Bienvenue aux éliminatoires.

Les 17 meilleurs concurrents de « The Voice » ont tout mis en jeu lundi lors du premier spectacle en direct de la saison, mais non sans un certain drame.

Cela a commencé avant même les premières performances en direct de la soirée, lorsque l’hôte Carson Daly a révélé le vainqueur du KO à quatre entre Emma Caroline de Team Blake Shelton, Carolina Rial de Team John Legend, Devan Blake Jones de Team Nick Jonas et Team Kelly Clarkson. Savanna Woods.

Une fois les votes comptés, Daly a révélé que l’Amérique avait voté pour sauver Blake Jones, qui était submergé par l’émotion. « Vous pouvez entendre mille » non « , mais ce » oui « peut tout changer », a-t-il déclaré à Jonas, le seul entraîneur à se tourner pour lui lors des auditions à l’aveugle.

Avec la victoire de Blake Jones, Jonas a eu une longueur d’avance dans la compétition. Il est entré en séries éliminatoires avec cinq artistes par rapport aux équipes de quatre des autres entraîneurs.

Voici ce qui s’est passé lors de la première émission en direct de la saison:

Équipe Clarkson

Clarkson est entré dans les spectacles en direct avec «l’une des équipes les plus uniques que j’aie jamais eues». Elle a dit que son équipe est composée de « personnes avec qui je veux non seulement écouter, mais avec qui je veux passer du temps ».

Corey Ward a débuté les performances avec une interprétation émotionnelle des « Bruises » de Lewis Capaldi, qui l’a littéralement mis à genoux au milieu de la scène.

Jonas a déclaré que sa passion est à la fois une bénédiction et une malédiction: « Parfois, cette passion sacrifie une partie de cette technique, mais je prendrai cela sur la technicité. »

Clarkson a dit à Ward «d’oublier la technique» parce que «vous ne pouvez pas apprendre à quelqu’un à être émotif». Elle a ajouté que Ward, qui n’a pas réussi à gagner un tour de chaise lors des auditions à l’aveugle de la saison 19, « me fait pleurer à chaque fois que vous chantez. »

Les larmes ne se sont pas arrêtées là. L’interprétation de Gihanna Zoë de «Toujours se souvenir de nous comme ça» de Lady Gaga l’a «déchirée à la fin». La légende a dit que Zoë «canalisait la reine Bey», faisant référence à la royauté musicale Beyoncé. (Un compliment pas trop minable!)

L’équipe Clarkson est complétée par Zae Romeo (qui a chanté « When I Look At You » de Miley Cyrus) et Kenzie Wheeler (« Red Dirt Road » de Brooks & Dunn).

Légende de l’équipe

L’équipe de Legend est remplie de voix « diverses et puissantes » qui « méritent d’aller jusqu’au final », a-t-il déclaré.

Ryleigh Modig a chanté le «Permis de conduire» d’Olivia Rodrigo, une chanson que «nous avons tous entendue… un millier de fois il semble que l’année dernière», a déclaré Daly, mais il y avait «quelque chose de spécial à ce sujet».

La légende a convenu que Modig «mettait tant de cœur, d’âme, de tristesse, de beauté et d’émotion dans» son interprétation. Il a ajouté qu’il « se sentait tellement chanceux que vous soyez dans mon équipe ».

Modig le coupa: « Arrête, j’ai de la chance. »

Team Legend est également composé de Zania Alaké (« Dangerous Woman » d’Ariana Grande) et Pia Renee (« Need U Bad » de Jazmine Sullivan), mais sa « superstar » Victor Solomon était clairement la vedette de Team Legend, amenant tous les entraîneurs à leur pieds.

« Je tiens à souligner que c’est la première ovation debout de quatre entraîneurs pour la nuit », a déclaré Legend après que Solomon a fait tomber la maison avec une interprétation de « I Wish » de Stevie Wonder. « Parfait. Performance physique parfaite, performance vocale. Tant d’énergie et de charisme. Wow! »

Équipe Jonas

Jonas a déclaré que son équipe «forte» de «voix puissantes» fera «quelques entraîneurs nerveux». Et il a peut-être raison.

Originaire de Houston, Dana Monique a présenté son son soul sur « Free Your Mind » d’En Vogue, méritant la deuxième ovation debout de la nuit. Jonas a dit que Monique « a fait exploser ça dans le parc ».

L’équipe Clarkson est composée d’Andrew Marshall («Put Your Records On» de Corinne Bailey Rae), Jose Figueroa Jr. («Talking to the Moon» de Bruno Mars), Devan Blake Jones («Shape of My Heart» de Backstreet Boys) et Rachel Mac («Rainbow» de Kacey Musgraves)

« Vous avez vraiment placé la barre assez haut », a déclaré Shelton à Mac, « et ce que mon équipe est sur le point de faire fermera la porte. »

Équipe Shelton

Shelton a déclaré qu’il avait «l’équipe à battre encore une fois». Bien que le crooner country confiant « le dise chaque saison », il sait peut-être de quoi il parle en tant qu’entraîneur le plus gagnant de l’histoire de « Voice » avec sept titres à son actif.

Clarkson a déclaré que Jordan Matthew Young était « trop ​​cool pour faire partie de l’équipe de Blake » après sa version à bascule de « Gold Dust Woman » de Fleetwood Mac. Shelton a déclaré que la performance de Matthew Young « était littéralement une bouffée d’air frais pour cette nuit ».

L’équipe Shelton est complétée par Anna Grace (« Let Her Go » de Passenger) et son ancien membre du groupe Pete Mroz, qui a chanté « We Belong » de Lowen & Navarro.

« J’ai une place spéciale dans mon cœur pour vous. Nous étions littéralement dans les tranchées ensemble il y a 25 ans », a déclaré Shelton, faisant référence à son passage chez les Young Riders avec Mroz. « Avance rapide 25 ans plus tard, pour voir que vous avez toujours un talent brut et une passion pour le chant… excellent travail. »

Cam Anthony a clôturé le spectacle avec une standing ovation pour sa puissante interprétation de « Take Me to Church » de Hozier. Shelton a déclaré qu’il pourrait être « la première superstar à lancer cette émission ».

« Je n’ai jamais eu plus de gens qui m’ont posé des questions sur un artiste de mon équipe en 20 saisons de ce spectacle », a déclaré Shelton. La légende a ajouté: « Chaque fois que j’entends Cam chanter, ça me brise le cœur que Nick utilise son blocage (sur moi) d’une telle manière. »

Et après?

Le sort des chanteurs appartient désormais à l’Amérique. Les résultats du vote des téléspectateurs pendant la nuit seront révélés lors de l’émission en direct de mardi (8 EDT / PDT).

Le peloton de 17 sera réduit à 9, avec seulement deux chanteurs de chaque équipe progressant, plus un candidat joker à sauvegarde instantanée.

« The Voice » continue mardi à 8 HNE / PST sur NBC.