Rylan partage un aveu énigmatique, il sait pourquoi son mari l’a quitté – et révèle la plus grande erreur qu’il a commise lorsqu’ils se sont mariés

RYLAN a fait allusion à la raison pour laquelle son mari a quitté leur mariage après avoir fait une GROSSE erreur lors de leur mariage.

La légende de la télévision a subi une bataille dévastatrice contre la dépression après s’être séparée de Dan Neal l’année dernière.

Ryan et Dan se sont brièvement remis ensemble, mais il a dit que lorsqu’il avait essayé de confronter son mari à propos de leurs problèmes, cela avait marqué la fin de la nourriture.[/caption]

Il a pris cinq mois d’arrêt de travail l’année dernière après être tombé si malade qu’il a souffert d’insuffisance cardiaque à deux reprises.

Maintenant, dans des extraits exclusifs de son nouveau livre Ten: The Decade That Changed My Future, il révèle tous les détails de la période la plus sombre de sa vie.

L’homme de 33 ans a expliqué qu’il avait admis avoir trompé Dan “il y a des années” après s’être réveillé ravagé par la culpabilité.

Dan l’a quitté immédiatement, laissant Rylan incapable de manger, de dormir ou de parler.

Bien qu’il ait essayé de donner une autre chance aux choses, Dan est parti deux semaines plus tard.

“Je continue à penser pourquoi il ne voulait pas travailler pour réparer ce que nous avions”, écrit Rylan.

“Eh bien, malheureusement/heureusement, j’ai trouvé mes réponses.

« Je n’entrerai pas dans plus de détails sur ce qui s’est passé. Je ne peux pas le supporter, mais nous savons tous les deux la vérité.





«Mais la meilleure chose à en tirer? MAINTENANT, je sais pourquoi je lui ai dit. MAINTENANT, je sais pourquoi j’ai décidé ce matin-là de me réveiller et (soi-disant) de ruiner toute ma vie parfaite avec une bombe. Je ne l’ai pas fait, en fait. Plutôt l’inverse.

“En fin de compte, malgré toutes les ténèbres que j’ai traversées par la suite, ce que je pensais être une forme d’auto-sabotage était en fait une façon de me sauver. Je ne m’en suis simplement pas rendu compte à l’époque.

“Je veux toujours trouver ‘celui’ – mais surtout, j’ai besoin de faire à nouveau confiance à quelqu’un et je ne sais pas combien de temps cela va me prendre, malheureusement. Le temps nous dira quand je serai prêt à rencontrer cette personne spéciale.

Et dans un aveu cryptique sur les raisons de la rupture, Rylan a ajouté : “Et la prochaine fois, j’obtiendrai un contrat de mariage. Pr *** stupide.

Ten: The Decade That Changed My Life de Rylan est publié le 27 septembre (Seven Dials)