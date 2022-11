S Eddie Jackson, WR Darnell Mooney subissent des blessures lors de la défaite contre les Jets – Shaw Local

EAST RUTHERFORD, NJ – Les Bears ont affronté les Giants de New York au MetLife Stadium en octobre. Par la suite, le centre Sam Mustipher a ressenti des douleurs dans ses articulations.

“Genoux. Chevilles. Hanches », a déclaré Mustipher. «Je dois voir le chiropraticien mercredi pour un réalignement et tout ça. Vous le ressentez certainement plus sur le gazon que sur l’herbe.

Les Bears savaient donc à quoi s’en tenir lorsqu’ils sont revenus sur le tristement célèbre gazon du MetLife Stadium dimanche pour affronter les Jets de New York. Ce n’est un secret pour personne parmi les cercles de la NFL que le gazon artificiel de ce terrain, en particulier, semble entraîner plus de blessures que d’autres.

Cela a durement frappé les Bears dimanche. Ils semblaient perdre un capitaine d’équipe.

Le Safety Eddie Jackson a subi une blessure au pied sans contact au cours du deuxième quart de la défaite de dimanche, 31-10, contre les Jets de New York au MetLife Stadium. Jackson s’est effondré en tas sur le gazon au milieu d’un jeu, à plusieurs mètres de l’action.

Avec Jackson au sol, le receveur des Jets Garrett Wilson a soufflé à travers le secondaire des Bears pour un touché de 54 verges sur le jeu.

MetLife Stadium, qui abrite à la fois les Jets et les Giants, a attiré les critiques de la NFL Players Association pour son utilisation de gazon « à film découpé ». C’est l’un des six stades de la NFL qui utilisent ce type de gazon. La NFLPA estime que ce type de gazon cause plus de blessures que d’autres formes de gazon synthétique. Le stade prévoit de refaire surface du terrain avant la saison 2023, selon plusieurs rapports.

La blessure de Jackson semblait assez grave. Il devait être transporté de la ligne de touche de l’équipe au vestiaire. Les Bears jouaient déjà sans la sécurité recrue Jaquan Brisker et le demi de coin recrue Kyler Gordon, tous deux partants, qui étaient sortis avec des commotions cérébrales.

Jackson a connu une saison renaissante dans le schéma défensif 4-3 de l’entraîneur Matt Eberflus. Il est entré dans le match de dimanche avec quatre interceptions, deux échappés forcés et cinq passes défendues cette saison.

Les choses sont ensuite allées de mal en pis en seconde période lorsque le receveur Darnell Mooney s’est blessé à la cheville au troisième quart. La blessure de Mooney ne pouvait être imputée à la surface de jeu. Il bloquait pour le porteur de ballon David Montgomery lorsqu’un adversaire a semblé rouler sur ses jambes par derrière. Mooney ne pouvait pas mettre de poids sur sa jambe gauche alors qu’il était aidé au vestiaire de l’équipe.

« Pour nous, offensivement, un gars comme [Mooney] descend, juste un gars brillant et dynamique dans le groupe et, évidemment, un gros créateur de jeu », a déclaré Cole Kmet. “Donc, quand vous le perdez, c’est difficile, c’est sûr.”

Les Bears n’ont fourni aucun détail ni calendrier pour les retours de Jackson ou Mooney. Aucun des deux joueurs n’est revenu au jeu.

“Ces gars-là ont été formidables dans le vestiaire”, a déclaré l’entraîneur-chef Matt Eberflus. « Ce sont d’excellents coéquipiers. Ils encouragent vraiment les autres et ils modélisent vraiment le comportement que nous souhaitons voir.

Est-ce le gazon ? : Les blessures ne se sont pas arrêtées là. Le receveur Chase Claypool a semblé modifier quelque chose en fin de match lorsqu’il a planté ses pieds et a sauté en l’air pour tenter de tirer une passe haute du quart-arrière Trevor Siemian. Claypool a dû sortir du jeu et a reçu l’attention des entraîneurs de l’équipe dans la tente médicale.

Après le match, Claypool disait seulement qu’il avait modifié quelque chose.

“Cela aurait pu être le gazon, mais je ne suis pas sûr”, a déclaré Claypool. “Nous allons juste voir ce que ça fait.”

Le plaqueur droit Riley Reiff a quitté le match avec une blessure à l’épaule. Le remplaçant Larry Borom a également brièvement quitté le match avec une blessure apparente. Le gazon ne peut pas être blâmé pour toutes les blessures, certainement pas celles de Mooney et probablement pas celles de Reiff.

« C’est une surface difficile », a déclaré le secondeur Nicholas Morrow. “Chaque fois que vous jouez sur un gazon comme celui-ci, je ne sais pas, vous voyez beaucoup de gars se blesser. Ce n’est pas la meilleure surface, ils peuvent certainement faire plus pour aider à protéger les joueurs.

La défense passe : Depuis la mi-course du deuxième quart, les Bears ont accordé 24 points sans réplique dimanche. Avec Jackson absent et Brisker et Gordon exclus avant le match, ils jouaient en désavantage numérique à l’arrière.

La sécurité DeAndre Houston-Carson a commencé pour Brisker et le demi de coin Kindle Vildor a commencé pour Gordon. Le demi de coin Jaylon Jones et la sécurité Elijah Hicks ont vu beaucoup plus de temps de jeu que d’habitude en raison des blessures qui les attendaient.

“Maintenant, vous devez changer certaines choses que vous faites parce qu’Eddie est un grand joueur”, a déclaré Morrow. «Il a beaucoup de liberté parce qu’il peut faire des jeux. Maintenant, vous devez vous resserrer un peu parce que nous n’avons pas ce type de joueur là-bas.

Les Bears ont accordé 466 verges au total et 22 premiers essais. Le quart-arrière des Jets Mike White, qui effectuait son premier départ de la saison, a lancé pour 315 verges et trois touchés sur 22 passes sur 28.