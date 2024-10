RZA annonce un spectacle orchestral gratuit au Los Angeles Theatre

Le cerveau du Wu-Tang Clan, RZA, s’est lancé dans de nouveaux territoires en sortant cet été son premier orchestre, « A Ballet Through Mud ». Aujourd’hui, la légende du hip-hop donne vie à l’album avec une performance live gratuite le 4 novembre au Los Angeles Theatre.

Le spectacle a fait ses débuts en grand ballet en 2023 avec l’aide du Symphonie du Coloradoqui a joué sur l’album studio. Composé et composé par RZA, « A Ballet Through Mud » est présenté comme une histoire dynamique de passage à l’âge adulte qui plonge dans les complexités de la vie, de l’amitié et de la croissance personnelle. Mettant en vedette des personnages nommés d’après des gammes musicales grecques, la composition retrace son propre parcours depuis le projet de logement de Staten Island jusqu’à ses performances dans les salles de concert.

« Après deux nuits d’ovations debout, nous avons constaté que la musique et les danses étaient transformatrices et inspirantes », a déclaré RZA, qui a produit les bandes originales de films, dont « Kill Bill » volumes 1 et 2 de Quentin Tarantino. la chance de partager « A Ballet through Mud » avec le public de Los Angeles, et j’ai hâte que davantage de publics aient la chance d’en faire l’expérience.

L’événement d’une nuit seulement, en partenariat avec Platoon, 36 Chambers et Classical California KUSC, sera dirigé par Oliver Zeffman et interprété par les étudiants et anciens élèves de l’USC Thornton School of Music, ainsi qu’un ballet de Sorzano Dance Works. Les billets sont disponible pour réserver maintenant.

« A Ballet Through Mud » est un puissant témoignage du potentiel transformateur de la collaboration et de l’expérimentation », déclare le chorégraphe. Ioucha-Marie Sorzano, qui a également chorégraphié le spectacle Colorado. « En fusionnant les domaines distincts de la danse de concert et du hip hop, non seulement il forge une plateforme révolutionnaire, mais il cultive également des langages artistiques entièrement nouveaux. »

Sorti le 30 août via Platoon et 36 Chambers, « A Ballet Through Mud » a été créé après que RZA ait trouvé pendant la pandémie un vieux cahier rempli de paroles qu’il avait écrites lorsqu’il était adolescent.

« J’ai composé toute ma vie, même si au départ je ne savais pas que c’était ce que je faisais », dit RZA à propos de l’album de 11 titres, fortement influencé par son voyage philosophique vers le bouddhisme Chan.

« L’inspiration pour « A Ballet Through Mud » vient de mes premières créations en tant qu’adolescente, mais ses thèmes sont universels : l’amour, l’exploration et l’aventure. J’espère que les gens l’utiliseront pour marquer leur propre vie, pour transformer une promenade à l’épicerie ou le partage d’un repas avec leurs proches en quelque chose de magique, pour être inspirés et laisser leur imagination les emmener dans une chambre différente, ne serait-ce que pour un instant. »

Le spectacle live arrive quelques mois seulement après que RZA et le reste du Wu-Tang Clan soient entrés dans l’histoire en tant que premier groupe hip-hop à lancer une résidence à Las Vegas.