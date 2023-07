Faisant sa marque sur la scène internationale pour une fois de plus, S8UL, la principale organisation indienne d’esports, a ajouté une autre plume à son illustre chapeau en devenant la toute première organisation d’esports à être honorée pour son impact sans précédent sur le paysage mondial du jeu mobile avec le Prix ​​très convoité « MOBIES GLOBAL IMPACT IN MOBILE GAMING » 2023 à Los Angeles, tard vendredi soir.

S8UL, une idée originale des vétérans de l’industrie indienne des sports électroniques et des joueurs distingués Naman Mathur (Mortal), Animesh Agarwal (8Bit Thug) et Lokesh Jain (Goldy), a célébré la victoire avec toute la communauté Esports de l’Inde. Cette réalisation apporte non seulement la gloire à S8UL, mais élève également la reconnaissance et le respect des sports indiens à l’échelle mondiale. Ce prix témoigne également de la domination de l’Inde en tant que pays de jeu mobile, avec 90 % des joueurs préférant jouer aux jeux vidéo uniquement sur mobile.

Immergés dans ce moment de fierté, les trois co-fondateurs de S8UL n’ont pas pu contenir leur joie, exprimant : « Ce moment est vraiment surréaliste, et les mots ne peuvent exprimer la profondeur de notre gratitude envers chaque personne qui a joué un rôle dans notre voyage. Notre succès témoigne des progrès remarquables que nous avons réalisés, déclenchant en nous un nouvel enthousiasme pour viser plus haut. Ce prix est pour, de et par la communauté des joueurs indiens et nous serons toujours reconnaissants pour l’amour que nous avons reçu du pays.

Ils ont en outre ajouté: «Nos triomphes constants d’année en année alimentent notre ambition et notre soif de repousser nos limites pour atteindre plus de sommets. Grâce à nos efforts, nous visons à redéfinir le paysage du jeu dans le pays et à le propulser à l’avant-garde du jeu mobile pour placer l’Inde sur la carte mondiale du jeu. »

Aux côtés de S8UL, leur co-fondateur et le visage du jeu indien et des sports électroniques, Naman « Mortal » Sandeep Mathur a également été nominé pour le créateur de contenu mobile de l’année. L’éminent athlète BGMI de Team Soul, Harsh ‘Goblin’ Paudwal, a été nominé pour le joueur d’e-sport mobile de l’année, mais les prix pour les catégories ci-dessus ont été remportés respectivement par Judo Sloth et Frederic « Bennyqt » Gonzales.

Soutenue par de récentes distinctions, la principale organisation d’esports S8UL, en collaboration avec The Esports Club, inaugurera également le tout premier festival de jeux, une extravagance de deux jours parrainée par Lenovo et Intel, dédiée aux fans passionnés de tout le pays. Cet événement passionnant, connu sous le nom de S8UL Gaming Fest, aura lieu à Bangalore du 29 au 30 juillet.

Auparavant, S8UL était devenue la première organisation d’esports du pays à remporter au niveau mondial les très convoités « Esports Awards 2022 » pour la catégorie « Groupe de contenu de l’année » en décembre 2022. Ils l’ont remporté contre des sensations mondiales de l’industrie, notamment 100 Thieves. , FaZe Clan, OTK, G4TV, Tribo Gaules, etc., et ont fait la fierté du pays sur la scène mondiale du jeu. Au cours des mêmes récompenses, Mortal a obtenu la deuxième place du prix de la « personnalité Esports de l’année ».