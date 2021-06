‘S***! C’est un crocodile ! Des sœurs britanniques racontent tout sur le moment terrifiant où l’on a été mordu et traîné sous l’eau

LA routarde britannique sauvage par un crocodile au Mexique a raconté comment elle l’a regardé dans les yeux avant d’être traînée sous l’eau dans un rouleau de la mort, en disant: « Je pensais que j’allais mourir. »

Melissa Laurie, 28 ans, « savait qu’elle avait des ennuis » lorsqu’elle a posé pour la première fois les yeux sur le crocodile de 10 pieds au-dessus de l’eau – et a désespérément essayé de s’enfuir avec sa sœur jumelle Georgia.

Victime d’une attaque de crocodile, Melissa Laurie, vêtue d’un t-shirt vert et de sa sœur jumelle Georgia, qui lui a sauvé la vie

Parlant de l’attaque dramatique du 6 juin dans une interview exclusive au monde, Melissa a déclaré qu’elle croyait que la créature féroce lui avait «arraché» le bras alors qu’elle la traînait sous l’eau.

Les jumeaux optimistes sont étonnamment déterminés alors qu’ils racontent leur épreuve terrifiante avec la bête de 80 kg.

En effet, c’est leur maman Sue, 62 ans, qui fond en larmes en écoutant les horreurs de ce qui aurait dû être un voyage sans souci pour ses filles.

Alors qu’elle sanglote, Georgia se lève pour la serrer dans ses bras tandis que Melissa prend la main de leur père Sean, 63 ans.

Melissa dit qu’elle a regardé le crocodile dans les yeux avant d’être traînée sous l’eau Crédit : Alamy

Melissa – qui a une cicatrice de 20 cm sur l’abdomen suite à l’intervention chirurgicale qui a suivi l’attaque – a déclaré dimanche au Sun : « Je me souviens avoir crié sous l’eau.

« Et à ce moment-là, mon esprit s’emballait parce que je pensais que j’allais mourir. Je pensais que je ne reverrais plus jamais ma famille ou ma sœur.

La gardienne de zoo Melissa et le divemaster certifié Georgia, de Sandhurst, Berks, nageaient dans la populaire lagune de Manialtepec avec leur ami Ani et son frère Gopal.

Le groupe de routards avait été assuré que le lagon était sûr par leur guide touristique sans licence Recep Aydin.

Ceci malgré le fait que le site soit un lieu de nidification connu pour les crocs et leurs petits pendant la saison des pluies.

Mais peu de temps après être entrée dans l’eau à 17h30, Melissa a regardé avec horreur la tête du crocodile émerger au-dessus de l’eau à seulement 15 mètres.

Elle a dit : « J’ai crié : ‘Merde ! C’est un crocodile, il faut immédiatement rebrousser chemin. J’ai vu ses yeux et la forme de sa tête juste au-dessus de l’eau et à ce moment-là, j’ai pensé : « Nous avons des ennuis ».

« Mon rythme cardiaque vient d’augmenter. C’était très mouvementé à ce moment-là.

Le groupe paniqué s’est retourné et a essayé de nager vers les mangroves.

Melissa – la nageuse la plus faible des quatre – a ajouté: « C’était juste nager, nager, nager. »

Mais juste au moment où elle atteignait une mangrove, le crocodile lui a attrapé la main gauche et l’a tirée vers le bas. Elle a révélé : « J’étais si près d’atteindre la sécurité.

« Ani avait réussi à grimper dans les mangroves et il s’est penché et a tendu la main pour saisir la mienne.

Melissa dit que le crocodile l’a mise dans un rouleau de mort Crédit : Getty

« Alors que j’allais lui attraper la main, ma main gauche s’est fait mordre et j’ai juste été traînée sous l’eau. »

Melissa a été emmenée dans un rouleau de la mort – une torsion violente que les reptiles utilisent pour arracher les membres des orbites et tuer leurs proies.

Elle a déclaré: «Je pensais honnêtement que j’étais sur le point de mourir. Je me souviens juste avoir été beaucoup secoué.

« Je n’ai rien ressenti, aucune douleur, mais j’ai pensé que mon bras avait été arraché là où il m’avait mordu.

