Ryu Jun Yeol et Krystal repérés lors de la finale de l’US Open, suscitant le buzz en ligne

L’acteur Ryu Jun Yeol et Krystal aperçus ensemble lors de la finale de l’US Open, suscitant le buzz.

Le 9 septembre (heure coréenne), Ryu Jun Yeol et Krystal ont été aperçus assis ensemble lors de la finale de l’US Open de tennis, qui s’est tenue au Billie Jean King National Tennis Center à New York. Des vidéos et des photos des deux ont fait surface sur diverses communautés Internet, attirant rapidement l’attention des fans.

Ryu Jun Yeol a été vu portant une cravate, une chemise blanche et un pull, tandis que Krystal portait une robe noire sans manches avec un cardigan blanc drapé sur ses épaules. Les deux ont été observés en train de discuter tout en regardant le match, avec d’autres personnalités notables en arrière-plan, dont la chanteuse Taylor Swift et l’acteur Andrew Garfield.

Le duo a assisté à l’événement en tant qu’ambassadeurs de Ralph Lauren, après avoir d’abord participé au défilé de la marque avant d’assister au match final sponsorisé par Ralph Lauren. À un moment donné, ils se sont levés et ont applaudi un moment impressionnant du match, appréciant clairement l’événement.

Ryu Jun Yeol est récemment apparu dans le film « Alienoid Partie 2″ et le Netflix série « Le spectacle des huit« . Il devrait également jouer dans le film » Yeon Sang-HoLe prochain film de « « L’Apocalypse ». Pendant ce temps, Krystal a récemment été vue dans tvN » « Joueur 2 : La guerre des arnaqueurs.

VOIR AUSSI : Un chauffeur de taxi coréen se voit retirer son permis après avoir volontairement surfacturé des touristes étrangers