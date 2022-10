S. Shrikrishna atteint la finale du Championnat du monde masculin 6Red Snooker

Le champion national en titre de l’Inde, S. Shrikrishna, a écrasé son adversaire pour participer à la finale du Championnat du monde de snooker masculin 6Red 2022 ici, battant Issara Kachaiwong de Thaïlande 5-0 lors de leur match de demi-finale.

Dès le début, Shrikrishna, 22 ans, était sur une lancée avec un excellent rempotage et un contrôle précis de la bille blanche. Il a établi une forte emprise sur le jeu en remportant les trois premiers cadres dans un blizzard à l’aide de pauses de 49 dans le premier et de 46 dans le troisième.

A LIRE AUSSI | Championnat du monde ITTF : Indian Men Down Kazakhstan ; Les femmes égyptiennes s’améliorent pour atteindre les 16 dernières

Dans le quatrième cadre, Issara a tiré le premier sang après s’être assis pendant une longue période et avec l’aide d’un excellent long pot a commencé sa sortie pour capturer le cadre et est allé de l’avant avec 30 points. Un pot rouge raté réglementaire par Issara à ce moment-là a vu Shrikrishna revenir à la table et a dégagé toutes les balles restantes avec un score de break de 41 pour aller de l’avant 4-0 dans la rencontre au meilleur des 9 cadres.

Tout au long des quatre images, Shrikrishna a fait preuve d’un sang-froid exemplaire et d’une approche professionnelle pour déjouer Issara dans tous les domaines du jeu.

Dans le cinquième cadre, Shrikrishna a de nouveau marqué 22 points au début. Une tentative ratée de briser le peloton a vu Issara revenir à la table et marquer quelques 15 points utiles avec une petite lueur d’espoir de capturer son premier cadre.

Cependant, quelques échanges de sécurité par les deux joueurs ont vu Shrikrishna piéger Issara à l’intérieur du D avec l’aide de ses excellentes prouesses au billard.

Ne trouvant aucun moyen de s’échapper, Issara a dû donner à Shrikrishna une ouverture d’où l’Indien a terminé la procédure avec un score de 43-15 pour remporter le cadre et le match 5-0.

Plus tôt lundi, Shrikrishna a également éliminé James Wattana de Thaïlande après avoir remporté le cadre décisif.

Shrikrishna était stable au début et a pris une avance de 2-1, puis Wattana a créé une pause de 68 pour mener 3-2, mais encore une fois Shrikrishna est revenu au jeu avec les deux images suivantes pour gagner avec une contre-pause de 68.

Une fois de plus, Wattana a remporté le cadre pour égaliser le match et dans le cadre final, Shrikrishna a eu une opportunité partielle où il a montré du courage au pot qui au centre et a pris le contrôle du jeu pour un dégagement total avec une pause de 62 points pour évincer Wattana 5-4.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici