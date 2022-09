COLUMBIA, SC (AP) – Les législateurs républicains de Caroline du Sud continueront d’essayer d’adopter de nouvelles restrictions à l’avortement plus tard ce mois-ci.

Le président Murrell Smith a annoncé lundi que la Chambre se réunirait le 27 septembre, plus de deux semaines après que le Sénat a renvoyé une proposition nettement différente de celle adoptée plus tôt par la chambre basse. Des débats controversés parmi les républicains sur les exceptions ont émergé lors d’une session spéciale sur l’avortement qui s’est tenue après la décision de juin de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade.

On ne sait pas si la Chambre se saisira du projet de loi du Sénat. Smith a déclaré aux journalistes plus tôt lundi que “toutes les options sont sur la table”. Bien que Smith ait été déçu du résultat la semaine dernière, il a déclaré que c’était ainsi que la législation était élaborée.

“Je comprends que chaque corps a une composition différente et que chaque corps a la capacité de mettre son empreinte sur une facture”, a déclaré Smith aux journalistes. « Je respecte le Sénat en tant que corps et ses votes. De toute évidence, la Chambre est très différente de leur position.

La Chambre a adopté une interdiction de l’avortement à tous les stades de la grossesse fin août avec des exceptions pour la vie de la mère et le viol ou l’inceste jusqu’à 12 semaines. Le Sénat a adopté une interdiction de six semaines, basée sur le moment où l’activité cardiaque peut être détectée dans un embryon, à l’exception des grossesses causées par un viol ou un inceste, pour sauver la vie de la mère et, lorsqu’approuvé par deux médecins, en cas de mort anomalie fœtale.

Le projet de loi de la chambre haute varie légèrement par rapport à une loi de Caroline du Sud de 2021 qui est en attente tandis que la Cour suprême de l’État envisage une nouvelle contestation judiciaire des fournisseurs d’avortement. L’un des changements consistait à réduire la période pendant laquelle les grossesses résultant d’un viol ou d’un inceste peuvent être interrompues de 20 semaines à environ 12 semaines. La proposition exige également que la police reçoive l’ADN du fœtus.

L’État interdit actuellement les avortements 20 semaines après la conception.

James Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

James Pollard, l’Associated Press