NEW YORK: La fondatrice et ancienne commissaire de la Ligue nationale de hockey féminin, Dani Rylan Kearney, a démissionné mardi de son poste de conseillère de la ligue et de présidente de l’entité qui possède quatre de ses six équipes.

