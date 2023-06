S8UL s’assure une place au championnat du monde Pokemon UNITE 2023 avec le triomphe des qualifications en Inde

New Delhi, 7 juin 2023 : Sortant victorieux des qualifications indiennes très convoitées, S8UL, la première organisation d’esports du pays, a livré des performances remarquables contre des tenues d’esports renommées et a obtenu sa place convoitée dans la finale mondiale des championnats du monde Pokemon UNITE 2023.

Dirigée par le skipper Manmohan Singh (S8UL AllMight), aux côtés de Deep Patel (S8UL Snowyy), Rudra Narayan Nayak (S8UL Rex), Adnan Badshah (S8UL Badshah) et Rahul Lavhate (S8UL Kyurem), l’équipe a présenté un gameplay dominant tout au long du tournoi, réclamant finalement le prix en argent de 15 000 $.

A LIRE AUSSI | Explication: le passage de Lionel Messi à l’Inter Miami de la MLS et l’avenir du football aux États-Unis

Désormais prêt à concourir sur la grande scène, S8UL affrontera les équipes les plus redoutables du monde lors des championnats du monde Pokemon UNITE, qui se dérouleront à Yokohama, au Japon. Ce tournoi très attendu bénéficie d’un prize pool impressionnant de 500 000 USD.

« Nous sommes extrêmement fiers des performances exceptionnelles de S8UL lors des qualifications en Inde, démontrant leur résilience en rebondissant après une défaite initiale et en sortant victorieux lors de tous les matchs suivants. Cette réalisation incarne véritablement notre vision d’atteindre l’excellence dans le titre, alors que la communauté indienne des sports électroniques connaît une croissance substantielle au sein du royaume Pokemon UNITE. Chaque membre de l’équipe mérite d’être reconnu pour son dévouement inébranlable à maîtriser le jeu. Nous attendons avec impatience la finale mondiale où S8UL affrontera les meilleurs mondiaux », a déclaré Animesh Agarwal alias 8bit Thug, fondateur et PDG de 8bit Creatives et S8ul Esports.

Le parcours de S8UL vers la victoire témoigne de son travail d’équipe inégalé, de sa capacité suprême et de son esprit inébranlable. La formation de cinq hommes a montré sa domination en battant Gods Reign en demi-finale avec un score serré de 2-1. Ils ont poursuivi leur course remarquable, triomphant de FS Esports lors de la grande finale avec une victoire 2-0.

Commentant la réussite de l’équipe, le capitaine de l’équipe Manmohan Singh, également connu sous le nom de S8UL AllMight, a exprimé son honneur de représenter l’Inde aux Championnats du monde et de montrer l’incroyable talent et le dévouement de leur équipe sur la scène mondiale. Grâce à une analyse inlassable des tactiques, à la formulation de nouvelles stratégies et à repousser les limites de leur gameplay, ils ont capitalisé sur l’opportunité de dominer les meilleures équipes indiennes.

A LIRE AUSSI | « Bienvenue dans la MLS, Messi »: Twitter explose après la bombe du transfert de l’Inter Miami du vainqueur de la Coupe du monde

« S8UL porte les espoirs de la nation sur ses épaules et s’efforce de rendre la communauté des joueurs fière. Japon, nous voilà ! a déclaré Manmohan Singh.

Le championnat du monde Pokemon UNITE 2023 mettra en vedette un total de 32 équipes du monde entier, l’équipe gagnante obtenant 100 000 $ en prix.

S8UL est déterminé à porter son A-game sur la grande scène et à devenir la première équipe indienne à remporter ce prestigieux tournoi.