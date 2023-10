Indiens condamnés à mort au Qatar : parmi les huit hommes se trouvent des officiers décorés

New Delhi:

Le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar a rencontré aujourd’hui les familles de huit anciens membres de la marine indienne condamnés à mort au Qatar.

M. Jaishankar a déclaré que l’Inde “continuera à faire tous les efforts pour obtenir leur libération”.

“J’ai rencontré ce matin les familles des 8 Indiens détenus au Qatar. Il a souligné que le gouvernement attache la plus haute importance à cette affaire. Il partage pleinement les préoccupations et la douleur des familles. Il a souligné que le gouvernement continuera de déployer tous les efforts possibles pour obtenir leur libération. Nous nous coordonnerons étroitement avec les familles à cet égard”, a-t-il déclaré sur X – anciennement connu sous le nom de Twitter.

Rencontre ce matin avec les familles des 8 Indiens détenus au Qatar. Il a souligné que le gouvernement attache la plus haute importance à cette affaire. Partager pleinement les inquiétudes et la douleur des familles. Il a souligné que le gouvernement continuera à déployer tous les efforts possibles pour obtenir leur libération.… – Dr S. Jaishankar (@DrSJaishankar) 30 octobre 2023

Les hommes, dont des officiers décorés qui commandaient autrefois d’importants navires de guerre indiens, travaillaient pour Dahra Global Technologies and Consultancy Services, une société privée qui fournissait des formations et des services connexes aux forces armées du Qatar.

Des sources ont indiqué que certains d’entre eux travaillaient sur un projet très sensible : des sous-marins de poche italiens dotés de caractéristiques furtives et basés sur la technologie.

Des rapports affirment que les huit vétérans de la Marine ont été accusés d’espionnage.

Le ministère des Affaires étrangères s’était déclaré plus tôt choqué par le verdict et aborderait la question avec les autorités qatariennes. “Nous sommes profondément choqués par le verdict de peine de mort et attendons le jugement détaillé. Nous sommes en contact avec les membres de la famille et l’équipe juridique, et nous explorons toutes les options juridiques”, a déclaré le ministère.

Les personnes condamnées sont le capitaine Navtej Singh Gill, le capitaine Birendra Kumar Verma, le capitaine Saurabh Vasisht, le Cdr Amit Nagpal, le Cdr Purnendu Tiwari, le Cdr Sugunakar Pakala, le Cdr Sanjeev Gupta et Sailor Ragesh.

Meetu Bhargava, sœur de l’un des anciens officiers détenus, avait demandé l’aide du gouvernement pour ramener son frère en juin de cette année.

Dans un message publié le 8 juin sur X, anciennement Twitter, elle avait appelé le Premier ministre Narendra Modi à intervenir. “Ces anciens officiers de la Marine sont la fierté de la nation et je demande encore une fois à notre Honorable Premier ministre, les mains jointes, qu’il est grand temps qu’ils soient tous ramenés en Inde immédiatement, sans plus attendre”, lit-on dans son message, étiqueté à Le Premier ministre Modi et les ministres de l’Union Amit Shah et Rajnath Singh.