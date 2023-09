S Jaishankar et le secrétaire d’État américain s’entretiennent au milieu du conflit entre l’Inde et le Canada

Le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar a rencontré jeudi le secrétaire d’État américain Antony Blinken à Washington et a discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales, au milieu du conflit diplomatique entre l’Inde et le Canada au sujet de l’assassinat d’un séparatiste du Khalistan.

#MONTRE | Washington, DC : le Dr S Jaishankar de l’EAM rencontre le secrétaire d’État américain Antony Blinken. pic.twitter.com/HC7LCUkRSD -ANI (@ANI) 28 septembre 2023

« C’est bon d’être de retour ici. Et nous avons bien sûr eu le Premier ministre ici cet été. Merci aux États-Unis pour tout leur soutien au sommet du G20 », a déclaré S. Jaishankar lors de sa comparution devant les médias aux côtés de Blinken avant la réunion. tenue au Département d’État.

Blinken a déclaré avoir eu de « très bonnes discussions » au cours des dernières semaines, notamment au G20 et en marge de la session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Il a déclaré qu’il attendait avec impatience ses discussions avec son homologue indien.

Les deux dirigeants n’ont répondu à aucune question des médias.

Même si les responsables des deux camps restent discrets sur l’ordre du jour de la réunion, la dernière crise diplomatique entre deux amis de l’Amérique devrait revenir au premier plan des discussions.

« Je ne veux pas prévisualiser les conversations qu’il (Antony Blinken) aura lors de cette réunion (avec S Jaishankar), mais comme nous l’avons clairement indiqué, nous avons soulevé ce point. Nous avons engagé des discussions avec nos homologues indiens à ce sujet et « Nous les avons encouragés à coopérer à l’enquête canadienne, et nous continuons de les encourager à coopérer », a déclaré mercredi le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, aux journalistes en réponse aux questions de mercredi.

Alors que la rencontre entre les deux hauts diplomates était prévue bien avant que la crise canadienne n’éclate, les États-Unis ont exhorté l’Inde à coopérer à l’enquête canadienne sur l’assassinat du séparatiste khalistanais Hardeep Singh Nijjar en Colombie-Britannique au début de cette année.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé que le gouvernement indien était à l’origine du meurtre de Hardeep Nijjar le 18 juin. L’Inde, qui a désigné Nijjar comme terroriste en 2020, a rejeté ces allégations comme étant « absurdes » et « motivées ».

S Jaishankar, arrivé mercredi à Washington en provenance de New York après s’être adressé mardi à la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a rencontré plus tôt dans la journée le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et a discuté des progrès des relations bilatérales entre les deux pays et des moyens pour le faire avancer. Il a également rencontré la représentante américaine au Commerce, Katherine Tie.

« J’ai commencé ma visite à Washington DC par une réunion avec la NSA @JakeSullivan46. J’ai reconnu les énormes progrès réalisés dans notre relation bilatérale cette année et j’ai discuté de leur progression », a déclaré S Jaishankar dans un article sur X.

Il a également rencontré la représentante américaine au Commerce, Katherine Tie, et discuté des liens économiques croissants entre Washington et New Delhi.

« C’est bien de voir avec le représentant américain au commerce @AmbassadorTai. Nous avons parlé de l’expansion de nos relations commerciales et économiques et de leur signification plus large », a déclaré le ministre dans un message sur X.

Au cours de son séjour à Washington, le ministre des Affaires étrangères devrait avoir une série de réunions avec de hauts responsables de l’administration Biden, passer en revue les progrès réalisés entre les deux pays après la visite d’État historique du Premier ministre Narendra Modi en juin et discuter d’autres enjeux régionaux et mondiaux.

