Rylan Clark révèle les conseils secrets que Katie Price lui a donnés au milieu des réactions négatives aux débuts de la téléréalité

RYLAN Clark a révélé le conseil secret que Katie Price lui a donné au milieu du contrecoup qu’il a reçu lors de ses débuts dans la téléréalité

Le joueur de 33 ans – dont le vrai nom est Ross Richard Clark – est surtout connu pour son passage dans la neuvième série de The X Factor en 2012.

Cependant, il a en fait participé à l’émission de téléréalité de Katie Price, Signed by Katie Price, l’année précédente.

Il s’est classé deuxième derrière la gagnante Amy Willerton.

Dans le nouveau livre de Rylan, TEN, il a parlé du contrecoup qu’il a reçu après avoir participé à l’émission de Katie – et de l’aide qu’elle lui a apportée pour le surmonter.

Rylan a écrit: “Je l’ai appelée et elle m’a dit de ne pas m’en foutre et de continuer à être moi.

« Elle a dit qu’elle avait créé Jordan. Je m’étais créé. Faites avec.”

Il a ajouté: “Pour être honnête, c’était imparfait dès le début, mais une chose que j’en ai retirée a été de me rapprocher de Katie, que j’ai appris à connaître dans les coulisses, puis il y a eu Jordan.”

Il a décidé de choisir un nom de scène après avoir été influencé par Katie, mais son nouveau personnage est devenu “l’ennemi public numéro un” pendant son passage sur Signé par Katie Price.

"Je n'avais que moi-même à blâmer. Je l'ai créé, j'étais celui qui avait joué semaine après semaine à la télévision nationale, essayant de faire quelque chose de moi-même », a déclaré Rylan.





Un an plus tard, il participe à The X Factor et séduit les juges avec une version de « Kissing You » de Des’ree.

Il a fait tout le chemin jusqu’à la huitième semaine, mais a été renvoyé chez lui après que Nicole Scherzinger ait choisi Union J pour rester au-dessus de lui.

Puis en 2013, il a participé à Celebrity Big Brother et a conquis le cœur de la nation.

Ce coup de pied a commencé sa carrière dans la scène de présentation.

Il a décroché des rôles dans This Morning, Big Brother’s Bit on the Side, The Xtra Factor Live et bien d’autres.

Rylan a récemment participé à Supermarket Sweep, Ready Steady Cook et Celebrity Gogglebox.