Ryne Sandberg, membre du Temple de la renommée des Cubs, a reçu un diagnostic de cancer

Le joueur de deuxième but du Temple de la renommée, Ryne Sandberg, qui a joué 15 saisons pour les Cubs de Chicago, a annoncé sur Instagram qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate métastatique et qu’il avait commencé un traitement.

“À mes Cubs de Chicago, au Temple de la renommée du baseball national, à la famille élargie du baseball, à la ville de Chicago et à tous mes fidèles fans, je souhaite partager quelques nouvelles personnelles”, Sandberg a écrit dans le message Lundi. “La semaine dernière, j’ai appris que j’avais reçu un diagnostic de cancer de la prostate métastatique. J’ai commencé un traitement et je suis entouré de mon épouse bien-aimée Margaret, de notre famille incroyablement solidaire, de la meilleure équipe de soins médicaux et de nos chers amis.

“Nous continuerons à être positifs, forts et à nous battre pour vaincre cela. S’il vous plaît, gardez-nous dans vos pensées et vos prières pendant cette période difficile pour moi et ma famille.”

Sandberg, 64 ans, a été 10 fois All-Star au cours de ses 15 saisons avec les Cubs de 1982 à 1997, amassant 282 circuits et 344 buts volés. Après sa carrière de joueur, il a été manager des Phillies de Philadelphie de 2013 à 2015, avec une fiche de 119-159.

Il a été un incontournable des Cubs à l’entraînement de printemps et à Wrigley Field au fil des ans, fournissant des conseils aux jeunes joueurs de champ intérieur tout en étant un ambassadeur de l’équipe. Il est également apparu en tant qu’analyste d’avant-match et d’après-match sur divers supports.

“Nous ne pouvons pas imaginer à quel point c’est incroyablement difficile en ce moment pour Ryne et sa famille, mais nous savons que Ryne est un compétiteur coriace et un gagnant”, a déclaré Julian Green, vice-président senior des Cubs, à ESPN. “Nous nous rassemblons autour de sa famille, les bras croisés, alors qu’ils commencent leur voyage pour vaincre cette bataille contre le cancer.”

Les Cubs devraient dévoiler une statue de Sandberg à l’extérieur du Wrigley Field le 23 juin – le 40e anniversaire de son meilleur match avec l’équipe, lorsqu’il a réussi des circuits égalisateurs en fin de neuvième et 10e manches et a réussi 7 Points produits lors de la victoire de Chicago en 11 manches, 12-11 contre les Cardinals de St. Louis.

Sandberg a remporté le titre de MVP de la Ligue nationale en 1984, l’année où les Cubs ont remporté un titre de division. Il a mené la ligue en triples et en points marqués cette saison tout en atteignant 0,314 avec 19 circuits. Il a également remporté neuf prix Gold Glove consécutifs.

En 1990, Sandberg a réussi 40 circuits, devenant ainsi le troisième joueur de deuxième but primaire à atteindre le plateau des 40 circuits.

Il a été élu au Temple de la renommée du baseball national en 2005.