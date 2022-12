Rylan contraint de nier une relation secrète après avoir confondu les fans avec un message crypté

RYLAN Clark a été contraint de nier être dans une relation secrète après que les fans ont été convaincus qu’il avait rencontré quelqu’un de nouveau.

Le présentateur de télévision, 33 ans, a dérouté ses abonnés lorsqu’il a publié une photo d’une jambe avec une barre de chocolat posée dessus.

Il l’a légendé: “C’est moi sorrrted.”

Rylan a ensuite été bombardé de fans demandant s’il s’agissait de la jambe d’une autre personne.

Il a également été interrogé par des fans confus qui pensaient que le chocolat était un sac de glace.

Clarifiant ni l’un ni l’autre n’était vrai dans une déclaration, Rylan a écrit sur Instagram : « Je mange du chocolat et il repose sur ma jambe.

« Pas un sac de glace au chocolat.

“Pas la jambe de quelqu’un d’autre… malheureusement.”

L’année dernière, Rylan s’est séparé de son mari Dan Neal après six ans de mariage.

Le joueur de 33 ans a déclaré qu’il avait eu l’impression qu’il n’était “pas assez bon”.

Dans son nouveau livre Ten: The Decade That Changed My Future, Rylan a écrit: «Je n’ai aucune excuse pour ce que j’ai fait à l’époque, mais j’avais mes raisons.

«Je pense que pendant de nombreuses années, je me suis senti un peu comme un imposteur. Que rien de ce que je faisais n’était bien ou pas assez bien.

“Il y a eu des moments où les gens m’ont dit cela, et ont ainsi confirmé mes propres doutes.

« Et vous savez, quand ce sont vos proches qui vous donnent ce feedback, bien sûr, vous le prenez à cœur.

“De même, quelqu’un m’aimant de cette façon était tout ce que j’avais toujours voulu et maintenant je l’avais trouvé.

“La réalité est qu’au cours de ma relation, j’avais commencé à me sentir mal : je sentais que j’avais tort d’avoir réussi, tort d’être moi-même.”

