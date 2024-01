Rzekka Resort / Planet Design & Associés

© Purnesh Dev Nikhanj

+ 12

© Purnesh Dev Nikhanj

Description textuelle fournie par les architectes. L’esthétique soigneusement équilibrée avec les équipements et le style modernes – créant des espaces éclairants et inspirants d’un luxe séduisant – est le point chaud culinaire le plus exotique de Ludhiana. Niché entre deux canaux et entouré des fermes verdoyantes du Pendjab, le Rzekka Resort se présente comme une oasis d’excellence distinctive. Sensible au caractère du contexte, ce complexe exquis allie un style simple mais raffiné qui révèle des détails très subtils. Contrairement aux centres de villégiature traditionnels, le concept était de concevoir un panorama ouvert et expansif d’une retraite en bord de mer qui crée astucieusement une oasis de raffinement, offrant un grand environnement continu – paysage, architecture, intérieurs et art qui se fondent tous ensemble.

© Purnesh Dev Nikhanj

Plan – Rez-de-chaussée

© Purnesh Dev Nikhanj

L’arrivée au complexe donne aux clients un sentiment d’attrait et d’enthousiasme pour découvrir et s’aventurer dans l’enclave la plus personnalisée et la plus raffinée du Pendjab. Les chambres et les couloirs jouent un rôle crucial dans ce voyage serein. La planification globale a suivi plusieurs niveaux d’intimité, magnifiquement intégrés aux greens. La circulation est soigneusement planifiée à travers différents niveaux et fonctions, avec des vues sur toute la station se concentrant sur des vues encadrées de paysages. Les différentes zones sont parfaitement reliées par des murs en pierre dotés d’ouvertures cintrées, offrant une sensation de navigation fluide à travers la station. L’utilisation de matériaux et de textures naturels dans tous les espaces exprime une préférence pour des matériaux nobles et authentiques, à la fois durables et économiques.

© Purnesh Dev Nikhanj

© Purnesh Dev Nikhanj

Le sentiment de qualité, de confort et de continuité est intégré de manière sinueuse le long de chaque zone. Les salles à manger privées ont été finies avec du plâtre texturé créé sur place, puis peintes avec des couleurs de boue et de rouille pour donner au matériau une sensation terreuse et naturelle, contribuant à l’ambiance globale à la fois sophistiquée et détendue du complexe. Les zones tampons comprennent un mélange de coins salons ouverts, en contrebas et en gradins, de ponts et de terrasses ouvertes offrant les meilleures vues sur le plan d’eau. Les sièges en contrebas sont soigneusement placés pour bloquer la visibilité directe des salles à manger privées, tandis que les sièges polyvalents en gradins cachent les rangements et diverses fonctions à l’arrière.

© Purnesh Dev Nikhanj

En traversant ces sièges, deux passages se connectent à l’autre zone décrite comme un espace au bord de la piscine avec une salle à manger privée, des sièges ouverts et une salle de banquet, également utilisée comme espace de fête. La troisième zone, classée zone en bord de mer, est principalement réservée aux fêtes privées, aux événements et aux mariages, avec des salles à manger privées, des sièges ouverts et un espace bar, le tout avec vue sur la plage. Un effet de sable intéressant a été créé autour de la plage, avec des monticules de 3,5 mètres de hauteur intégrés au paysage. Des salles à manger privées ont été placées sur ces monticules pour créer une vue surélevée sur la plage. Le sol utilisé pour créer ces monticules a été utilisé lors des fouilles pour former la plage. La subtile symphonie visuelle et le luxe discret dominent ce havre moderne de calme et de confort.