à l’anus, selon Dr William A. Faubion, chercheur et gastro-entérologue. Le site Web de l’organisation indique que certains symptômes chez les personnes atteintes de la maladie de Crohn peuvent inclure « douleurs abdominales, diarrhée sévère, fatigue, perte de poids et malnutrition ». Le Dr Faubion a noté dans l’explication de la vidéo qu’environ un demi-million de personnes aux États-Unis souffrent de cette maladie chronique.

Plus à propos Pete Davidson

Il n’existe actuellement aucun remède connu pour la maladie de Crohn et la cause reste également inconnue. Certains traitements comprennent des anti-inflammatoires, des suppresseurs du système immunitaire et des antibiotiques. Les médecins visent principalement à soulager l’inflammation chronique et à atténuer la douleur du patient. Certains professionnels de la santé conseillent une thérapie nutritionnelle et des régimes spéciaux pour leurs patients.

Depuis combien de temps Pete Davidson est-il malade ?

Bien que Pete n’ait rendu public son état que deux ans après avoir rejoint SNL, il est aux prises avec la maladie de Crohn depuis plus de 12 ans. Il a été diagnostiqué à la fin de son adolescence et a actuellement 29 ans. Malgré son état de santé persistant, Pete n’a pas laissé la maladie bloquer sa carrière, mais l’a plutôt utilisée comme matériau pour sa comédie. Dans le film de 2020, Le roi de Staten Islandle natif de la côte est a ajouté une ligne sur son état lors d’une scène avec l’acteur Steve Buscemi et collègue comédien Bill Burr.

Lien connexe En rapport: Santé de Bella Hadid : tout ce qu’il faut savoir sur la maladie de Lyme du mannequin

Lorsque le personnage de Steve offre à Pete un hot-dog lors d’un match de baseball, ce dernier refuse et cite sa maladie de Crohn comme raison (voir ici). « Oh non, je ne peux pas avoir la maladie de Crohn », a expliqué le personnage de Pete. « C’est comme quand la muqueuse de votre estomac est tout foirée, alors ça vous fait chier tout le temps. » Le personnage de Bill a ensuite plaisanté: « La prochaine fois, dis simplement que je ne veux pas de hot-dog. »

Comment va Pete Davidson aujourd’hui ?

Quelques années après que Pete a révélé qu’il souffrait de la maladie de Crohn, il a également rendu public ses problèmes de santé mentale en cours. Lors d’un entretien en 2018 avec Variété, Pete a admis qu’il avait souffert de pensées suicidaires. « Je suis entré et sorti d’établissements de santé mentale depuis l’âge de 9 ans », a-t-il déclaré à l’époque. « J’ai essayé de me noyer dans la piscine quand j’étais en quatrième ou cinquième année. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez le Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255), ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741741.

Malgré cela, il a reconnu avoir suivi des cours de santé mentale pour améliorer son bien-être. « Les dernières années ont été très difficiles avec moi », a ajouté Pete. « J’ai suivi tous ces cours de santé mentale et j’ai vraiment passé beaucoup de temps à me faire du bien. » Cette même année, il est apparu sur SNL‘s « Weekend Update » et a parlé franchement de son trouble de la personnalité limite (TPL). Au cours de la vidéo, il a encouragé les gens à demander de l’aide et à «voir un médecin». Il a gardé la lumière à la fin et a plaisanté en disant que cela « aiderait » si l’émission comique faisait « plus » de ses croquis.

Plus récemment, Pete a eu une conversation franche avec l’actrice Glenn Fermer pendant Variété Segment « Actors on Actors » en 2021 à propos de son diagnostic de trouble borderline. « J’ai reçu un diagnostic de trouble borderline il y a quelques années, et j’étais toujours si confus tout le temps, et je pensais juste que quelque chose n’allait pas, et je ne savais pas comment y faire face », a expliqué l’homme de 27 ans à l’époque. le temps. « Puis, quand quelqu’un vous le dit enfin, le poids du monde se sent enlevé de vos épaules. Vous vous sentez tellement mieux. Maintenant, en mai 2023, Pete a célébré la première de son émission, Bupkis, dont une série comique basée sur sa vie réelle. Les fans peuvent assister à l’émission sur Peacock.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.