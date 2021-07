S. Dhanalakshmi en route pour le « Gundur Express » à destination de Tokyo bat le record du « Payyoli Express »

Le « Gundur Express » du Tamil Nadu est prêt à embarquer pour les Jeux olympiques de Tokyo après avoir battu le record de vitesse détenu par le « Payyoli Express ».

S. Dhanalakshmi, 23 ans, le speedster du village de Gundur près de Tiruchirappalli dans le Tamil Nadu a mis le feu aux pistes de course lors de la 24e Coupe de la Fédération nationale qui s’est tenue récemment à Patiala.

C’est là que Dhanalakshmi le ‘Gundur Express’ avec son sprint de 23,26 secondes dans les manches du 200 mètres a battu le record vieux de 23 ans de ‘Payyoli Express’ ou PTUsha qui avait couru cette distance en 23,30 secondes.

Avant cela, Dhanalakshmi avait sprinté vers l’or au 100 mètres en 11,39 secondes, battant Dutee Chand.

«Au départ, je jouais à Kho Kho à l’école. Le PT (professeur d’entraînement physique) a suggéré que je passe au sprint », a déclaré Dhanalakshmi à l’IANS.

Comme le muscle du corps d’un marathonien, Dhanalakshmi est très économe avec ses mots.

Née dans une famille pauvre, Dhanalakshmi a perdu son père Sekhar au début de sa vie. C’est sa mère Usha qui s’est occupée de Dhanalakshmi et de sa sœur aînée qui est maintenant mariée.

« Les premiers jours ont été très difficiles pour joindre les deux bouts. En plus de cela, il y avait des dépenses à engager pour participer aux rencontres », a déclaré Dhanalakshmi.

« Amma avait l’habitude de mettre de l’or en gage pour amasser des fonds pour couvrir mes dépenses sportives », a-t-elle pensé.

Comme il n’y a pas de prix en espèces à gagner, les dépenses encourues par les athlètes issus de familles pauvres doivent être considérées comme un investissement initial pour des jours meilleurs à l’avenir.

Usha, qui pratique l’agriculture, avait une foi immense en sa fille Dhanalakshmi et a continué à la soutenir même lorsque d’autres ont prononcé des mots décourageants soulignant les mauvaises conditions financières.

Avec son PT suggérant de passer au sprint, Dhanalakshmi a décidé de s’entraîner sous la direction d’un athlète médaillé des chemins de fer indiens, Manikanda Arumugam, 31 ans, à Tiruchirappalli.

Arumugam faisait partie de l’équipe indienne médaillée de bronze au Grand Prix d’Asie 4 × 100 mètres organisé en Thaïlande en 2015. Il a remporté plusieurs médailles d’or dans les épreuves ferroviaires.

Il a entraîné plusieurs coureurs médaillés et a été embauché sous quota sportif par divers ministères.

« Même maintenant, mon entraîneur continue de gagner des médailles dans les événements. C’est une grande inspiration pour moi », a déclaré Dhanalakshmi.

S’entraînant sous Arumugham depuis 2016, Dhanalakshmi a commencé à figurer sur la liste des médailles au cours des deux dernières années aux niveaux du district, de l’État et national.

« Le Kho Kho et la course à pied sont totalement différents en termes d’entraînement aux poids et sur piste. Dhanalakshmi a dû désapprendre de vieilles choses et apprendre de nouvelles techniques », a déclaré Arumugam à l’IANS.

Parlant de sa salle à destination de Tokyo, Arumugam a déclaré: « Ce que j’aime à Dhanalakshmi, c’est sa volonté de travailler dur. »

Arumugam n’est toujours qu’à un coup de fil chaque fois que Dhanalakshmi se rend à l’extérieur pour faire la course.

«Parfois, elle devenait tendue avant une course en regardant la compétition. Elle m’appelait alors et je l’emmenais dans une zone de confort augmentant son niveau de confiance. Elle reviendrait ensuite avec une médaille », a déclaré Arumugam.

Maintenant à Patiala, Dhanalakshmi et ses coéquipiers sont entraînés par l’entraîneur russo-américain Galina Bukharana.

«Nous faisons beaucoup d’entraînements de course, de musculation et de course sur piste tout en tirant un poids de 25 kg en montée. Nous faisons plusieurs séries de course. Nous nous entraînons le matin et le soir », avait déclaré à l’IANS son coéquipier Subha Venkatesan.

L’équipe pratique également l’échange de bâtons.

Comme il s’agira d’un relais mixte, l’équipe prévoit d’avoir les hommes comme premier et dernier coureurs pour donner un départ et une arrivée rapides et les femmes comme deuxième et troisième coureurs pour gagner davantage sur l’avantage initial.

Aux Jeux olympiques de Tokyo, à Dhanalaksmi, le « Gundur Express » devrait être un membre clé de l’équipe indienne de relais mixte 4×400.

