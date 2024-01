Ryne Sandberg, membre du Temple de la renommée, révèle un diagnostic de cancer de la prostate

Ryne Sandberg, membre du Temple de la renommée du baseball national et joueur emblématique pour des générations de fans des Cubs de Chicago, a révélé lundi qu’on lui avait récemment diagnostiqué un cancer de la prostate métastatique. Sandberg, 64 ans, a partagé la nouvelle sur son compte Instagram, annonçant qu’il avait déjà commencé un traitement.

“Je suis entouré de mon épouse bien-aimée Margaret, de notre famille incroyablement solidaire, de la meilleure équipe de soins médicaux et de nos chers amis”, a écrit Sandberg. « Nous continuerons à être positifs, forts et à nous battre pour vaincre cela. S’il vous plaît, gardez-nous dans vos pensées et vos prières pendant cette période difficile pour moi et ma famille.

Sandberg, qui possède une résidence dans la banlieue de Chicago, reste connecté aux Cubs en tant qu’ambassadeur de l’équipe et présent régulièrement autour de Wrigley Field.

L’arrivée de Sandberg, via un échange déséquilibré avec les Phillies de Philadelphie, a contribué à transformer les Cubs en une équipe de séries éliminatoires en 1984 et 1989. Sandberg est devenu un visage de la franchise alors que les Cubs diffusaient leurs matchs sur la superstation WGN et installaient des lumières pour les matchs nocturnes au stade. Confins conviviaux.

Sandberg a disputé 15 de ses 16 saisons dans les ligues majeures avec les Cubs, accumulant 10 sélections All-Star, neuf Gold Gloves et sept Silver Sluggers. Il a été MVP de la Ligue nationale en 1984 et l’un des meilleurs joueurs de deuxième but de tous les temps, gagnant sa plaque de Cooperstown en 2005.

Les Cubs prévoient de dévoiler une statue de Sandberg cette année à l’extérieur de Wrigley Field, lui rendant hommage avec un monument associé au drapeau 23 qui symbolise son numéro de maillot retiré. La cérémonie de la statue est prévue le 23 juin, à l’occasion du 40e anniversaire du « Jeu Sandberg », lorsqu’il a obtenu un score de 5 sur 6 avec deux circuits tardifs contre Bruce Sutter lors d’une victoire de retour 12-11 contre les Cardinals de St. Louis.

Sandberg a ensuite dirigé des filiales de ligues mineures pour les Cubs, gravissant les échelons du niveau de classe A au niveau Triple-A de l’Iowa. Il a utilisé ces expériences pour retourner à Philadelphie en tant que manager des Phillies pendant trois saisons (2013-2015).

“Nous ne pouvons pas imaginer à quel point c’est incroyablement difficile en ce moment pour Ryne et sa famille, mais nous savons que Ryne est un compétiteur coriace et un gagnant”, a déclaré Julian Green, vice-président senior des communications des Cubs. “Nous nous rassemblons autour de sa famille, les bras croisés, alors qu’ils commencent leur voyage pour vaincre cette bataille contre le cancer.”

Jane Forbes Clark, présidente du conseil d’administration du Temple de la renommée du baseball national, a publié une déclaration : « Une partie de ce qui a fait de Ryne un formidable talent sur le terrain était son intensité discrète, et nous sommes convaincus qu’il apportera le même ténacité dans ce combat. Pendant cette période difficile, nous nous joignons aux fans des Cubs de Chicago et aux fans de baseball du monde entier pour envoyer amour et soutien à Ryne et Margaret et à toute la famille Sandberg.

(Photo du haut de Ryne Sandberg : Jim McIsaac / Getty Images)