«Mon esprit s’emballait avec des pensées, que je ne vais pas voir ma famille ou Georgia et qu’elle va devoir gérer le rapatriement de mon corps au Royaume-Uni.

« Je ne me souviens pas être revenu à la surface, donc j’ai dû m’évanouir. »

Twin Georgia a été témoin de l’attaque terrifiante et s’est battue pour lui sauver la vie

Georgia, qui devançait Melissa dans l’eau, s’est retournée au moment où Melissa a été entraînée.

Elle a confié au Sun On Sunday : « J’ai continué à nager et c’était dur pour moi.

« Mais vous pensez à l’instinct de combat ou de fuite et mon instinct était d’essayer de me mettre en sécurité.

« J’avais réussi à atteindre la rive sur le côté, mais je grimpais en essayant de trouver un endroit un peu plus solide pour me tenir debout. »

Se tournant vers Melissa tout en discutant avec The Sun dimanche, Georgia a déclaré: «Je n’arrêtais pas de dire:« Où est Mel? Où est ma sœur, où est ma sœur ? Je pense que je pleurais d’hystérie à ce stade en criant pour toi.

Georgia a entendu l’un des garçons dire : « Oh mon Dieu, c’est un corps. »

Sa sœur flottait face contre terre dans l’eau, non loin de la rive.

Georgia se précipita dans l’eau et tira doucement le corps de Melissa vers elle et la souleva.

La Géorgie a ramené le corps sans vie de Melissa sur la terre ferme

Elle a déclaré: « J’essayais de la réveiller, la secouant en disant: » Mel reste avec moi, reste avec moi « . Ses yeux étaient gris.

S’adressant à nouveau à Melissa, elle a dit: « Tu étais bleu. »

Reprenant conscience, Melissa a commencé à «agiter» ses bras, ne sachant pas si elle était toujours attaquée par le crocodile.

Georgia a déclaré: « Vous criiez énormément et je disais: » Calmez-vous, calmez-vous « .

« J’étais hystérique en pensant que le crocodile allait revenir. J’avais peur que tu te noies.

Le crocodile est revenu en essayant d’entraîner Melissa à trois reprises. Georgia l’a courageusement repoussé en le frappant avec ses poings.

Georgia a frappé le crocodile avec ses poings alors qu’il revenait pour sa sœur Crédit : Alamy

S’adressant à Melissa, elle a déclaré: «J’ai commencé à le frapper et à le frapper avec les deux poings – juste en le frappant. C’était dur comme de la pierre, comme frapper un mur.

« Il vous a attrapé puis a essayé de vous tuer, et c’est à ce moment-là qu’il m’a mordu. C’était vraiment parti pour ça – ça vous attraperait puis vous mordrait à nouveau.

« Quand j’ai réalisé que tu ne répondais pas, je me suis dit : ‘Je veux mourir. Je ne veux plus vivre ».

L’animal a finalement lâché prise et Georgia a réussi à transporter Melissa – qui dérivait dans et hors de conscience – sur un bateau dont l’équipage avait entendu leurs cris et était venu à leur secours.

Georgia a déclaré: « Je pensais faire du bouche à bouche, ramener ma formation de sauvetage. »

Les marques de morsure sont encore clairement visibles sur les jambes de Melissa

De retour sur le bateau, Melissa reprit connaissance. Elle a déclaré: « Je me souviens avoir crié: » Serre-moi, serre-moi « , parce que je savais que j’étais en train de mourir et que je voulais être dans ses bras.

J’étais juste affalé pour la serrer dans mes bras. Je me souviens avoir dit à Georgia : « Je meurs, je meurs ».

« Je ne pouvais pas respirer, je disais: » Je me noie « . Je ne pouvais pas respirer et quand je l’ai fait, ma poitrine tremblait.

« Je mordais aussi fort que possible l’épaule de Georgia parce que je voulais me sentir physiquement proche d’elle – mais aussi quand vous vous pincez pour savoir que quelque chose est réel. »

Pour la calmer, Georgia a chanté le tube de Bob Marley Three Little Birds – qui comprend la phrase « ne vous inquiétez pas pour une chose » – et le classique de Ben E King Stand By Me.

