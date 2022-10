SA a envoyé un million de cartons de pommes en Chine jusqu’à présent cette année

L’Afrique du Sud a déjà expédié plus d’un million de cartons de pommes en Chine jusqu’à présent cette année, établissant un nouveau record, selon l’organisme des producteurs de fruits à feuilles caduques Hortgro.

Les exportations locales de pommes vers le pays le plus peuplé du monde sont passées de 3 528 cartons de 12,5 kg chacun en 2014 à 897 408 en 2021 et 1,075 million jusqu’à présent cette année.

Roelf Pienaar, directeur général de Tru-Cape Fruit Marketing, affirme que le marché chinois a le potentiel de devenir la pierre angulaire des exportations de pommes en Extrême-Orient.

« La Chine est un marché en croissance qui nous enthousiasme beaucoup », déclare Pienaar. Tru-Cape exporte des fruits dans 105 pays et est le plus grand exportateur de pommes et de poires d’Afrique du Sud.

L’entreprise a également enregistré un volume record de pommes récoltées jusqu’à présent cette année. Plus d’un million de bacs ont déjà été emballés, y compris des pommes destinées aux marchés locaux et internationaux, ainsi que des jus. Un bac à fruits standard pèse 370 kg et contiendra 27 cartons de 12,5 kg chacun, dont environ 5 % seront en jus.

Calla du Toit, responsable des achats chez Tru-Cape, affirme que la croissance de la production est due à des pratiques agricoles plus efficaces et au développement de nouvelles variétés.

La récolte devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

Environ 22 % des exportations de Tru-Cape sont destinées au reste de l’Afrique et des îles de l’océan Indien, 35 % au Royaume-Uni, 18 % à l’Extrême-Orient, 15 % au Moyen-Orient, 4 % à l’Inde et 1 % au Canada. .

Pienaar voit également une énorme opportunité pour les exportations de poires sud-africaines vers la Chine, la deuxième économie mondiale, en particulier avec les marchés traditionnels européens sous pression. Tru-Cape a commencé lentement avec des poires en Chine.

« Nous devons comprendre le marché chinois de la poire et les spécifications requises », explique Pienaar.