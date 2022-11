Rapport de match alors que West Ham est en tête du groupe B avec six victoires sur six; David Moyes a fait ses débuts aux adolescents Oliver Scarles, 16 ans, et Divin Mubama, 18 ans, dès le début ; Pablo Fornals a marqué de chaque côté de la tête de Mubama – qui a ensuite été jugée par l’UEFA comme un but contre son camp de Joyskim Dawa