Melissa avait subi six piqûres sur l’abdomen, l’estomac, les intestins et les intestins.

Les blessures de Melissa se sont infectées, ce qui a entraîné plus de danger

Elle a été emmenée du bateau dans une ambulance, et elle et Georgia – qui avait des lacérations au poignet – se sont rendues à l’hôpital de la ville portuaire touristique de Puerto Escondido.

Melissa a déclaré: «Je me souviens du soulagement lorsque les portes de l’ambulance se sont ouvertes et j’ai pu voir une équipe de personnel médical m’attendre.

« Jusque-là, je m’étais battu pour vivre, survivre et tenir bon. J’ai su à ce moment-là que je ne voulais pas mourir. Je n’avais pas fini de vivre.

Melissa a passé une heure dans la salle de triage, hurlant de douleur, avant l’opération à 23 heures ce soir-là.

Les médecins ont déclaré à Georgia que sa sœur avait une fracture ouverte au bras, des blessures internes à l’abdomen et de l’eau dans les poumons, ce qui pourrait entraîner une infection et une pneumonie.

Melissa, qui a également développé une septicémie à cause de ses blessures, a été plongée dans un coma artificiel.

Georgia était « robotique » en train de relayer la nouvelle à ses parents. Elle a expliqué: « J’étais tellement engourdie et en état de choc. »

Melissa attribue à sa sœur Georgia le mérite de lui avoir sauvé la vie

Melissa s’est réveillée de son coma artificiel quatre jours plus tard dans un état de confusion.

Elle a perdu une pierre et est maintenant sortie de l’hôpital et se remet à Puerto Escondido, avec la Géorgie à ses côtés.

Elle a déclaré que « l’ironie n’était pas perdue pour moi » qu’elle, la gardienne du zoo qui aimait les animaux, avait été attaquée par un crocodile.

Mais ni l’un ni l’autre des jumeaux ne blâme le crocodile pour l’attaque.

Et tous deux appellent à une plus grande protection des crocs au Mexique, après que les autorités locales aient proposé un abattage à la suite du drame.

Melissa a déclaré : « Ce n’est pas parce qu’un événement traumatisant s’est produit que je souhaite que les crocodiles en paient le prix. Ce n’est pas de leur faute.

Melissa dit qu’elle est fière de ses cicatrices

La coureuse de marathon Melissa insiste sur le fait que toutes les rumeurs de drogue ou d’alcool impliquées dans l’incident ne sont tout simplement pas vraies.

Et l’horrible rencontre trois mois après le début de leur tournée mondiale lui a donné une nouvelle perspective sur la vie.

Elle a déclaré : « Je ne peux plus marcher aussi vite qu’avant et mon niveau d’énergie est bas. Mais ce que mon corps a fait est tout simplement incroyable dans sa récupération. Je suis fier de mes cicatrices.

Le guide touristique sans licence qui leur a causé des ennuis – Aydin, un citoyen allemand de 35 ans – a fui Puerto Escondido. Cependant, les jumeaux ne nourrissent aucune colère contre lui.

Georgia a déclaré: «Je vais me concentrer sur le fait qu’elle est toujours en vie plutôt que de garder ce ressentiment et cette colère. Il a probablement du mal avec le sang qui aurait pu être sur ses mains.

Remarquablement, Melissa ne regrette pas l’épreuve.

Elle a déclaré : « Je ne changerais pas l’attaque parce qu’elle m’a donné une nouvelle vision de la vie.

Melissa dit qu’elle a une nouvelle vision de la vie et ne veut pas voir des crocodiles tués

« Tout s’est parfaitement déroulé à partir du moment où tout s’est mal passé. Georgia a trouvé mon corps dans des eaux moins profondes pour pouvoir me traîner dehors.

« Si les rôles avaient été inversés. . . peut-être que quelqu’un aurait pu perdre la vie ?

« La Géorgie est beaucoup plus fougueuse que moi. Elle a un mécanisme de combat beaucoup plus fort que moi. La Géorgie m’a sauvé la vie. »