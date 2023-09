S4 Capital de Sir Martin Sorrell supprime 500 emplois alors que les clients technologiques freinent leurs dépenses publicitaires

Le groupe de marketing numérique S4 Capital, dirigé par le patron de la publicité vétéran Sir Martin Sorrell, a supprimé 500 emplois face à la chute des dépenses de clients craignant une récession imminente.

Les actions de la société, fondée après son départ acrimonieux de la société de publicité WPP en 2018, ont chuté de 30 % pour atteindre un niveau record après avoir déclaré qu’elle s’attendait à une diminution des revenus et des marges bénéficiaires, bien que ces pertes se soient atténuées par la suite et qu’elle ait clôturé vers le 21. % en baisse, supprimant environ 120 millions de livres sterling de sa valeur marchande.

« Nous avons connu un premier semestre très mitigé, reflétant des conditions macroéconomiques mondiales difficiles et les craintes de récession qui en résultent, ce qui a conduit les clients à hésiter à s’engager et à allonger les cycles de vente, en particulier pour les projets de plus grande envergure », a déclaré Sorrell, président exécutif de S4 Capital. qui a désormais réduit ses prévisions annuelles pour la deuxième fois en autant de mois.

S4 Capital dépend fortement des clients technologiques, qui représentaient un peu moins de 50 % du chiffre d’affaires total l’année dernière, mais qui maîtrisent désormais leurs dépenses. L’entreprise a déclaré avoir réduit le nombre d’employés – connus sous le nom de Monks – de 9 041 à 8 550 fin juin par rapport au même point l’année dernière.

Le groupe a déclaré que l’inflation des coûts de personnel et la hausse des coûts informatiques signifiaient que de nouvelles suppressions d’emplois étaient imminentes et que l’entreprise « continuerait à prendre des mesures, en particulier dans sa division de contenu, » compte tenu des perspectives actuelles du marché.

Sa division de contenu, qui réalise des campagnes créatives pour les clients sur toutes les plateformes numériques, a vu ses bénéfices chuter de plus de 70 % à données comparables au premier semestre par rapport à l’année dernière.

« Les agences de publicité sont à la merci de l’économie », a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell. « L’agence de publicité numérique de Martin Sorrell souffre actuellement d’une activité client modérée – ses clients s’inquiètent de la récession et sont donc prudents avant de signer de grandes campagnes publicitaires. »

S4 Capital a déclaré s’attendre à ce que le chiffre d’affaires total du groupe pour l’année baisse de 1%, par rapport à une prévision précédente de croissance de 2,5%, tandis que les marges bénéficiaires ont été abaissées à 12%, contre 14,5% précédemment.

« Nous nous attendons à ce que l’année, comme d’habitude, soit concentrée sur le second semestre, en particulier sur le quatrième trimestre », a déclaré Sorrell. « Stimulé notamment par l’augmentation saisonnière de l’activité des clients, nos initiatives en matière d’intelligence artificielle et les cas d’usage que nous développons avec nos clients. »

La société a déclaré que la croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant parmi ses 20 principaux clients était toujours en hausse de 8,9 % sur un an et qu’elle s’attend toujours à long terme à surperformer ses concurrents et à ramener ses marges bénéficiaires au-dessus de 20 %.

« Nous restons convaincus que notre talent, notre modèle commercial, notre stratégie et nos relations clients à grande échelle nous positionnent bien pour une croissance supérieure à la moyenne à long terme, avec un nouvel accent sur le déploiement de flux de trésorerie disponibles vers les dividendes et les rachats d’actions », a-t-il déclaré.